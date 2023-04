Enojo con Bertone, agradecimiento a Melella/FORJA y reforma de la Constitución este año

La actual legisladora por el Frente de Todos, pero ahora candidata a la reeleccion por FORJA, Myriam Martínez salió al cruce de las declaraciones de la actual diputada y tambien candidata a legisladora, Rosana Bertone, quien había criticado el acercamiento entre el sector que la acompañó durante su gestión como Gobernadora, con el actual espacio que conduce el gobernador Gustavo Melella. Lamentó la “falta de respeto” de la ex Gobernadora al decir que “la actual cámara legislativa es una camarilla”.

Además, agradeció el acompañamiento y reconocimiento que tuvo su tarea legislativa por parte de Melella y aseguró que mantiene un diálogo fluido con el actual intendente de Ushuaia y Presidente del PJ, Walter Vuoto. Con Martín Pérez, “tenemos una relación institucional”.

También se mostró a favor de la reforma jubilatoria y dijo que no le preocupa las reelecciones indefinidas porque “en definitiva la que toma la decisión, es la gente a través del voto”. Anticipó que el proyecto de reforma de la Constitución provincial podría ser presentado este año luego de las elecciones.

La legisladora Myriam Martínez visitó los estudios de Radio Universidad donde brindó una extensa entrevista para dialogar sobre la tarea legislativa que vienen llevando adelante, la situación actual y financiera de la provincia, y sobre las expectativas que tiene de cara a las próximas elecciones del 14 de mayo donde buscará renovar su mandato como segunda candidata de FORJA.

En primer término, se refirió a cómo se dio el inicio de gestión y el acercamiento con el actual gobernador Gustavo Melella con quien supo mantener grandes diferencias. “Cuando ganó Gustavo Melella, al poco tiempo, nos encontramos con una pandemia mundial y algo que nadie conocía ni sabíamos qué iba a pasar. Fueron momentos muy duros y no sabíamos cómo íbamos a terminar. Cuando nos reuníamos con los legisladores para ver cómo afrontábamos todo lo que se venía, entendimos que no era momento de discutir ni pelear. Queríamos llegar a herramientas que puedan contener al sector público y también al privado”.

En este sentido, agregó que “comenzamos un camino donde nos encontramos trabajando con muchos puntos de vistas en los cuales tal vez no coincidíamos, pero el objetivo final era el bienestar de la gente entonces siempre nos poníamos de acuerdo sin importar la ideología política. Así pasó el primer y segundo año. Durante la post pandemia, creo que fue peor porque uno tomó real dimensión de lo que pasamos por las pérdidas familiares y por supuesto económicas. No todos tomamos la dimensión en el momento entonces también teníamos que ver cómo íbamos recomponiendo la economía desde lo social y sanitario porque debíamos seguir destinando recursos a la cuestión sanitaria”.

La vicepresidenta del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, remarcó que “el único momento de diferencias que tuvimos con el gobernador Melella fue con la discusión que se dio con el envío de la coparticipación el cual no fue por una decisión de no enviar, sino por un atraso con respecto a los días que fue algo que quedó demostrado”.

Críticas de Bertone: En otro orden de temas, Martínez fue consultada sobre las declaraciones que brindó la ex gobernadora Rosana Bertone en relación a los 150 millones de dólares que afirmó haber dejado en su gestión para la ejecución de obras. “Yo quiero ser clara porque me baso en la información oficial del Banco de Tierra del Fuego. No sé qué tendrá en cuenta ella. Son 127 millones de dólares los que dejó. Es importante también dejar demostrado los números respecto con el envío de la coparticipación también que fue el único inconveniente que tuvimos con Melella”.

Además, se refirió a la frase de la actual diputada nacional quien en este mismo medio había considerado que el actual acuerdo político para la conformación de listas entre el gobernador Melella con los parlamentarios que en su momento fueron parte de la gestión de la ex Gobernadora, era para ‘sostener el fenomenal endeudamiento en letras’, Martínez aclaró que “con Rosana he tenido una amistad y he militado 20 años de mi vida. No voy a entrar en contestarle porque hace mucho tiempo que he dejado de participar políticamente con ella.

