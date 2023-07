Denuncian a vocales del Tribunal de Cuentas Longuitano y Pani, cobran casi tres millones mensuales

La secretaria general de APOC, Valeria Regueiro, radicó una denuncia ante la Fiscalía de Estado contra los miembros del Tribunal de Cuentas, ante la imposibilidad de mantener un diálogo y una mesa paritaria para atender las desigualdades salariales dentro del organismo, donde un Vocal gana 2.800.000 pesos y un empleado con titulo universitario poco mas de 300 mil pesos . También fue elevada una nota al Gobernador con pedido de pronto despacho, para mantener una audiencia y poder exponer la situación. Con el mismo tenor se remitió un pedido a la comisión de trabajo de la Legislatura para abordar lo que está ocurriendo internamente.

La secretaria general de APOC, Valeria Regueiro, explicó presentamos una denuncia en la Fiscalía de Estado contra los miembros del Tribunal de Cuentas por tres cuestiones bastante específicas, que son competencia de la Fiscalía de Estado, y también presentamos un pedido en la comisión 5 de Legislatura, que es la comisión de trabajo presidida por la legisladora Mónica Acosta, a los efectos de que nos citen a exponer sobre la situación del Tribunal y poder empezar a trabajar con algunos proyectos de ley que tenemos en carpeta. Entendemos que vamos a ser citados cuando retomen las actividades”, dijo.

Respecto de la denuncia en la Fiscalía, se pide una investigación y “puede haber responsabilidades civiles y penales”, advirtió. Recordó que por la ley 50, el sueldo de los vocales del Tribunal de Cuentas equivalía al 85% de la dieta de un legislador. Luego de la destitución de Claudio Ricciuti los vocales pasaron a cobrar el 90% de la dieta del Gobernador.

Más tarde en 2021 quedaron en libertad para fijar su remuneración. “Respecto de esta distorsión de escala salarial que no tiene ningún organismo del Estado provincial, estamos pidiendo que se investigue la forma desproporcionada, dolosa e inequitativa que tuvo el cuerpo plenario de miembros para fijar su salario y no fijar el del personal. Ahí es donde se encuentra esta distorsión enorme, porque ellos cobran un 100% y el que le sigue a nivel jerárquico cobra un 40% con suerte.

Es una distorsión enorme en una escala salarial. Ellos a través del artículo 44 de la ley de presupuesto 1333, que es el presupuesto 2021, sacaron la plenaria 6 de 2021 en el mes de enero, donde fijaron el incremento para ellos y no para el personal”, explicó.

“A partir de la investigación del Fiscal de Estado entiendo que esto va a ir a la Legislatura y también al Departamento Ejecutivo. Hoy cobran más que el gobernador, independientemente de que se haya congelado la dieta por una cuestión ética, porque cobran el doble que el gobernador, y ahora mucho más porque el gobernador tiene el 53% del salario congelado. Quitando eso, sería el doble”, aseguró, estimando que los tribunos están percibiendo actualmente “dos millones ochocientos mil pesos mensuales”.

Respaldo nacional: La dirigente dio cuenta del respaldo del gremio a nivel nacional. “A nivel nacional trabajamos de forma orgánica, es una línea vertical, independientemente de que están en Buenos Aires y nosotros en Tierra del Fuego. Nosotros no somos un sindicato que se corta solo, sino que trabajamos en conjunto, ellos saben de este tema y accionamos en forma conjunta. Yo soy parte de la mesa nacional, no solamente soy secretaria general en Tierra del Fuego, sino que formo parte de la cúpula nacional. El accionar mío está completamente avalado por la conducción nacional”, sostuvo.

Asimismo, expuso la merma en cantidad de afiliados en función de las presiones internas. “Años atrás era natural entrar a un organismo y afiliarse al gremio mayoritario por lo menos de bandera en el lugar de trabajo, nosotros manejábamos más de 200 afiliados en un organismo y hoy tenemos 60 afiliados. La gente llama para decirnos que es política del Tribunal que no estén afiliados, eso es materia común en el Tribunal de Cuentas, que actúa así hace años con el sindicato. APOC es una mala palabra para los tribunos y hacen todo lo que esté a su alcance para que la gente no se afilie y que tenga miedo de estar agremiada. Así manejan a las masas y les tapan la boca”, denunció.

“Yo tuve una comunicación telefónica con Longhitano. Asumí en diciembre de 2021, le planteé que la gente necesitaba una recomposición salarial, porque nunca nos sentamos en paritarias. Me decía que este mes iba a salir, después no, yo ni siquiera le podía decir cuánto pedíamos. Llegó un día en que le mandé un mensaje para juntarme con él, le dije que era por el salario y me llamó por teléfonos gritándome, apretándome, y me dijo que íbamos a hablar de salarios cuando saliera un informe que él quería que saliera. Son cosas que no venían al caso y él se maneja de esa forma. Es la forma que tienen ellos para desarticularnos y no darnos el lugar que nos corresponde. Nadie se puede sentar con ellos a hablar de salarios. De hecho cuando el gremio estaba dirigido por Elisa (Dietrich) ellos jamás pisaron una paritaria. No entiendo que un empleador no se pueda sentar con el personal, no me entra en la cabeza que no se puedan sentar con el personal a hablar de cuestiones de trabajo. Somos colegas, porque la mayoría somos abogados y contadores igual que ellos dos”, dijo.

