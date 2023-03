Ferias y ventas ilegales, los comerciantes, estamos al borde del precipicio

“Nuestros comercios están permanentemente al borde del precipicio”, así lo advirtió la Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia Claudia Fernández, donde crece la preocupación por la “falta de previsibilidad” económica y política que complica cada vez más a los negocios. Las ferias, las ‘ventas ilegales’ y la falta de regulación por parte del Estado generan un impacto negativo en la actividad de los comerciantes que piden soluciones urgentes.

Fernández, dialogó con Radio Provincia sobre la crítica situación económica que atraviesa el sector comercial de la capital fueguina, producto del inestable escenario económico y político por el que atraviesa el país.

Al respecto, indicó que durante la reunión con representantes de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Argentina de Turismo, CAME, y referentes de la Sociedad Rural “hablábamos precisamente de la imprevisibilidad que tenemos y que no sabemos cómo resguardar ese negocio que en su momento fue un sueño que uno comenzó de a poco, día a día, para incrementarlo y que crezca; y hoy tenemos la preocupación por suspender esos puestos de trabajos y el poco manejo que tenemos en este momento que hacen que nuestros comercios estén permanentemente al borde del precipicio”.

En este sentido, agregó que “estamos con un combo perfecto para estar en ese lugar crítico porque, por un lado, todos tenemos nuestros negocios para vender y donde vamos a comprar esa mercadería, no tenemos el stock previsto porque las fabricas están con una producción limitada y su entrega también es limitada, sumado a la inflación que no nos garantiza un precio estable, y no sabemos si a esos productos que compramos vamos a poder reponerlos. La situación es realmente complicada”.

Ante este escenario de incertidumbre, expresó que “a todos los gobiernos les pedimos poder trabajar con previsibilidad y no estamos teniendo esas respuestas por lo cual nuestros comercios están al borde del precipicio. Habernos reunido con las cuatro cámaras más representativas del país para generar puntos que podamos presentarles al gobierno, es importante. Necesitamos buenas condiciones de trabajo para saber si estamos avanzando en los planes comerciales.”

Consideró que el sector político “todavía no encontró el camino. Cada vez que nos presentamos, tratamos de proponer algún tipo de solución que todavía no ha sido escuchada. Es el momento de que los políticos modifiquen su estrategia porque ellos tienen un camino que evidentemente no está dando resultado; entonces probemos otra cosa porque la ciudad está cada vez más complicada. Como sector comercial siempre pedimos explicaciones en relación a nuestras propuestas que en definitiva no se tienen en cuenta y todavía no sabemos el motivo. Sabemos que el camino que están tomando, no es el correcto y debemos generar un trabajo articulado entre el sector comercial y político para encontrar soluciones”.

La Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, explicó que “si bien el turismo tuvo resultados muy positivos durante la temporada, la mayoría de los comerciantes están en un momento de evaluación pensando cuál es la mejor opción para seguir sosteniendo el comercio, pero la idea es poder crecer y no que cierren durante algún período particular”.

Ferias y venta ilegal en Ushuaia: En otro orden de temas, Fernández también brindó su opinión sobre la junta de firmas que algunos comerciantes están realizando en Río Grande, apoyados por la Cámara de Comercio, por las ferias y las ventas que denominan ‘ilegales’ y que impacta negativamente en los comercios que tienen sus locales particulares.

“En Ushuaia sucede lo mismo. Es exactamente igual. Nosotros pedimos una regulación. En la última reunión en la intendencia, les plantemos que equívocamente, quienes participan de las ferias piensan que estamos en contra y nosotros únicamente pedimos que se regule y que todos estemos dentro de la formalidad ya que la formación de precios en Tierra del Fuego es sumamente difícil por todos los tributos que tenemos. Todos debemos estar controlados. Debemos armar una red para que todos puedan trabajar, pero dentro de la formalidad que hoy no lo tenemos. Es algo que se tiene que corregir rápidamente porque están lastimando mucho a la actividad comercial”.

Reveló que “desde el Ejecutivo se comprometieron a trabajar juntos con nuevas reuniones, propuestas y trabajo mancomunado para lograr esta normalidad en la actividad comercial”.