Rodriguez Larreta si la 19640 genera 20 mil puesto de trabajo no tiene que ser puesta en discusión

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “Ningún régimen que tiene la potencialidad de generar 20 mil puestos de trabajo tiene que ser puesto en discusión”, en su visita a la ciudad de Rio Grande en donde estuvo acompañando a los candidatos del PRO en las elecciones 2023 como Héctor ‘Tito’ Stefani y Paulino Rossi, el candidato a intendente José Luís Álvarez y a su lista de Legisladores y Concejales.

En este sentido dijo que “hoy el subrégimen industrial de Tierra del Fuego está dando alrededor de 11 mil puestos de trabajo de forma directa y 20 mil de manera indirecta, entonces ningún régimen que tiene esta potencialidad de generar trabajo tiene que ser puesto en discusión”. Además agregó que “un sector tan importante que está funcionando hay que ampliarlo, no sacarlo y Tierra del Fuego es una provincia con mucho potencial para seguir creciendo y poder diversificar la matriz productiva”.

Resaltó que “la 19640 además de ser una cuestión de trabajo, también es un tema geopolítico y de ocupación del territorio”. Aseguró que “el producto del mar para la Argentina representa menos del 1% del PBI, mientras que en países con las mismas costas tienen un 20%, por lo cual tenemos ese acceso al mar y es amplío”.

También planteó la necesidad de “recuperar el Federalismo en Argentina”. Conjuntamente planteó la necesidad de “lograr la estabilidad macroeconómica, sin estabilidad macroeconómica y sin previsibilidad no va a ver inversión en ningún sector de ningún lugar del país, es una condición para que se invierta a mediano y largo plazo”, cerró.

Consultado sobre lo manifestado por el diputado nacional Juan Manuel López respecto de la eliminación de la 19640 en cuatro años, como integrante de la Coalición Cívica, partido que integra Juntos por el Cambio, Larreta fue contundente al señalar que “si bien formamos parte de un mismo espacio político, pertenecemos a diferentes partidos y no necesariamente en todos los temas tenemos que pensar de igual manera, hoy el subrégimen industrial de Tierra del Fuego está dando alrededor de 11 mil puestos de trabajo de forma directa y 20 mil de manera indirecta, entonces ningún régimen que tiene esta potencialidad de generar trabajo tiene que ser puesto en discusión, obviamente el mundo evoluciona, podemos llevarlo a otros productos y tenemos otros desafíos como es ampliar la matriz productiva de la provincia, generando más trabajo, pero si hay un sector que genera trabajo, hay que buscar que genere más trabajo, no menos, entonces esto se puede lograr diversificándonos, tenemos lo más importante que es que hay capital humano con conocimiento para las industria tecnológicas de la provincia, con lo cual Tierra del Fuego es una provincia con mucho potencial para seguir creciendo, diversificar la matriz y ampliarla”.

El potencial que tiene la logística para la Antartida y el crecimiento del turismo: Rodríguez Larreta resaltó el “potencial que tiene la logística para la Antartida, ahí hay muchísimos puestos de trabajo que podrían estar hoy creándose en Tierra del Fuego, hay distintos países que tienen voluntad de invertir en esto, el tema energético también tiene mucho potencial como así también le tengo mucha fe al turismo en Argentina, esta es una zona por donde pasa el turismo de cruceros, pero también debemos fortalecer la conectividad, tema que había mejorado mucho durante la gestión de Mauricio Macri, tanto la conectividad internacional hacia la Argentina como dentro de la Argentina, pero eso se volvió para atrás, entonces debemos que volver a ponerle nuevamente energía en conseguir otras líneas áreas, Argentina es un país con enorme diversidad de lugares turísticos, pero muy grandes, donde ir de un lugar a otro es muy lejos, entonces necesitamos conectividad aérea, entonces en el gobierno de Macri había una iniciativa de aumentarla y ahora debemos retomar esto y traer más turistas”.

El precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio marcó que “claramente tenemos un problema de conectividad aérea, tenemos un problema de conectividad terrestre, el desafío es poder conseguir que vengan otras aerolíneas al país, hacer una política de cielos abiertos en donde puedan participar, dado que con este gobierno nacional se fueron las empresas de aerolíneas en Argentina, tenemos que lograr exactamente lo contrario, a mayor cantidad de vuelos, hay más turismo y hay más trabajo en el país, ese es el desafío”, subrayó.

“La 19640 es una cuestión de trabajo y también es un tema geopolítico y de ocupación del territorio”: Rodríguez Larreta señaló que “claramente la Ley 19640 es una cuestión de trabajo para los fueguinos y los argentinos, eso es algo fundamental, segundo el tema geopolítico y de ocupación del territorio que no debe terminar acá sino mirar desde acá más hacia la Antartida, mirar desde acá todo el potencial pesquero que tenemos, mirar desde acá el potencial energético que tenemos, entonces geopolíticamente Tierra del Fuego y la 19640 es central, es clave y sino entiendo mal es el único puerto que tiene salida a dos océanos en toda la Argentina, cuando alrededor del 70% del comercio mundial circula por el océano pacifico, entonces mira el potencial que tenemos por ahí, entonces por donde lo mires hay un potencial de crecimiento muy grande, por lo cual la palabra a ambicionar es la diversificación con la cual se va a generar más puestos de trabajo de diversas industrias, para mi la diversificación debiera ser un objetivo para los próximos años trabajando en conjunto si la gente me elige y en Tierra del Fuego si a ‘Tito’ Stefani lo eligen Gobernador, por lo cual creo mucho en un trabajo en equipo coordinado entre Nación, provincia y municipios”.

