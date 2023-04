Bertone con los tapones de punta cargo contra Melella y los legisladores

La ex Gobernadora, actual Diputada Nacional y candidata a Legisladora, Rosana Bertone, cargo duramente contra el gobernador Melella y los actuales legisladores a los cuales catalogo como una "camarilla". “Nuestra gestión dejó 150 millones de dólares en el Banco de Tierra del Fuego para la ejecución de obras que fueron aprobadas por la Legislatura”.

En dialogo con Radio Universidad la actual candidata por la Lista 501 de “Unidad y Reconstrucción” aseguró que “el gobernador Gustavo Melella instruyó a la Legislatura a desafectar esos fondos para destinarlos a créditos para el sector privado que nunca supimos quiénes los recibieron”.

En una entrevista exclusiva, brindó detalles de cómo recibió la gestión y en qué situación financiera se encontraba la provincia cuando asumió el actual mandatario Gustavo Melella. Fue crítica del Ejecutivo provincial por la “falta de transparencia” y lamentó “la ausencia total de debate en la Legislatura. Dejó de ser una cámara y pasó a “ser una camarilla”.

Además, consideró que el acuerdo de Melella con los legisladores, que en su momento pertenecían al espacio de Bertone, es “para poder seguir sosteniendo el fenomenal endeudamiento en letras de tesorería que están haciendo y que nosotros no sabemos para qué las usan y con qué intereses se negocian”.

También se refirió sobre la posibilidad de reformar la Constitución Provincial señalando que “tiene que haber puntos precisos de reforma porque es lo que dice nuestra propia constitución y a mi parecer proponemos márgenes para la renovación de mandatos para Legisladores y que la Cámara se renueve por mitades porque sino se facilita esta camarilla porque son todos ‘amigos’ los que hoy están en la legislatura y deja de ser una cámara para convertirse en camarilla”.

En un extenso diálogo con “Dos preguntan”, la ex gobernadora dio detalles de cómo recibió el gobierno cuando asumió y en qué situación económica se encontraban las finanzas provinciales cuando asumió el actual Gobernador Gustavo Melella.

“Es importante que la gente sepa cómo dejamos la provincia cuando dejamos la gestión y primero quiero dejar un concepto que me parece importante y es que fuimos el primer Gobierno Provincial que le transfiere a otro gobierno, fondos en las cuentas. Recordemos las distintas transiciones que terminaron con problemas económicos severos y nosotros dejamos una provincia donde logramos avanzar en uno de nuestros objetivos que tenía que ver con el equilibrio fiscal para los siguientes cuatro años. Dejamos 150 millones de dólares en el Banco de Tierra del Fuego que estaban imputados a obras que la Legislatura había determinado, incluso algunas obras se incorporaron posteriormente porque el Gobierno Nacional comenzó a tener demoras, por ejemplo, con el pago de la obra del Hospital de Ushuaia, y fue ahí cuando la legislatura nos permitió que esas obras se incorporen a esa lista. Consideré que los legisladores comprendieron la situación del desfasaje que había”.

En este sentido, precisó que “cuando tomamos el crédito, inicialmente llevamos un listado de obras que la legislatura ya había aprobado al igual que el Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas. Siempre fue un préstamo pensado en la gran infraestructura de la provincia y las necesidades de cada ciudad. En Río Grande, las obras más importantes fueron las del microestadio pensando en una ciudad ligada al deporte que tenga una vida relacionada para que vengan actividades deportivas de afuera y que se genere más turismo y más comercio. Nosotros teníamos un programa de 422 obras púbicas de las cuales fueron finalizadas y otras quedaron al 90 por ciento de ejecución, y todo eso se informó. Hubo obras donde tuvimos muchas dificultades por diversas razones. El camino del Beagle fue uno y al día de hoy sigo defendiendo la utilidad desde el punto de vista urbanístico y turístico, pero también pensando en la ampliación del ejido urbano de Ushuaia que es necesario hacia ese lugar porque hoy vemos la dificultad habitacional que tenemos”.