La acompañé hasta que finalizó su mandato y yo ya había tomado mi decisión personal y política de que, si ganaba las elecciones, iba a seguir mi camino porque había cuestiones que no compartía. Y se las dije a ella y tiene que ver con el acercamiento que tuvo con el macrismo, y por el desconocimiento propio que tuvo con el peronismo y justicialismo. Tuvo que ver con el poco reconocimiento propio de que estábamos en ese lugar porque nos habían votado los compañeros peronistas y el kirchnerismo. Eso nos alejó políticamente.

La última vez que hablamos fue cuando charlamos con respecto a la integración con el Partido Justicialista. Hace mucho tiempo que no hablo. No me he peleado con ella y no voy a dejar de quererla porque somos amigas, pero en lo político tenemos una gran diferencia. No voy a justificar nada que no comparta”.

“Que la ex Gobernadora haya dicho que la legislatura es una camarilla¸es una falta de respeto total. No me gusta que digan que somos una escribanía como nos decían en la época de la gestión de Rosana (Bertone). Yo a Pablo Blanco lo aprecio un montón, porque lo conozco muchísimo, pero él era el primer oficialista en la legislatura de la gestión Bertone entonces tenemos que tener memoria. Uno está en la legislatura para trabajar y para ponerse de acuerdo. Lamento mucho las expresiones de la Diputada Nacional y me extraña mucho porque ella sabe que se necesita contar con la voluntad de los legisladores para que las leyes puedan convertirse en gestiones en beneficios de los ciudadanos. Con Gustavo trabajé libremente y pude poner mi mirada sin ningún tipo de objeción. Con Terra Ignis estaba en desacuerdo con el primer proyecto y después trabajamos un proyecto en el que todos estuvimos de acuerdo. Hay muchas prioridades y uno trata de estar en todos los temas. Yo estoy conforme con la gestión del gobernador Melella y estoy conforme con la mirada que tiene hacia el empleado público y al trato y las relaciones con el otro más allá de las diferencias. Ese respeto que tiene nos permitió a nosotros de acompañarlo”.

En este sentido, indicó que “en el gobierno de Bertone también se realizó una solicitud para la emisión de letras y está bueno que se sepa cuando hoy critica esta herramienta. No sé por qué habla de las letras, porque ella también estuvo a punto de emitir. La emisión de las letras es una herramienta financiera para acompañar aquellos destiempos que tenés con el envío de la coparticipación federal. Entonces generas esta herramienta para que te pueda dar esta libertad. También tengo cómo se ha colocado el resto del dinero e invertido. Se generó un plazo fijo y el dinero se está trabajando porque no nos sirve de nada tener el dinero parado. También hay un plan de obras en marcha donde se están ejecutando los recursos. En la pandemia también acompañamos al sector privado con la Ley PROGRESO 1 y PROGRESO 2. El Estado tiene que estar presente con recursos y como legisladores debemos acompañarlos con todo lo que sea necesario para que puedan gestionar”.

La actual candidata a legisladora precisó que “nosotros cambiamos los destinos de algunos fondos y no debemos olvidar que el gobernador ganó en primera vuelta y tiene todo el derecho de marcar las prioridades y necesidades del pueblo fueguino. Por eso habilitamos estas herramientas. No comparto cuando dicen que la plata no está; porque el dinero está ejecutado en obras y los tiempos del Estado no son los mismos que en el sector privado”.

Consultada sobre las distintas demandas judiciales y económicas que debe afrontar el Gobierno de la Provincia, explicó que “se está trabajando y no se está dejando de lado. Todos estamos en el tema. Acá no se trata de ninguna causa. Acá hay que dejar en clara una cuestión y es que la diputada Bertone se está postulando a legisladora y no a gobernadora; creo que debería estar hablando de proyectos y qué va a presentar como posible legisladora. Sino comenzamos a mezclar los temas”.

El llamado de Melella y la relación con los intendentes: La vicepresidenta del PJ de Tierra del Fuego, reveló que recibió el llamado para integrar la lista de FORJA “en el mes de febrero cuando regresé de vacaciones. Me preguntaron si quería integrar la lista y estuvimos charlando un tiempo. También tuve un acercamiento porque con el presidente del Partido Justicialista Walter Vuoto estuvimos muy alejados. De igual manera charlamos porque Walter necesitaba de mis compañeros que son quienes integran el Consejo Provincial para que se pudiera votar y el tener la posibilidad de conformar ese frente electoral para los tres ejecutivos donde cada intendente presentó a sus candidatos a legisladores y concejales. Yo decidí acompañarlo porque no le iba a impedir tener esta oportunidad de conformar este frente electoral. Ellos habían tenido una reunión en Buenos Aires con el gobernador Melella y funcionarios de primer nivel nacional donde se decide este acompañamiento al gobernador y a los tres intendentes y que cada uno iba a llevar sus propias listas”.

