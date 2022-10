Arde el MPF criticas de Recchia a Monica Urquiza y Pablo Villegas

El ex concejal del MPF, Miguel Recchia, militante del MoPoF, acusó de una “sistemática traición” a la vicegobernadora Mónica Urquiza y al legislador Pablo Villegas, por haber arriado las banderas partidarias, tanto al constituirse como “vagón de cola” de un gobierno, como al votar lo contrario de lo que habían prometido en la convención constituyente.

Aseguró que ya están trabajando para las internas del año próximo, para recuperar “la democracia del partido que se ha perdido”, y no los “intereses personales ocultos” de estos dirigentes. Recordó que perdieron solamente por 100 votos y consideró difícil que Urquiza y Villegas puedan explicar a los afiliados su accionar. Aspira a fortalecer el MPF con figuras que “representen el partido y no que se representen a ellos mismos”.

Miguel Recchia, en dialogó con FM Master’s sobre la decisión de recuperar el Movimiento y fortalecerlo, tras “la sistemática traición” a sus banderas por parte de Mónica Urquiza y Pablo Villegas, a quienes hizo directamente responsables del haber claudicado ante otras fuerzas políticas.

“Hace unos años, cuando se debatía la posición que tenía que tomar el MPF para encarar este período de gobierno, nosotros advertimos que un grupo de personas estaba llevando las banderas del Movimiento a un destino que no tenía certidumbre y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Hoy las personas que representan al MPF en los distintos cargos, no representan el espíritu del partido y simplemente se representan a ellos mismos. Por respeto a la historia de nuestro partido, debieran hacerse una autocrítica muy profunda y ver qué pasó en estos tres años, porque fuimos el vagón de cola de un gobierno en el que tácticamente estos funcionarios no representan el espíritu del Movimiento”, cuestionó.

La nueva decepción: Recchia planteó que en la campaña a convencionales confió en que se podía recuperar el espíritu del MPF pero el resultado demostró lo contrario: “Pensé que en algún punto habían recapacitado, precisamente en la campaña a convencionales constituyentes hace unos meses, porque hubo una reunión en la cámara de aquellos que estaban en contra de la reelección del actual intendente, y a viva voz la representante de nuestro partido -Mónica Urquiza- dijo que no se iba a prestar a una situación de esa naturaleza. Dijo que era netamente una reforma electoralista y a la vista está que traicionaron al electorado, si bien el electorado se dio cuenta de que no representaban los intereses del Movimiento y por eso nuestro partido tuvo una pésima elección”, manifestó.

“No hay mejor verdad que la realidad, y la realidad es que han llegado a cerrar el partido, priorizando intereses personales sobre lo colectivo, olvidándose de nuestra historia. El Movimiento tiene muchísimas cosas para mostrar en su historia y, de hecho, las grandes obras que se han hecho han sido parte de nuestros distintos gobiernos. Después de los gobiernos del MPF no hubo obras trascendentales para los fueguinos. Hace tres años anunciamos que estos dirigentes estaban arriando las banderas por intereses que desconocíamos totalmente, y el tiempo nos dio la razón. Se ha vaciado el contenido el partido, lo han cerrado y no ha habido en estos tres años ningún tipo de discusión política”, acusó.

“Yo cargo la responsabilidad en dos de los dirigentes, uno es la vicegobernadora y el otro es el legislador Pablo Villegas, que ahora está declarando que prácticamente está retirado de la política. Creo que el propósito fue destruir todo lo que el MPF había hecho en su larga historia, con representantes que hicieron mucho por esta provincia. El ex gobernador José Estabillo dijo hace pocos días que hay intereses que por ahí desconocemos, que están ocultos, y habría que preguntárselo a los protagonistas, porque pasaron de oponerse por completo al proyecto de reforma de la carta orgánica a después aprobar todo lo que se les puso por delante”, enfatizó.

“El otro representante del MPF, Fernando Oyarzún, que también se representó a sí mismo, tendrá que dar explicaciones a los afiliados. En base a lo que ha pasado en este tiempo, deberían pensar si quieren seguir perteneciendo al MPF, porque no han hecho nada para representar como se debe a nuestro partido, como lo hicieron otras personas que hicieron grande esta provincia”, dijo, con una invitación a renunciar.

Rearmando el MPF: Recchia aseguró que “tenemos conversaciones con un número importante de afiliados, con personas que tienen representación pública, yo fui muy cercano a la vida política del ex intendente Garramuño, luego diputado, senador, y tenemos una experiencia en nuestros archivos que hacen que el MPF no necesite de ninguna otra fuerza política para llegar a espacios de poder. Yo no le estoy diciendo que no a los frentes electorales, porque en definitiva son acuerdos que sirven para ejecutar políticas públicas. Cuando uno se sienta en una mesa como un par, es una ventaja en cuanto a la discusión política que se pueda dar en esa mesa; pero cuando van por un interés particular, personal, y terminan siendo un súbdito de las decisiones que se tomen en ese acuerdo, la verdad, no están representando al partido”, comparó.

