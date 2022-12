Este gobierno de Melella es un desastre, solo genera empleados publicos militantes. Gasta sin control, pero no soluciona los problemas de la gente

El diputado de Juntos por el Cambio, Hector Stefani pre candidato a gobernador por el espacio, calificó como “un desastre” el gobierno de Gustavo Melella y afirmó que no generan obras sino “militantes”, y que viven “de la renta de la coparticipación”. “Hemos llegado al fin del populismo en Argentina, pero en Tierra del Fuego no lo vemos porque estamos anestesiados”, dijo, haciendo responsable a la gestión y a los medios por la propaganda política en función de una pauta “sin control”, por la que construyen un “relato”, sentenció.

“Tenemos el presupuesto más alto de la Argentina y no impacta ni en la generación de trabajo ni en el desarrollo de la economía. Es un gobierno que lo único que genera son militantes y no hay posibilidad de que Tierra del Fuego se desarrolle económicamente si no tiene energía. Ushuaia está pendiendo de un hilo de coser y siempre decimos lo mismo, que viven de la renta de la coparticipación de recursos nacionales y se ocupan cero de resolver los problemas”, expresó.

“Es la provincia que más fondos recibió para obras públicas, pero no sabemos dónde están. Está muy bueno generar ese instituto tecnológico, pero el hospital bien gracias, la energía bien gracias. No sabemos cuáles son las obras importantes de infraestructura que desarrolló la provincia. No podemos tener más viviendas para resolverle el problema a los fueguinos. El gobierno es un desastre y pueden decir todo lo que quieran, hacer toda la publicidad que quieran, pero el ciudadano de a pie sabe que este gobierno es un desastre”, aseguró.

Juntos pero divididos: Consultado sobre la propuesta de Juntos por el Cambio, que todavía no ha definido quién encabezará el proyecto, no dio a conocer ninguna. “Acá lo que va a terminar unificando a todos los integrantes de Juntos por el Cambio es un proyecto político, que le resuelva la vida a los argentinos o por lo menos les dé una luz de esperanza de que este país va a cambiar. En Tierra del Fuego es exactamente lo mismo, se necesita contarle a los fueguinos un proyecto que va a generar desarrollo, trabajo, para que no tengan que irse de Tierra del Fuego. Ese es el destino que tenemos que cambiar. Las fábricas están en una situación delicada exclusivamente por responsabilidad del Frente de Todos, porque no hay dólares para comprar insumos. Si hubiese dólares, todas las fábricas estarían tomando más gente, porque tenían contratos con varias empresas del mundo para fabricar celulares”, dijo.

Ataques a Tierra del Fuego: También se le preguntó sobre los ataques permanentes a la provincia de parte de referentes de su espacio. “Nosotros lo planteamos en la Cámara, y yo me hago responsable de lo que hago. No tengo problema de ir a sentarme con (Carlos) Pagni o con quien sea, a plantearle si conoce o no la 19640. Acabamos de presentar un proyecto para consultar sobre la resolución de la Secretaría de Energía con respecto a las inversiones costa afuera y costa adentro”, indicó sobre la reglamentación del decreto 1049.

“No sabemos cuántos proyectos se presentaron, cuáles son los montos de inversión y los plazos para ejecutar esas inversiones. La información debe ser pública pero no está, por eso hicimos el pedido de informes”, dijo. Asimismo, defendió la gestión Macri al recordar que “Cristina Fernández de Kirchner en 2012 sacó los beneficios de la 19640 a la actividad hidrocarburífera y el gobierno de Macri se los devolvió con el decreto 1049”, si bien nunca se reglamentó hasta que este año tomó la decisión la actual gestión nacional.

“También nos preocupa el fondo de ampliación de la matriz productiva, el destino de ese fondo, y tenemos que volver a algo parecido a la comisión del área aduanera especial, donde estaba la cámara de comercio, las organizaciones civiles. Las organizaciones no gubernamentales tienen que tener participación y saber cuál va a ser el destino de esos fondos”, planteó.