Asimismo, agregó que “luego, el Gobernador Melella instruyó a la legislatura desafectar esas obras de esos fondos y destinarlos a unos créditos para el sector privado y nunca se supo a quiénes fueron. Tengo un informe donde queda reflejado todo esto. Nosotros teníamos legisladores de nuestro espacio que hoy son los mismos que están en la lista de Melella, pero son explicaciones que deberían pedírselas a ellos. No puedo explicar lo inexplicable, porque imagínense que los peronistas vayan detrás de Federico Sciurano, quien fue nuestro opositor en el 2015 y a quien le ganamos la elección. Es incomprensible”.

Para Bertone, los acuerdos en las listas “obedece a dos razones: por un lado, haber arreglado con Horacio Rodríguez Larreta de movida porque a la lista de FORJA la encabeza Federico Sciurano. Eso está claro. Y la otra razón, poder contar con estos legisladores para seguir sosteniendo el fenomenal endeudamiento en letras de tesorería que están haciendo y que nosotros no sabemos para qué las usan y con qué intereses se negocian. A fin de año, el Gobierno tiene que renovar esas letras y si no ponía esos legisladores en la lista, la caída política de Melella iba a ser más precipitada”.

Gestión sin deudas: La ex gobernadora reiteró que durante su gestión “nosotros no dejamos deuda en ningún área. Pagamos la deuda que tenía la caja compensadora de la Policía Provincial y se unificaron, pero quedó deuda nacional que estaba por ejecutarse. Pagamos la deuda de la caja compensadora de la educación que también tenía juicio a ejecutar que venía de muchas gestiones anteriores. Hicimos un plan para toda la deuda de las cajas de jubilaciones de la provincia de aquellos históricos de 208 millones”.

Continuando con el balance, detalló que “hicimos una propuesta de una ley muy interesante que está vigente para crear un fideicomiso de construcción de viviendas entre el Banco de la provincia y la caja de jubilaciones para que con el producido de esas hipotecas se siga sosteniendo la caja. También pagamos todos los proveedores que estaban pendientes de la gestión de Fabiana Ríos que eran muchísimos y nadie quería ser proveedor del estado. Nosotros no dejamos ninguna deuda porque es una cuestión que a mí me obsesiona en la administración y por eso hubo un expediente de transición como corresponde”.

“Cuando nosotros asumimos en la gestión, la gente estaba muy mal y solo cobraban los jubilados que tenían amparo. Había jubilados que estaban hace tres meses sin cobrar. Era una mala situación. Entonces en vez de estar diciendo todo lo malo que se encontró, preferimos definir políticamente salir adelante. Cuando nosotros dimos de baja el convenio chino que ahora está de nuevo, fue en consulta con el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado. Entendemos que eso realmente es violatorio de todas las normas constitucionales provinciales y obtuvimos buenos resultados en los expedientes judiciales y creo que iba a ser alguno bueno para Tierra del Fuego quedar totalmente desligados de una inversión que no se hizo y no se va hacer porque todos sabemos que eran monotributistas vendedores de bijouterie y no iban a invertir en petroquímica”.

En este sentido, explicó que “ahora se retomaron estos convenios porque el Gobernador Melella ha decidido dejar sin efecto todas esas actuaciones judiciales y ha decidido revivir la relación con esas empresas. En esta situación del endeudamiento que nosotros tomamos en dólares con las obras prefijadas que íbamos a realizar, ha sucedido lo mismo. Desafectaron las obras y ese endeudamiento pasó a ser un endeudamiento privado porque en definitiva no sabemos a quién se lo dieron. En la pandemia nosotros en cierta forma, ‘resguardamos’ nuestras opiniones sobre decisiones que no nos parecían correctas porque la situación que se vivía era muy delicada. Había gente que fallecía, mucha gente perdía su vida, y estaba todo muy difícil y por eso no nos parecía salir a hablar en ese momento”.