“Cuando se decidió hacer el acuerdo con el gobernador Melella, nosotros decíamos que el MPF con su historia no podía ser vagón de cola, sino que tenía que ser la máquina. Si la actual vicegobernadora hubiese querido ser candidata a gobernadora, nosotros hubiésemos acompañado, porque era una mujer del MPF. Cada vez que el ingeniero Garramuño decidía generar un frente electoral, lo hacía pensando en que el MPF era el que tomaba gran parte de las decisiones. Hoy mismo la propia ministra de Gobierno Adriana Chapperón está diciendo que no sólo se conformaron con traicionar las banderas del MPF, sino que tiran piedras a los funcionarios que están con ellos para romper todo lo que está a su alcance. Fueron coalición de gobierno y ellos mismos están fogoneando desde adentro del gobierno al cual apoyaban”, advirtió.

“Hace tres años perdimos por muy pocos votos la interna y de hecho jugaron muchos actores que ni siquiera estaban ligados al MPF. Obviamente la estructura del gobierno actual utilizó todas las herramientas para que nosotros tuviésemos un resultado adverso en esa interna. Con muy poca estructura, estuvimos a sólo 100 votos. Fue tal el egoísmo planteado en esa interna, que perdimos dos bancas en la Legislatura porque se negaron sistemáticamente a que nos sentemos en una mesa a dialogar sobre el MPF, no sobre otros actores. Yo respeto a todos los partidos, pero primero se tiene que fortalecer nuestro espacio político para después acordar o enfrentarnos electoralmente con otra fuerza política. A eso nos vamos a dedicar: a reafirmar los conceptos que siempre tuvo el MPF y que fueron los que transformaron la vida institucional, política y económica de Tierra del Fuego”, aseveró.

“Ya estamos trabajando para las internas y estamos conversando con un número importante de afiliados. Vamos a tratar de recuperar el partido y que las banderas del Movimiento sirvan para ser una alternativa válida. Nos han llevado a pertenecer a espacios que no son propios para nada, porque de pronto he visto la foto de la vicegobernadora con grupos de FORJA, con allegados al kirchnerismo más extremista de la Nación”, cuestionó.

“Yo jamás ocupé un cargo público que no fuera de mi partido y jamás fui candidato por otro partido. Uno puede tener conversaciones con otras fuerzas políticas, pero no quiere decir que termine claudicando, como ocurrió en este caso”, dijo.

“Apenas hace tres años nosotros proponíamos una lista pura del MPF y la interna la perdimos solamente por 100 votos. Ahí hubiésemos tenido legisladores que hubiesen representado los intereses del Movimiento, y mayor cantidad de concejales representando los intereses del Movimiento. Antes fuimos máquina de un montón de proyectos que se llevaron adelante. La historia habla por sí misma, porque no decimos que lo vamos a hacer, sino que lo hicimos, y claramente la fuente es volver a nuestro partido”, planteó.

“Después de fortalecer nuestro partido, sin que los dirigentes se vayan a buscar especulaciones solamente personales en otras fuerzas políticas, ahí nos sentaremos a debatir, como lo hemos hecho en nuestra historia. Si nosotros debilitamos permanentemente al MPF, no tenemos la fortaleza suficiente para ir a negociar por cosas que ayuden al crecimiento de la provincia, como lo ha hecho el partido en su historia. Cuando el MPF junto con el peronismo de ese momento decidieron que Tierra del Fuego dejara de ser territorio nacional para ser provincia, trajeron toda la estructura provincial con todos los beneficios que se pudieron lograr, y las obras que se hicieron, que fueron las únicas con trascendencia económica, política y social para la provincia. El puerto hoy nos permite recibir un montón de barcos para la industria y para el turismo, la ruta 3 nos permitió conectarnos con el resto del país, lo mismo el aeropuerto internacional, y todo eso lo hizo el MPF”, recordó.

“Hay que recuperar esa mística, trabajar puertas para adentro, discutir los proyectos y en todo caso aportar sin intereses personales, porque da la sensación de que hay intereses personales y ocultos, dado que se han presentado por una cosa en la constituyente y terminaron haciendo lo contrario. Han hecho un sistemático orden de traición”, disparó.

“En nuestro partido se respiraba democracia y hay que volver a eso, porque el MPF jamás dejó de ser un partido democrático. Hemos priorizado la democracia a la hora de elegir a las personas que nos representan, pero en estos tres años han logrado cerrar el partido y arriar las banderas ante otras estructuras políticas”, concluyó Recchia.