“Una de las cuestiones que le pedimos que investigue al Fiscal de Estado es la zona desfavorable, que no está en el recibo de sueldos. Hay muchísimo escrito por parte del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado de cómo se tiene que liquidar la zona desfavorable. En el año 2002 cuando salió el acuerdo plenario 340, por una cuestión histórica de ese momento en particular, se consideró que a los fines liquidatorios este concepto de zona desfavorable tenía que incorporarse al básico, y se hizo porque en esa época estaba muy en tema la zona desfavorable, la 19640 y, antes de perder el ítem se metió al básico. Se metieron algunas sumas fijas que hoy no conocemos cuáles son porque tampoco nos exhiben dentro de la ley de información pública toda la documental que necesitamos. Llegamos a la conclusión de que, si en Buenos Aires se paga el mismo básico que en Tierra del Fuego, no se está liquidando la zona desfavorable, porque Buenos Aires no es zona desfavorable. Por eso le pedimos al Fiscal de Estado que intervenga en esta cuestión, en atención a la cantidad de antecedentes que hay respecto de la zona. La Fiscalía ya dijo cómo se debe liquidar la zona y el Tribunal lo reconoció en ese momento, nos preguntamos dónde está la zona desfavorable porque la ley es general y se aplica a todos los salarios de la provincia, por lo menos estatales”, expresó.

“Nosotros presentamos toda la prueba pertinente al fiscal para que esto se pueda resolver lo antes posible. Presentamos un montón de pruebas, no solamente la nota sino resoluciones plenarias, informes legales del mismo tribunal, dictámenes de la Fiscalía de Estado. Todo presentamos”, aseguró.

Cabe recordar que por mucho menos se le pidió el juicio político a Claudio Ricciuti, que derivó en su destitución. “Yo soy partidaria de las modificaciones de las leyes porque hay que aggiornarlas también a la época y al contexto actual, así que me parece genial una revisión de la Constitución respecto por lo menos del Tribunal de Cuentas y de su conformación. Yo tengo un proyecto de modificación de la Constitución Provincial para presentar, incluyendo distintos proyectos de ley que también van a ser presentados en la Legislatura, porque tampoco se estaría respetando la ley de cupo de género en el Tribunal de Cuentas. Hay un montón de cosas para revisar. De parte del gremio va a estar el apoyo para la modificación de la Constitución”, adelantó.

Respecto de las medidas de fuerza, dijo que “nosotros estamos en estado de asamblea permanente y seguramente vamos a hacer algo de ruido en las próximas semanas si esto no se empieza a mover un poco. Hasta ahora, de las presentaciones que hemos hecho, por parte de cúpula política no hemos tenido repercusiones. No sé si están analizando la situación o están dejando que fluya. Tenemos muy buena llegada a la prensa nacional y en caso de que tengamos que hacer ruido en Nación lo vamos a hacer. Eso está decidido también desde la mesa nacional”.

Advirtió que “esta es una de varias denuncias y no va a ser la primera. Ahora vamos a darle lugar al Fiscal de Estado para que accione dentro de su competencia y no trasladamos la denuncia a ningún organismo. Vamos a esperar a que él pueda resolver esto. Ya presentamos dictámenes de Fiscalía, porque el Fiscal ya habló bastante de la zona”, indicó.

La denuncia: En la presentación realizada este viernes, la representante de APOC presenta “formal denuncia contra los vocales del Tribunal de Cuentas” para que “se investigue su conducta”, y menciona tanto a Hugo Pani como a Miguel Longhitano. Dentro de los hechos mencionan tres puntos esenciales: presunto incumplimiento normativo en pago de zona desfavorable; presunta conducta arbitraria desplegada en la fijación de sus remuneraciones y de su personal en el marco de sus facultades inherentes; y presunto incumplimiento y presunta configuración de falta grave en el marco de la ley 653 (de acceso a la información). Está fechada el 21 de julio e ingresada a las 10:30 por mesa de entradas.

Con relación a la nota dirigida al gobernador de la provincia el pasado lunes, solicitan una audiencia “a los efectos de exponer la situación acuciante que se vive en el Tribunal de Cuentas”. Exponen que “no hay diálogo con Tribunos, en un vacío que Usted y el Poder Legislativo de la provincia son los únicos que pueden resolverlo”. Se adjuntan los antecedentes administrativos y se solicita que se dé “preferente despacho” a la solicitud.