“La administración de Melella no tiene transparencia y cuesta mucho que ellos contesten algún informe. En relación a la legislatura sucede lo mismo y estamos realizando un trabajo sobre un comparativo de los últimos diez años en inversión de salud y el gasto en el poder judicial, y aún en pandemia, aumentó más lo que se destina en el Poder Judicial que en la propia salud pública. En Tierra del Fuego pasan cosas sorprendentes”.

Sin demandas judiciales: En otro orden de temas, Bertone también fue consultada sobre si el Gobierno actual le inició algún tipo de demanda en relación a su gestión y afirmó que “no me iniciaron ninguna demanda personal ni civil”. Pero sí recordó que “hicieron una auditoría con la Universidad de Buenos Aires de todas las obras y todos los informes fueron positivos. No lo pudieron mostrar porque era mucho más positivo de lo que pensaban. Hacen esas cosas para confundir a la gente. En nuestra gestión teníamos palos en la rueda permanentemente por parte de Melella que quería ser gobernador y luego vinieron las campañas negativas sobre mi físico, mi figura personal y queriéndome pegar a Mauricio Macri”.

Debate por la reforma constitucional: Consultada sobre la posibilidad de reformar la Constitución Provincial, indicó que “primero habría que conocer los puntos de reforma. Un gobernador no puede llamar y decir vamos a reformar todo. Tiene que haber puntos precisos de reforma porque es lo que dice nuestra propia constitución, luego conseguir la mayoría que quizá lo consigue y habrá que ver cómo le va en la elección. Si en primera vuelta saca un gran porcentaje seguramente lo intentará y va a ser grave para Tierra del Fuego porque él podría ir por un tercer mandato en esa reforma. Por mucho menos, destituyeron a Jorge Colazo y hoy no pasa nada. Tengo una opinión personal sobre los cargos y tienen que ser como son para la política. Cuatro años y con posibilidad de renovar si es que hay un consenso, pero lo vitalicio es más propio de una monarquía que de un estado democrático, republicano y federal”.

En relación a este tema, indicó que “propusimos márgenes para la renovación de mandatos para legisladores y que la cámara se renueve por mitades porque sino se facilita esta camarilla porque son todos ‘amigos’ los que están en la legislatura y deja de ser una cámara para convertirse en camarilla. Con las renovaciones por mitades, no se da esa situación. Hay arreglos que se dan en la espalda a la sociedad”.

Su candidatura y la falta de debate en la Legislatura: Consultada sobre su decisión de ir como candidata a legisladora, expresó que “es el ámbito para producir y para poner voz y analizar todo lo que pasa. A mí no me fue fácil ser gobernadora y lo hice con mucha honestidad y transparencia. Si me dan la posibilidad de ser electa, quiero plantear las cuestiones concretamente donde hay un poder distinto para solicitar la información. Debemos realizar una rendición de cuentas a los vecinos en cada sesión, debate y comisión. La legislatura no sesiona nunca en Río Grande, ese es otro tema que no le importa a nadie”.

“Con Sergio Fresia planteamos la presencia de la legislatura en Río Grande y sobre todo la presencia de debate. Hay una total ausencia de debate político en la provincia. Y hay una mediocridad enorme. En el pasado, a pesar de coincidir y no coincidir, hubo legisladores que realmente se destacaron en su labor. En su momento estaba Pablo Blanco que no había días que no venía a traerme problemáticas que encontraba o que quería solucionar o criticar. Aunque yo tenía mayoría de ocho legisladores, a mí me gusta ser demócrata. Tengo una formación de derecho que me marca mucho y una experiencia legislativa nacional que me dio esta cuestión que vos no vas y aplicas cualquier cosa. Porque si hubiese querido, con ocho legisladores podría ampliar el Superior Tribunal de Justicia como quisiera, o modificar la constitución. Pero no está en mí el abuso del poder. El Estado es de todos los ciudadanos y por más que tengas mayoría, hay que utilizar el poder con cuidado”.

