Frigerio gano la interna escondiendose debajo de la pollera de Patricia Bullrich

La presidente de la UCR fueguina, Liliana Martínez Allende, cuestionó la estrategia de Federico Frigerio, que “no presentó propuestas” a diferencia de Oscar Rubinos, pero logró imponerse por arrastre de la boleta de Patricia Bullrich.

La alianza se reunirá en Buenos Aires y también habrá discusión dentro del radicalismo para definir el acompañamiento a Bullrich, más allá de las diferencias.

Martínez Allende, evaluó las elecciones del domingo y fue crítica de la campaña casi de silencio de Federico Frigerio, que logró ganar por ubicarse “bajo las polleras” de Patricia Bullrich, dijo.

Por Radio Provincia, Martínez Allende se mostró “sumamente preocupada por lo que pasó el domingo con las elecciones. Que ganara Milei en 16 provincias ha sido una sorpresa. Creo que el voto bronca se manifestó con esta elección a Milei y realmente me preocupa que sea el candidato elegido en octubre”, señaló.

Planteó una división en tres tercios, porque “quedamos todos muy cerca: Juntos por el Cambio está a dos puntos y un punto menos tiene Unión por la Patria, pero vamos a ver cómo transcurren estos dos meses para ver quién puede llegar a ser elegido. En el caso del gobierno y el Ministro de Economía lo veo muy difícil, porque estamos viendo la situación en la que está el país. El ministro está mudo, no tenemos presidente ni vicepresidente, y es como si no estuviera pasando nada. Es una preocupación muy grande porque el Ministro de Economía es candidato a presidente y no está dando ninguna respuesta hoy. No sé cómo pretende ser presidente a partir de diciembre y dar una solución”, expresó, avizorando que el caudal de Massa podría seguir bajando.

“Esto está calando cada vez más hondo en la comunidad, estamos con un dólar casi a 800 pesos y es una locura. La gente pone cualquier precio, porque en realidad no hay precio. El que tiene un comercio tiene que mantener una estructura y necesita vender pero no hay precio”, planteó del caos económico que se profundizó en el país.

La derrota interna: Con respecto a la interna de Juntos por el Cambio y la derrota del sector encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, para Martínez Allende también fue una sorpresa. “Yo apoyaba a Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales y para mí fueron una sorpresa los resultados, porque Larreta perdió en su propio territorio. Creo que hubo muchos grandes perdedores, porque el gobierno nacional tiene todo el aparato y lo utilizaron inclusive en las provincias y los municipios, pero en Ushuaia salió primero Milei y no Unión por la Patria. El frente perdió en muchísimas provincias en las que los gobiernos provinciales son de Unión por la Patria. Para mí ha sido toda una sorpresa y ha sido un voto castigo. Ha votado más gente que en la elección de mayo, y eso es algo a tener en cuenta. La gente se expresó y hay que ser respetuoso de eso, aceptarlo y tomarlo como un reto”, indicó.

“Nosotros tenemos que continuar y apoyar a Patricia Bullrich, que es la que resultó ganadora en esta interna. No comparto la virulencia con la que discutieron tanto Patricia como Horacio, sobre todo Patricia que permanentemente estuvo agrediendo al otro sector. Le dio resultado, porque Larreta no contestaba con agresiones y parece que no fue bueno no responder”, analizó.

Tanto Larreta como Morales tenían como carta de presentación la gestión para mostrar, pero no alcanzó. “Hubo muchos factores, no solamente la interna con Patricia, sino también con Jorge Macri, que es el Secretario del Gobierno de la Ciudad. Ahí también tuvieron problemas y se le impuso a Jorge Macri a Rodríguez Larreta. Hubo varias cosas que fueron limando a Rodríguez Larreta, que tiene una muy buena gestión en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente primaron otras cosas que fueron en desmedro de la gestión de Rodríguez Larreta”, expresó.

“Seguramente hubo errores en la comunicación y todas estas cosas las evaluaremos en una reunión en Buenos Aires de Juntos por el Cambio y también nosotros como radicalismo para ver cómo seguimos adelante. Hay que ver cuál es la estrategia que va a trazar Patricia Bullrich en la próxima etapa. En política se gana y se pierde y hoy tenemos que apostar fuertemente a la candidata de Juntos por el Cambio. Si bien Patricia tiende a la derecha, me parece mucho más moderada que Milei. Nosotros queremos conocer también a este candidato que ha surgido de estas elecciones y para muchos es absolutamente nuevo. Ahora dice que quiere que la gente del continente no pague impuestos igual que nosotros, pero eso no era lo que decía hace un mes atrás, cuando estaba claramente en contra del subrégimen”, sostuvo la legisladora.

Consultada acerca de si van a trabajar para Federico Frigerio en la provincia, dijo que el que pierde tiene que acompañar pero con una posición crítica del candidato. “A mí me ha tocado de todo, ganar y perder, y cuando uno pierde tiene que tomar la decisión de apoyar al que ganó. Esto tiene que pasar de ahora en adelante. La estrategia de Frigerio fue estar bajo las polleras de Patricia Bullrich y le salió bien, porque Bullrich hizo una muy buena elección y lo arrastró a Frigerio. No es una persona que saliera con propuestas. Los candidatos a presidente fueron los que arrastraron a los candidatos a diputado. Oscar Rubinos fue un precandidato que hizo muchísimas propuestas, a diferencia de Frigerio que mantuvo bastante silencio mientras transcurrió la campaña –comparó-. A él le resultó bien esa estrategia. No hubo casi corte de boleta, con lo cual Patricia arrastró. Lo mismo pasó con Milei, porque uno veía que salían las boletas completas y hubo muy poco corte”, observó.

“En el caso de ‘Chispita’ Fadul, que hace dos meses atrás hizo una muy buena elección en Ushuaia, ahora fueron muchísimo menos la cantidad de votos, y ella iba sola sin candidato a presidente. También al ser una PASO la gente decidió probar algo distinto y creo que ese fue el voto castigo que le dio a Milei la posibilidad de ganarle a gobiernos peronistas. Parece incoherente pero es un voto bronca, de gente que está dolida y está pasándola mal”, concluyó.