“En ese marco de consenso fue en el que trabajos porque lo que tenemos enfrente realmente nos asusta mucho. Todo lo que está viviendo el país es producto de lo que pasó antes. Cuando uno asume una responsabilidad y tiene que tomar decisiones difíciles es porque alguien no hizo bien las cosas. Así fue con el Presidente Alberto Fernández a quien le tocó un momento muy difícil al igual que Gustavo. Alberto nos acompañó con recursos como nadie y es una realidad que se ratificó con la extensión del subrégimen. A cada gobernador les pidieron cinco prioridades antes de la asunción. Gustavo le pidió la ampliación del subrégimen. Esa fue su prioridad y a Melella lo ayudó el Ministro ‘Wado’ de Pedro. Por todo esto, decidí acompañar a Melella e integrar esta lista.”

Martínez comentó que “30 días antes me llamó Vuoto para que acompañe la lista de legisladores del PJ, pero el tercer lugar que me ofrecía no era el lugar que me merecía por mi militancia y trayectoria. Ante esta circunstancia, decidí que no. Yo quería un candidato peronista y había un revuelo tremendo. Yo me enteré por los medios. Y también se lo dije a Walter, la necesidad de tener un representante peronista. Hoy estamos en un frente electoral porque el peronismo solo no llega. Cristina a Alberto lo convocó porque sino ganaba la derecha. Con Walter, cuando él quiere convocar al Consejo Provincial, me llamaron y le dije que me llame Vuoto y así fue y hablamos con Gustavo y obviamente estoy para colaborar y construir. Ahí fue cuando la legisladora Freites y nosotros les dimos los votos para que el conformara ese frente electoral. Hoy tengo una buena relación con el compañero Vuoto y queremos esta provincia y vamos a trabajar para el futuro. Tenemos un diálogo fluido”.

Según aseguró Martínez, “con el intendente Martín Pérez tengo una relación institucional. Con el compañero Daniel Harrington, que fue el único compañero que dijo que iba a bancar a las compañeras y compañeros justicialistas donde tengan que estar, tenemos mucha amistad. Yo resisto a todos los archivos porque sigo pensando lo mismo en todos los temas que hablé”.

Reforma constitucional y electoral En otro orden de temas, la legisladora Martínez también fue consultada por uno de los temas de la agenda política y que tiene que ver con la posible reforma a la constitución provincial. En este sentido, se mostró a favor y aseguró que “estoy de acuerdo con la reforma. Es un compromiso que asumimos de comenzar a trabajar en este tema una vez pasadas las elecciones. Veremos cuáles son los puntos que va a presentar el gobernador y veremos los nuestros y desde ese punto vamos a dar una partida. Hoy están todos susceptibles por lo cual me gustaría hablarlo cuando se eleve. Creo que se puede dar este año la presentación”.

Con respecto a la reelección indefinida, dijo que “es una cuestión que lo decide la gente a través de su voto. Ponerle una parada, no es algo que me preocupe porque elige la gente. En lo personal estuve tres mandatos y ahora buscaré el cuarto. En este momento acompaño la lista de FORJA que está integrada con un radical como Federico Sciurano con quienes venimos trabajando de manera impecable. Es una lista que vamos a trabajar bien y vamos a seguir entendiéndonos. El gobernador nos propuso conformar un espacio político amplio donde tengamos esta diversidad de pensamiento e identidad política. Esta diversidad nos permite volcarlo en un trabajo para beneficio de todos los fueguinos”.

“Es muy importante esta lista y este proyecto que presenta Melella donde estamos radicales, peronistas, y donde también estén los representantes de FORJA. Este proyecto es muy importante porque nos ayuda a defender nuestra propia identidad ante tanto embate de nivel nacional porque sino te quedas en una cuestión de a ver si está o no el peronismo o el radicalismo. Hay que decir la verdad porque el radicalismo cuando el gobierno de Macri cuestionaba nuestra ley, el radicalismo fueguino también lo defendía pero no alcanzaba. Personalmente no me voy a desafiliar porque soy peronista y hoy vicepresidenta del PJ”.