“Un sector como la 19640 que esta funcionando debemos ampliarlo, no sacarlo”: Aseguró que “un sector como la 19640 que esta funcionando lo que tenemos que hacer es ampliarlo, diversificarlo, hacerlo crecer, no volver para atrás, como desafío el mundo va cambiando, la demanda mundial va cambiando en cuanto a los productos y esto lo podemos hacer a medida que logremos mayor conectividad para que haya turismo, tenemos que lograr que haya mayores inversiones para que haya más pesca y que se elaboren los productos, hoy el mundo producto de la guerra también necesita alimentos argentinos, el potencial de la pesca es enorme, Argentina es un país que tiene una costa enorme, siendo que el producto del mar para nuestro país representa menos del 1 o 1,5% del PBI, en países que tienen costas similares representa el 20%, entonces comparado con otros países es muy bajo nuestro porcentual de representación del mar, por lo cual tenemos un potencial de desarrollo y de la riqueza económica y productiva enorme y Tierra del Fuego es una de las provincias que tiene un acceso al mar bien amplio y el tema de la logística con la Antártida, eso también es un potencial muy grande, hoy se necesita, cada vez hay más gente, más bases de todo el mundo, necesita provisiones, alimentos, energía”.

“Debemos recuperar el Federalismo en Argentina”: El Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires enfatizó en la necesidad de “recuperar el federalismo en nuestro país, hoy la Argentina está más unitaria que nunca, si uno toma la cantidad de recursos que maneja el gobierno nacional comparado con las provincias y los municipios, nunca el gobierno nacional ha concentrado tanto recursos, eso lo debemos cambiar, nuestra Constitución es muy clara, lo que Alberdi soñó en sus famosas bases es un país federal, donde cada provincia tenga los recursos necesarios para su propio desarrollo, entonces en un país federal cada provincia debería tener los recursos para decidir que obras necesita, ese es el verdadero federalismo y no hacer ir a los fueguinos, a los tucumanos o a quien sea a Buenos Aires a mendigar obras que terminan mendigando obras con funcionarios que ni siquiera conoce Tierra del Fuego, entonces la obra del desarrollo del puerto en un verdadero país federal, Tierra del Fuego debiera tener los recursos para hacerlo y después deciden los fueguinos que obras priorizan o cuales no, la verdadera concepción del federalismo no es que desde Nación le hagamos tal obra, sino que tengan los recursos para hacerlos acá y eso requiere modificar el sistema de coparticipación, en la última reforma constitucional que tiene más de 25 años esta prevista la reforma del régimen de coparticipación y nunca se hizo, vamos a volver a ser un país federal como corresponde y como dice la Constitución”.

Malvinas y soberanía: Respecto de la política para Malvinas, dijo que “a lo largo de mi carrera he sido muy enfático en términos de la reivindicación de la gesta de Malvinas, el reclamo respecto de las Malvinas y la ciudad de Buenos Aires que hoy me toca gobernar reivindica, apoya, recuerda y valora muchísimo la gesta de Malvinas y esa misma mirada yo la voy a llevar a todo el país si la gente me elige como Presidente”.

“Tenemos que lograr la estabilidad macroeconómica para que vuelvan las inversiones al país”: Por último Rodríguez Larreta planteó la necesidad de “lograr la estabilidad macroeconómica, sin estabilidad macroeconómica y sin previsibilidad no va a ver inversión en ningún sector de ningún lugar del país, es una condición para que se invierta a mediano y largo plazo y todas las industrias que mencionamos son inversiones a largo plazo, pero eso requiere de que haya una previsión de estabilidad macroeconómica que hoy no tenemos en el país, con un record de inflación en el país más alto de los últimos 30 años, en el gobierno de Mauricio Macri se luchó contra la inflación, no se logró vencer del todo y genero eso una inestabilidad, por lo cual debemos lograr el ordenamiento macroeconómico primero, sino todo lo que estamos hablando es abstracto, tenemos un plan para esto, estamos trabajando, estudiando lo que hicieron en otros países, Israel superó una hiperinflación y generó un país muy estable con inversiones a largo plazo, es posible hacerlo, tenemos que lograr que Argentina sea un país previsible, sino no va a invertir nadie en este país, entonces tenemos un desafío de ordenamiento macroeconómico y de la mano de esto tenemos que lanzar un plan de macro desarrollo en el cual apuntemos varias de las industria que mencione de la cual Tierra del Fuego es protagonista”, concluyó.