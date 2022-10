Vuoto cortó con las especulaciones y seria candidato a gobernador en el 2023

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto participo del tradicional Mate Bingo que organiza desde hace años el Municipio en homenaje a las mujeres de la ciudad y en medio de la celebracion, agradeció a las mujeres “Gracias de corazón por bancar esta gestión. Llegamos para hacer historia, no nos vamos a rendir jamás”, expresó. El discurso de Vuoto, corto con las especulaciones sobre su candidatura y dejo en claro que iría como candidato a gobernador en 2023 con candidatos del PJ .

Con la presencia de mas 7 mil vecinas, en el microestadio ‘Cochocho’ Vargas, Vuoto destacó el trabajo del Gabinete, la transformación de la ciudad y los logros de ‘Más Ushuaia’ en la Carta Orgánica con las áreas de Género, Malvinas, Políticas Sociales, Sanitarias y programas sociales como políticas de Estado.

En el marco del encuentro, del que participaron también la senadora Eugenia Duré, el senador Matías Rodríguez y la diputada nacional Carolina Yutrovic, ademas de concejales y legisladores, el Intendente pidió un aplauso para todos lo que hicieron posible la realización de un nuevo Mate Bingo.

Valoró el trabajo de los pioneros y pioneras fueguinas, “a quienes respeto”, aseguró; “pero quiero decir que pioneras también son ustedes, que se bancan todo, se comprometen, están siempre. Pioneras fueguinas somos todas”, expresó Vuoto.

“Por eso estamos haciendo agua y cloacas para más de 1600 familias, por eso la semana que viene vamos a firmar agua y cloaca para todos los barrios de Ushuaia, por eso estamos regularizando más de 1000 familias en los próximos 3 meses –subrayó Vuoto-por eso nos estamos haciendo cargo de una ciudad que no tenía Secretaría de la Mujer, que no tenía Secretaría de Asuntos Malvinas, que no tenía Políticas Sociales, que no tenían programas de Mujeres Emprendedoras, que no tenía programas de salud para que los pibes que no tienen para anteojos puedan tenerlos, salud en los barrios y todo lo que hicimos y hacemos”, dijo.

“Gracias de corazón por bancar esta gestión. No importa qué pase para adelante y quién venga, si es un compañero o una compañera. Esta gestión va a seguir transformando la historia de Ushuaia”, aseveró el Intendente.

“Porque llegamos para hacer historia o no la hacemos. Porque nos han pegado demasiado y nos han tirado con todo, fuimos el espacio más demonizado de los últimos 20 años de la provincia”, afirmó en el microestadio municipal colmado de mujeres.

“Acá estamos, más de pie que nunca. Las quiero, las llevo en el corazón. No nos vamos a rendir jamás. No nos dejen solos, no nos dejen solas”, agregó Vuoto.