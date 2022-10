El legislador Villegas es un tirapiedras que hace un show mediático

La ministra de Gobierno Adriana Chapperón cuestionó el “show mediático” armado por el legislador del MPF Pablo Villegas por su ausencia en la comisión de seguridad. Afirmó que una cosa es lo que dijo y otro el motivo que expresó por nota en la citación, vinculada con una causa en secreto de sumario. Recordó que como parte de la coalición de gobierno “ nunca levantó un teléfono” para colaborar, si es que realmente quiere hacerlo, y se dedica desde el inicio a “tirar piedras desde la vereda de enfrente ”.

Chapperón aseguró que no fue convocada a la Legislatura para hablar de política criminal como dijo el legislador, sino que claramente en la nota que Villegas envió menciona la causa del doble crimen de Río Grande, que está bajo secreto de sumario.

“Yo envié por los medios la nota de convocatoria, y fue para hablar del doble crimen, lo que contestamos es que la causa está bajo secreto de sumario y hay una investigación en marcha. La justicia está actuando y no podemos ir a una comisión pública a hablar de un tema como este, así que una cosa es lo que dice el legislador en los medios y otra lo que escribió en la nota. Si él quiere hablar de la seguridad en la provincia con seriedad, debe dejar de decir una cosa en los medios y otra en las notas y expresar qué necesita. Además el legislador forma parte de una coalición y, si él quisiera realmente trabajar por la seguridad de la provincia, podría haberse comunicado con nosotros para ver en qué puede colaborar y qué más se puede hacer”, dijo.

“Lo que vemos es que está siempre en la vereda de enfrente tirando piedras, y así no se construye. Nosotros podemos construir mejor con la oposición que con la propia fuerza, y esto es lamentable”, calificó la ministra.

“No tenemos ningún problema en dar explicaciones de lo que estamos haciendo, y la verdad es que estamos trabajando para garantizar a los ciudadanos seguir viviendo en una provincia muy especial, con mucha tranquilidad, con una policía muy sana y un Poder Judicial que actúa. No es para compararnos con ciudades del país que realmente están en una situación muy crítica”, enfatizó.

Reiteró que por ser abogado, “el legislador sabe que no podemos ir a hablar a una comisión pública de la causa, y tendría que haber convocado de otra manera y trabajar para colaborar con la provincia. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con todas las personas y las instituciones que quieran acercarse, y así lo estamos haciendo con el Poder Judicial, con las fuerzas federales y no tenemos inconveniente en recibir opiniones”.

Ausencias reiteradas: Villegas dijo que era la tercera vez que faltaba la ministra a una invitación de la comisión de seguridad, por lo que se defendió apuntando contra la falta de voluntad para colaborar. “Me gustaría que se hubiera acercado a hablar de estas cosas porque yo tengo para contestarle. Nos han citado por dos proyectos, uno de su autoría y otro del legislador Furlan, pero lo primero que hace Villegas es operarnos dentro de la policía y después mandarnos un proyecto para que opinemos. Nosotros no tenemos problema de opinar, lo que no hacemos es show mediático. Yo no necesito ir a sentarme a la Legislatura para que me saquen una foto, y el legislador tiene su facultad para tener los votos en la Legislatura y hacer lo que él crea que debe hacer”, expresó.

“Él siempre está señalando con el dedo las cosas que no hacemos. En ningún momento ha tenido predisposición para acercarse a trabajar en conjunto, y se lo hemos manifestado desde las fuerzas, desde el ministerio. No puede convocarme para una cosa y después salir a decir que fue para otra y que yo no voy a discutir cuestiones de seguridad a la Legislatura. Si me convocan a hablar de la causa en una reunión pública, ¿de qué vamos a hablar? claramente de la causa, porque para eso me convocan. Yo no salí a contestar ni una palabra a pesar de escuchar barbaridades en los medios, porque hay secreto de sumario. Ahora salió un comunicado del Poder Judicial y los pasos de lo que vamos haciendo los va marcando la justicia, que está investigando. Realmente no corresponde interferir en una investigación. El sumario es reservado para las partes y las reuniones de la Legislatura son públicas. Si la reunión es reservada, lo dispone la Legislatura, no yo, y no fue el caso”, subrayó.

“Acá hubo dos muertes y todavía no se ha discutido el móvil. El juez está investigando lo que ocurrió y luego sabrá el móvil. Hoy todo el mundo opina y habla de cosas que desconoce, como que no funciona el escáner y eso hace mucho tiempo que pasa. Se han hecho muchísimos procedimientos, trabajamos permanentemente con las fuerzas federales y la justicia federal, y tanto se ha trabajado que en este momento no tenemos lugar de detención”, planteó.

Servicio colapsado Dado que Villegas también criticó el colapso del sistema penitenciario, la ministra precisó que “hoy tenemos 138 detenidos en Río Grande y 122 en Ushuaia. El legislador cuestionó esto porque cuestiona por todo y sería bueno que aporte; no sé si la Legislatura le impide venir a hablar con el Ejecutivo. Estaría muy bueno que aporte ideas y no esté todo el tiempo señalando con el dedo lo que los demás no supieron hacer. Yo también podría decir que el legislador hace siete años que está sentado en la Legislatura y podría haber hecho algo, porque el problema del sistema carcelario no es de hoy. Hace tiempo que la situación es caótica y obviamente ahora, con siete u ocho personas detenidas en la provincia más estos últimos sucesos, la situación desborda, pero el tema carcelario lo estamos tratando desde que iniciamos la gestión y no vi que en la gestión anterior el legislador hubiese levantado la voz una sola vez para decir lo que estaba pasando”, fustigó.

“El escáner no funcionó nunca y se pagaron 14 millones de pesos de adelanto, por eso se saca. Hoy nos ocupan qué cosas más podemos hacer para que la provincia siga con la misma seguridad que tenemos hoy”, dijo y, respecto de las críticas a la falta de funcionamiento del escáner de bolsos del aeropuerto de Ushuaia, indicó que “eso depende de Capdevila, el Secretario Legal y Técnico, no del Ministerio de Seguridad. El legislador debería saberlo y haberse comunicado con Capdevila para ver qué pasa, si bien el Dr. me manifestó que están los perros en el lugar más allá de que el escáner no funciona y está pedida la reparación. Esto se resuelve con un llamado telefónico para saber qué pasa, no es necesario hacer un show mediático, si realmente le preocupa la seguridad de la provincia”, insistió.

“Esto está pasando específicamente con el legislador Villegas, porque tenemos mejor relación con legisladores de la oposición que con la propia coalición de gobierno. No sé cuál es el fin que él persigue. Lo hemos hablado, se ha reunido en otro momento con el Jefe de Gabinete y conmigo, le hemos abierto las puertas, le hemos dicho que estamos dispuestos a que se acerque, a brindarle información, pero evidentemente no le interesa y no sé si es un problema personal de él con el Ministerio de Gobierno. En ese caso será un problema de él, porque yo lo que hago es trabajar y tengo reuniones con todas las fuerzas federales, dejamos trabajar a la justicia, vemos cómo aumentar los controles y la visión que tiene la justicia federal sobre el tema, qué puede aportar cada fuerza. Eso es estar ocupados en la seguridad de la provincia, y no estar haciendo este reality. No salí a contestar una palabra hasta ahora pero tampoco puedo dejar pasar que me llamen irresponsable y que pongo en juego la seguridad de la provincia porque no voy a la Legislatura”, concluyó.