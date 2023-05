ATSA: El aumento salarial entre 10 y 15 mil pesos ofrecido es irrisorio

Desde ATSA reclamaron una mejor oferta salarial, Claudia Etchepare, explicó por qué rechazaron la oferta presentada por el Gobierno de la provincia en la última mesa salarial. Advirtió que con ese porcentaje, “estamos hablando de aproximadamente entre 10 y 15 mil pesos, creo que es algo irrisorio que nos vengan a proponer eso. Por lo tanto, se pidió la respuesta sobre el acta anterior, cuando habíamos solicitado que nos dieran 50 mil pesos. Para paliar la situación y que después nos sentábamos a charlar”.

La secretaria General de ATSA, comentó que “se había pedido una reunión paritaria, y primeramente la tuvo otra entidad sindical a la cual se convocó primero. En el día de ayer nos notifican que a las 11 horas teníamos una reunión y nos acercamos a las paritarias acá en Río Grande, en el IPV. Fuimos esperanzados de que venían a devolvernos por lo menos una respuesta del acta anterior, de lo que se había solicitado, pero vinieron con una propuesta sumamente baja y recién para el mes de julio y el mes de agosto de un 12%”, indicó la representante de trabajadoras y trabajadores de la salud, en declaraciones a Radio Provincia.

Etchepare advirtió que “acá tenemos una canasta familiar más elevada de lo que es el continente. Nosotros, en su momento, después de la pandemia, de una lucha en la que éramos los héroes, éramos reconocidos. Pero el personal de salud somos esenciales, no podemos dejar descubierto absolutamente nada, tenemos que seguir trabajando los 365 días del año”, dijo, al expresar la imposibilidad de llevar adelante medidas de fuerza.

Sobre la situación salarial del sector comentó que “un ingresante no alcanza a 200 mil pesos. Yo, en mi caso personal, tengo 31 años de servicio y no alcanzo a ganar 290 mil pesos. O sea, te imaginarás cómo viene el sistema de salud y no hablemos del sector de los compañeros de la Administración Central, que es el escalafón seco, tenemos compañeros de 165 mil pesos, que no llegan ni a cubrir la canasta básica”, estimó.

Por esos motivos, señaló que “hay que sentarse con un poco más de seriedad. Nadie dice que no hemos estado recuperando el salario. El tema es que, bueno, esto pasa por la inflación que tenemos. No para, no paran los aumentos, la inflación no se detiene y entonces no nos va a alcanzar nunca. Tenemos muchos otros lugares de la administración pública que ganan, medianamente, mucho mejor que lo que ganan el escalafón húmedo y el escalafón seco”, advirtió, comparándose con otros sectores de la provincia.