Larreta elogio la industria electronica de TDF, hay una tecnoligia que sorprende

El precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta elogió a la industria electrónica de Tierra del Fuego, asegurando que cuenta con mano de obra calificada y "una tecnología que sorprende". "No juntan tres partes y las pegan, yo estuve y lo vi". Sin embargo, consideró que "eso no quiere decir que no sea mejorable' y sugirió que debería sumar la producción de vehículos eléctricos.

Entrevistado por el canal informativo La Nación+, el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) elogió a la industria electrónica de Tierra del Fuego, asegurando que cuenta con trabajadores de "alta calificación" y "una tecnología que sorprende".

"Estuve en Tierra del Fuego, no me la cuentan, yo fui a las fábricas y recorrí, la verdad es que hay tecnología de primer nivel y tenés líneas de montaje que desarrollan los circuitos, no es solamente una ensambladora, eso es un facilismo, ahí fabrican los circuitos integrados y lo vi yo, estuve horas preguntando al detalle", señaló.

En ese sentido, Rodríguez Larreta destacó que "tenés 8 mil trabajadores de buen nivel de calificación, eso no significa que no hay cosas que se puedan mejorar", sugiriendo que "ahora hay una oportunidad enorme" y la industria fueguina "puede adaptarse, diversificarse y el conocimiento que tienen" aplñicarlo a la fabricación de vehículos eléctricos.

"Tienen realmente una tecnología que sorprende, que yo no había visto en otro lugar de la Argentina. Eso no quiere decir que no sea mejorable. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que velar para que la electrónica que se produce en la Argentina no sea más cara que en otros lugares del mundo. Eso tenemos que controlarlo, por supuesto", agregó.

Sin embargo, el precandidato de Juntos por el Cambio remarcó que "no es que juntan tres partes y las pegan. Yo te estuve y lo vi".

"Posiblemente antes de haber ido (a Tierra del Fuego) podía tener una opinión diferente, pero yo aprendo, pregunto y me meto. Repito, no digo que no sea mejorable", afirmó.