A este ritmo de gastos y endeudamiento Melella, no podrá pagar salarios

Federico Frigerio: «A este ritmo de gasto, Melellla no va a poder pagar salarios» Para los candidatos de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco y Federico Frigerio, el gobierno de Melella esconde los números de la provincia, pero que a este ritmo de gasto y endeudamiento, no se podrá pagar salarios, ya con la coparticipacion no alcanza y hay un alto nivel de endeudamiento para seguir sosteniendo la fiesta de la gestión.

En declaraciones efectuadas a FM Máster, Blanco afirmó que “Tierra del Fuego supo tener una fuerte política de construcción de viviendas que se perdió. Hay que solucionar el problema habitacional de manera urgente. Los fondos han sido pésimamente administrados”.

“El gobierno de nuestra provincia no asigna los recursos que recibe como corresponde. No puede ser que el 90% de los fondos se destinen al sector público. El estado ya está bastante sobredimensionado y me parece que lo que hay que hacer es incentivar las inversiones del sector privado. Hay que aprovechar la ventana de 15 años de prórroga de la ley 19640 para tratar de generar otras actividades productivas que generen más trabajo en el marco del sector privado. Y esto lo tenemos que decidir los fueguinos y no desde una oficina de la Secretaría de Producción de Buenos Aires”.

Consultado sobre los apoyos recibidos por referentes nacionales, Blanco destacó el de Gerardo Morales y confirmó que “el gobernador jujeño vendrá a Río Grande el día 5 de mayo y el 6 estará en Ushuaia. Es muy bueno también que Patricia Bullrich haya manifestado que apoya a los candidatos de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego y no a los que decidieron cortarse solos. Ella también vendrá a la provincia pero más cerca de las elecciones”, puntualizó el candidato a gobernador.

Federico Frigerio aseguró que “A este ritmo de gasto, Melellla no va a poder pagar salarios. Ya la plata de la coparticipación no alcanza para pagar el festival de nuevos empleados públicos que nombró desde que llegó al poder. Van 4884 personas ingresadas al estado y hoy la planta política de la gobernación llega a los 1100. Melella ya aumentó impuestos y es muy probable que tenga que volver a hacerlo para bancar la fiesta que armó. Desde Juntos por el Cambio nosotros apostamos a incentivar a la inversión privada. La planta estatal no puede crecer más. Lo que tiene que crecer son las oportunidades de inversión para el sector privado, único motor capaz de sacar adelante a nuestra provincia”.