La decisión es aprobar la reforma jubilatoria docente, con los demás no vamos hacer locuras no sera en su totalidad la reforma.

El gobernador Gustavo Melella ratificó que la decisión del Ejecutivo provincial "es avanzar en la reforma jubilatoria docente", y subrayó que se puede realizar "una reforma integral" para el sector de los estatales, pero no en conjunto con la reforma docente.

El mandatario precisó en diálogo con los medios de prensa que "vamos a acompañar modificando alguna cuestión el proyecto que presento la UCR, para que el jubilado cobre al mismo tiempo que el activo el aumento salarial".

"La decisión nuestra es acompañar la reforma jubilatoria docente, no me voy a cansar de decirlo, se puede realizar y también la reforma integral para el resto del sector", enfatizó Melella. Adicionado a lo anterior, que "hay cosas que no vamos a modificar, porque tampoco somos locos", y apuntó que "no queremos volver a los amparos para que puedan cobrar".

"Hay cuestiones que se pueden modificar y en eso vamos a avanzar. No hacemos locuras, ni por hacer demagogia y quedar bien vamos a rifar la provincia ni la Caja", aseveró.

"Ojala que la Legislatura trate la reforma, teníamos expectativa en lograr un dictamen pero no fue así. A veces los tiempos van por otro lado", planteó.

En cuanto al interés político por aprobar esta reforma de jubilación de privilegio para el sector docente, no es solo por una promesa del propio mandatario al SUTEF, sino que en caso de aprobarse los beneficiarios directos, serian el propio Melella, las ministras Castillo y Cubino, la mayoria de la dirigencia del SUTEF, la legisladora Fleitas entre muchos otros funcionarios y electos que en caso de no modificarse no podrian acceder a la jubilacion actualmente por no contar con los años de permanencia al frente de grado.