Bertone quiere volver a ser candidata a gobernadora en 2023.

Fuentes cercanas a la actual diputada nacional Rosana Bertone indicaron en las ultimas horas que esta evaluando ser candidata a la gobernación en el 2023.

Bertone, quien actualmente ocupa una banca en el Congreso volvería a la provincia el año que viene para ser candidata según aseguraron, recordemos que la misma ocupo el máximo cargo provincial entre 2015 y 2019.

Las declaraciones del entorno de Bertone, se dieron luego que el actual gobernador Gustavo Melella, en las últimas notas al ser consultado por una posible reelección afirmó que aún no es tiempo para hablar de elecciones o candidaturas de cara a 2023.

¿Qué evaluación hace de la gestión del gobernador Gustavo Melella? Rosana Bertone: Sin dudas le tocó un tiempo mejor para gobernar la provincia, con un Gobierno nacional que mejoró la coparticipación y prorrogó el régimen industrial, y que permanentemente ayuda con fondos extras para paliar los desequilibrios financieros. Hubo un boom turístico que también ayuda muchísimo. Eso permitió mejorar los ingresos de los trabajadores estatales, y fortalecer el mercado interno. Hasta ahí lo veo bien, con cosas positivas. Pero también veo deficiencias importantes en salud, en la obra social, veo un debilitamiento prácticamente en todos los servicios que el Estado provincial brinda. Se ha perdido la regularidad en las clases. No hay contención de las personas con menos recursos; eso a mí como peronista no se me pasa por alto.

¿Qué opina de la discusión por la reforma jubilatoria que se ha instalado en la provincia? Rosana Bertone: Nosotros hicimos un gran esfuerzo y pagamos un costo político alto por estabilizar el sistema previsional. Decían que íbamos a transferir la caja a ANSES y nada de eso sucedió. Logramos tener el mejor sistema del país, con los mejores requisitos para el acceso a la jubilación para los trabajadores y trabajadoras. Lo que se quiere hacer ahora responde a un acuerdo electoral, a un compromiso que se asumió con un sector para ganar las elecciones y que en términos electorales funcionó. El problema es que cualquier cosa que se haga tiene que tener dos principios que respetar: La sustentabilidad y la equidad. La sustentabilidad, para que no se pongan en riesgo los haberes de los jubilados, como pasó en 2014 y 2015 que nadie cobraba. Y la equidad, porque los trabajadores de los otros escalafones de la administración y de salud también son trabajadores, y también merecen su reconocimiento. No se puede seguir profundizando desigualdades hacia el interior de la administración.

¿Considera que la Ley 19.640 se verá recortada en algunos beneficios? Rosana Bertone: Estamos trabajando para que eso no suceda. Hablo mucho con funcionarios del Ejecutivo y también con diputados de la oposición para evitar cambios innecesarios que pueden perjudicar a nuestra industria pero que, además, no van a generar ningún ingreso extra a las arcas nacionales. Lo que no se fabrique con las exenciones que nos da el régimen promocional se va a terminar importando y todos vamos a salir perdiendo. Confío que eso no va a pasar, pero son momentos para cuidar el trabajo de los fueguinos, así que en eso estoy enfocada las 24 horas.

¿Considera que en la provincia se han acelerado los tiempos electorales? Rosana Bertone: Creo que en Tierra del Fuego hay muchas personas con aspiraciones políticas, pero muy escasas propuestas para mejorar la vida de la gente. Ese divorcio me preocupa, porque la política se ha convertido en un conjunto de ambiciones personales y ha perdido potencia transformadora. Eso hay que recuperarlo. Ojalá cuando efectivamente sea la campaña electoral haya propuestas concretas y debates serios, porque hasta ahora no hubo nada de eso.

¿Cómo ve la performance electoral del Frente de Todos para el 2023 en el país? Rosana Bertone: Hoy no está fácil, tenemos muchos problemas económicos como la inflación y políticos también. Pero también tenemos aciertos que no se están capitalizando como se debe. Me refiero al crecimiento económico y al boom de consumo. Este fin de semana largo fue muy exitoso. Hay cosas que van bien y no se visibilizan, y hay cosas que efectivamente están mal y confío que se van a corregir. Creo que falta mucho, Argentina es un país con un electorado volátil. Pero tengo confianza que la sociedad argentina no quiere volver a recetas económicas que sólo conducen a una mayor concentración de la riqueza en pocas manos. El Frente de Todos tiene posibilidades si se organiza, si resuelve alguno de estos problemas que hoy afligen a la sociedad, y si sintoniza más y mejor con las nuevas demandas de la comunidad.