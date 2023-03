Vamos con candidatos propios y con Bertone no hable nunca mas

El ex gobernador Juan Carlos Arcando, anuncio que Nuevo Pais ira con candidatos propios y que con Rosana Bertone no hablo nunca mas.

El Presidente de Nuevo País, Juan Carlos Arcando adelantó que por el momento presentarán una lista propia para los cargos legislativos del Concejo Deliberante de Tolhuin y reveló que “mantenemos conversaciones con un sector de Ushuaia”. También afirmó que sigue sin hablar con la ex gobernadora Rosana Bertone y lamentó “las miserias políticas” que llevaron a que el Municipio de Tolhuin no cuente con un presupuesto aprobado desde hace tres años.

Arcando, presidente de Nuevo País, partido al que pertenece el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, se refirió por Radio Universidad al trabajo previo al proceso eleccionario, ya con el anuncio del mandatario tolhuinense de su decisión de buscar la reelección, y con las alianzas electorales oficializadas en el Juzgado Provincial.

Al respecto, recordó que “con Daniel mantuvimos charlas durante estos cuatro años y ahora que se acercó el proceso electoral y había una propuesta concreta para integrar una alianza con los tres intendentes, Daniel dijo que iba a ir en representación de Nuevo País, y luego se decidió que la alianza la conforman únicamente los partidos de FORJA y el PJ; aquellos partidos que integrábamos esa alianza más amplia adherimos a la misma. Las alianzas son únicamente para los ejecutivos”.

El Presidente de Nuevo País remarcó que “si las boletas espejo se llegan a aprobar, Nuevo País puede llevar su fórmula de Gobernador e intendente de Tolhuin como también en Río Grande si el intendente acepta. En las dos instancias que pasó el tema, fue rechazada esa posibilidad y hoy en instancia superior para resolver. Yo fui el primero que en su momento conformé la famosa lista espejo que eso surgió de una elección nacional cuando el radicalismo llevaba dos fórmulas a presidente y vicepresidente. Luego, llegó a la Corte Suprema que avaló las boletas espejo. Y nosotros en la elección del 2001, por una estrategia electoral, llevamos dos listas con una del PJ con candidatos a senadores a Mario Daniele y Mabel Caparros, y en diputados Baigorria y Rosana Bertone. Hicimos boleta espejo y por primera vez una alianza política se alzó con las dos bancas en diputados, no así en senadores. Posteriormente se continuó implementando hasta las últimas elecciones que hubo un inconveniente en ese sentido y lo obligó a FORJA a sacar todas las boletas de gobernador de otro partido porque dentro de la conformación, no habían puesto que se sumaba los votos. Aparentemente, como viene la cuestión, no creo que tengamos listas espejo en estos comicios”.

En diálogo con “Buscando el equilibrio”, comentó que “nosotros queremos presentar nuestra lista en el ámbito local de Tolhuin y tenemos conversaciones en el caso de Ushuaia y no así en Río Grande. Al día de hoy, solo en Tolhuin presentaríamos una lista. De acá al 30 pasará mucha agua bajo el puente y puede haber modificaciones. Hoy se presume que habrá cuatro listas peronistas, pero hasta el último día no se va a saber. Sabemos que la comunidad vota al candidato que representa el partido. Hoy la gente vota candidatos”.

Asimismo, volvió a ratificar que en esta elección provincial “no es mi intención participar, pero sí voy acompañar a estos nuevos cuadros que están surgiendo para que tengan las mismas posibilidades que tuve yo como ser concejal, llegar a la legislatura y luego a los ejecutivos provinciales. Me gustaría que muchas personas se comprometieran de la misma manera que en su momento yo decidí”.

Arcando también fue consultado sobre el vínculo con la exgobernadora Rosana Bertone, y aclaró que “desde que finalizó mi mandato, nunca más hablé con la exgobernadora. No he tenido ningún tipo de charla, ni siquiera un cruce por WhatsApp. Yo creo que pasaron muchas cosas en esos últimos diez días de gestión y hubo un distanciamiento desde el punto de vista político que aún continúa”.

Sobre la unidad para los cuatro ejecutivos, consideró que “hay otras expresiones de lo que fue el Frente de Todos que han conformado otros frentes. La situación nacional es muy compleja. Yo siempre separo las elecciones nacionales de las locales porque aquí en la provincia se pudo consensuar al menos desde el punto de vista de los Ejecutivos. A nivel nacional veremos qué pasa el 14 de junio con la presentación de los frentes”.

Sin presupuesto en Tolhuin El ex gobernador afirmó que en Tolhuin “no sabemos cuántos partidos políticos presentan candidatos. Hasta el 30 no lo sabremos. Yo sigo de cerca la gestión que lleva adelante Daniel y el cambio que ha tenido esta ciudad, es increíble. Da gusto venir a Tolhuin”.

Consultado sobre la falta de presupuesto oficial en el Ejecutivo Municipal, expresó que “el intendente no tiene la culpa que el Concejo Deliberante no le apruebe un presupuesto y por eso se tiene que manejar con un reconducido. Hay gente que se opone por oponer como la concejal Alderete y el concejal Muñoz. Es difícil así. Pero la ciudad tiene que seguir funcionando y el Estado Municipal sigue funcionando y dentro de la legislación existe el presupuesto reconducido. Sería distinto que el intendente no hubiese presentado presupuesto”.

Entendió que “esta situación se genera por las miserias políticas que muchas veces suceden al no aprobar un presupuesto para que el intendente no pueda hacer obras para los vecinos y de esta forma, no pueda ser reelecto. Ponen palos en las ruedas constantemente. Y gracias a dios que la concejala del Nuevo País, Rosana Taberna, siempre estuvo al lado del intendente y propuso siempre la aprobación del presupuesto elaborado por el Ejecutivo”.

Finalmente, se refirió a la falta de diálogo del intendente de Tolhuin con los medios de comunicación, y en particular. “Desconozco las razones de por qué no habla. Se lo vamos a transmitir. Hoy mi residencia es en Tolhuin y por eso uno está más empapado de lo que pasa internamente dentro del Concejo Deliberante”.