Stefani candidato: Criticas a Melella por la pesima gestion y a los legisladores por no ser oposicion

El diputado del PRO, Hector Stefani confirmó sus pretensiones de ser candidato a gobernador en 2023. Arremetió contra la actual gestión Melella, a la que calificó de “pésima”. También cuestionó la falta de oposición entre los legisladores, incluso a los de sus propio espacio.

Stefani en Radio Provincia, opinó que “la gestión de Melella es pésima, basado en datos. No hay un dato de que haya sido una gestión exitosa”. Pero no pasó por alto la inexistencia de oposición fundamentalmente en la Legislatura provincial, donde incluyó a sus colegas de Juntos por el Cambio: “no tener oposición en la provincia puede ser una virtud del gobernador” aceptó, y especuló con que Melella “la pilotea políticamente acomodando con la plata pública los espacios políticos”.

En ese entendimiento, analizó que “los políticos nos equivocamos en subestimar al electorado. El que elige tiene la capacidad de discernir qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué le están proponiendo”, en una especie de pronóstico de voto castigo contra el oficialismo.

“A mí me votaron para ser opositor y yo siempre he sido opositor, desde el punto de vista constructivo. He visto cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal, las critico y ofrezco una postura para corregir” definió el parlamentario del PRO.

En consecuencia, no avaló la posición de los legisladores provinciales opositores, aún los de su partido, que actúan monolíticamente en apoyo al oficialismo: “hay que ir a preguntarle a los que los votaron como oposición y no son oposición, no preguntarme a mí”.

Para el diputado, el gobernador Gustavo Melella “tiene mucha cintura política y ese trabajo lo hace bien. Pero hay que preguntarle por la oposición a los que fueron votados como oposición. Le pregunté a los que tengo en el propio espacio, algunas respuestas me conformaron, otras no tanto” cuestionó.

En cuanto a su pretensión de encabezar una fórmula para la gobernación, el diputado macrista señaló que en el comienzo del año sigue trabajando en “un proyecto político que le signifique a Tierra del Fuego una mejora política, económica y social. Estamos en conversaciones permanentes con diferentes sectores para tratar de llegar a un acuerdo” añadió.

Stefani acentuó su interés en llegar a un acuerdo interno en la definición de los nombres de la fórmula: “lo más razonable sería llegar a un acuerdo dentro del espacio Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. No un acuerdo basado en nombres propios, sino en un proyecto político”.

No obstante, y si no llega ese acuerdo, “iremos a lo más parecido a unas PASO que serán unas internas abiertas como ya se han celebrado en la provincia” según adelantó. Si como se especula las elecciones podrían tener lugar el último fin de semana de mayo, “el proceso no debería ir más allá de marzo, en caso que no se llegue a un acuerdo”.

A la hora de los nombres de sus posibles compañeros o compañeras de binomio, apenas deslizó que sería “alguien que sea mujer y preferentemente de Río Grande”, al tiempo que reconoció “tener un par de mujeres que todavía ni lo saben ellas”, que podrían abrevar tanto en el PRO como en la UCR, la Coalición Cívica, el Movimiento Popular Fueguino, otras fuerzas provinciales o hasta el sector privado y organizaciones no gubernamentales. Sí afirmó que será una mujer, “por esta cuestión de inclusión de género en la fórmula, me parece que es sano y está bien”.

Aunque al mismo tiempo no adscribió a la idea de “cubrir espacios por una cuestión de género”. Referenciado en su visible acercamiento con algunos referentes del Movimiento Popular Fueguino, partido del que proviene y fue funcionario, admitió conservar “buena relación con Ricardo Garramuño” y mencionó también el espacio de Lolo Cárdenas y sectores de Río Grande.

“El Movimiento integra en un espacio a gente de todo el arco ideológico. Hay gente que afín al Frente de Todos y otros más afines a Juntos por el Cambio” distinguió finalmente Héctor Stefani, a propósito del sector que cerró alianza y conforma el actual gobierno provincial.