En este sentido, manifestó que “lo que hoy veo es una apropiación por parte de Melella del Estado. Las áreas están devastadas. Hay trabajadores que son contratados por $40.000 y ahora hacen un sorteo para ver si esos trabajadores ingresan a planta permanente y eso está pasando acá. Quiero ser legisladora para plantear estos temas y no poner palos en la rueda por poner. Cuando el gobernador Melella me solicitó ayuda con el fideicomiso austral se lo traje, cuando se hizo la adenda que incorporó Massa en el presupuesto a la Ley 19640 porque fue terrible cómo nos atacaron, fui la única que puse la cara defendiéndolo y planteándolo”. “Yo hago política. Yo tengo solo cuatro asesores y están todos publicados. Si yo pudiera tener siete economistas, si integro la comisión de presupuesto, y son personas que yo considero que deben estar, sucederá. Pero no creo que me den nada. Me la veo venir, pero es algo que me divierte. Yo la he tenido que pelear siempre y a lo mejor tengamos fe que la gente elige de una manera diferente. La legislatura no estuvo al nivel que la sociedad pedía”.

Acuerdo entre los Ejecutivos: Consultada sobre la evaluación que hace en relación a la unidad acordada entre el Gobierno y los tres ejecutivos municipales, Bertone expresó que “con los intendentes trabajo de manera conjunta. Estuve hablando hace pocos días con el intendente Martín Perez para que el lunes firme un convenio con la ministra Tolosa Paz. Lo ayudo en todo lo que puedo porque a mí me gusta Río Grande. Acá había mucho déficit. Con la gestión de Perez se puede ver lo que no hacía Melella. Martín mejoró mucho la ciudad y a mi me pide que lo ayude en diversas cuestiones y yo no lo hago público”.

“Lo importante es trabajar para Río Grande. Con el intendente Walter Vuoto hago lo mismo, pero él ya tiene un mandato más y tiene una dinámica distinta. Pero sí le hago propuestas al igual que con el intendente Daniel Harrington. Con Melella nunca tuve un contacto. Las veces que me pidió algo fue a través de la diputada Mabel Caparrós. Ni el Partido Justicialista a nivel nacional, ni el Presidente de la Nación, ha incidido en la situación de Tierra del Fuego. Nadie instruye a nadie”.

“Si a mí que integro el partido y soy parte de la conducción en un cargo muy relevante trabajando coordinadamente, jamás me dijeron que diga o exprese tal cosa. Las decisiones que se toman en la provincia, son de la provincia. No es verdad que hubo un llamado nacional. Es para intentar justificarse con nuestros afiliados. Desde el PJ Nacional hubo libertad de acción. Es la primera vez que veo que el PJ no está dando directivas en los distintos distritos. Me hubiera gustado ir por el Partido Justicialista porque es mi partido y no tuve diálogo con Vuoto en relación al armado. Siempre hubo algún contacto y el ofrecimiento para que repita como diputada. Para mí es una elección a la que hay tantos espacios que compiten, es difícil presentarse a la legislatura. Hay mucho peronismo disperso. Me sería más fácil ir al Congreso. Pero el debate hay que darlo en la provincia”.

Proyección de la zona norte: La actual diputada recordó las obras de “la conexión de dos gasoductos y la fibra óptica fueron obras pensadas esencialmente para Río Grande. La conexión de dos gasoductos para garantizar el servicio y dejamos la obra licitada con los fondos imputados en el Banco. La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, puede decir cualquier barbaridad porque deja mucho que desear como funcionaria. Alrededor de 22 escuelas no iniciaron las clases a tiempo. Mejor no hablar”.

Consultada sobre la laguna seca, indicó que “hicimos un trabajo de remediación y en el mismo lugar pusimos cuatro pequeñas bombas para trabajar y el entubado que es lo que había que hacer con la empresa. Dejamos el 95% del proyecto terminado. La fibra óptica la dejamos en un 80% finalizada y la actual gestión decidió destinarlos para otra cosa que desconozco”.