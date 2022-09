Rechazo al proyecto de Ley para aumentar los años de servicios de la Policia en TDF

Un proyecto de ley para aumentar los años de servicios del personal policial de Tierra del Fuego, genera el repudio y el rechazo de la totalidad del personal quienes incluso emitieron un comunicado.

AL SEÑOR GOBERNADOR, A LA MINISTRO DE JUSTICIA, AL SEÑOR JEFE DE POLICÍA JACINTO ROLÓN, Y AUTORIDADES MIEMBROS DEL PODER LEGISLATIVO. Llevamos a su conocimiento, lo siguiente:

1. Atento a la información trascendida y de publico conocimiento, la cual trascendió hace varios días, la totalidad (su mayoría) de los efectivos policiales de las tres zonas de esta provincia, REPUDIAN en su plenitud el proyecto de ley dirigida a incrementar los años de servicios de las policías en la actualidad.

2. Ante esto, hacemos saber que el cuerpo policial integrado por sus distintos estamentos jerárquicos, se encuentra en total alerta y enfocada en atención a las próximas decisiones que han de tomarse sobre el aumento de los años de servicios.

3. Ante lo manifestado, entendemos desde un punto de vista razonable y justo, que el aumento de años para el servicio policial no resulta ser la solución a las distintas realidades que el efectivo/efectiva policial vive actualmente, porque revelación de ello son los bajos sueldos que se han venido percibiendo prácticamente en los últimos diez años.

4. Sumado a esto, las exigencias y el riesgo constante al que se expone el policía en su labor diaria y en su vida personal.

5. Esto hoy nos lleva a considerar que el oficio policial se ha visto pisoteado como en ninguna otra época vivida.

6. Como marcamos la relevancia de estas realidades soportadas hasta esta actualidad, hacemos saber a todas las autoridades que intervienen en la cuestión que hoy a todos los policías nos preocupan, esta vez no nos quedaremos callados, esta vez no dejaremos que pisoteen nuestros derechos, esta vez no permitiremos que un gobierno de gestión, un jefe de cargo político (Jacinto ROLÓN), y ningún funcionario político corrupto vuelvan a abusar de los derechos dignificados de cada mujer y hombre policía.

7. Por estas realidades a las que las autoridades competentes hacen vista ciega, vemos que no han tomado conciencia del fenómeno desmotivador que ha afectado en el ánimo de cada policía fueguino/a.

8. ¡¡¡¡ No sean soberbios, no sean incrédulos y no piensen que poseen el poder absoluto sobre cada hombre y mujer policía y sus respectivas familias !!!!

9. Dejamos en claro que somos una fuerza mucho más poderosa, que la de ustedes POLÍTICOS CORRUPTOS.

10. A través de este mensaje, llamamos a la reflexión y toma de conciencia de cada una de las autoridades, haciendo saber que, de decidirse y ponerse en vigencia el aumento de los años de servicio del personal policial en actividad, estamos plenamente decididos en llevar adelante la SOLICITUD VOLUNTARIA DE BAJA MASIVA DE TODOS LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA FILA POLICIAL, TANTO EN EL CUADRO DE OFICIALES Y DE SUBOFICIALES respectivamente, tal como viene sucediendo en todas las dependencias de zona norte, centro y sur.

11. Y sepan, que esto tiene una simple razón de ser, es decir, no puede ser que un funcionario policial tenga un piso salarial por debajo y en comparación a los oficios de panaderos, verduleros o un simple empleado de comercio.

12. Entonces señores autoridades, el colectivo policial que actualmente se encuentra en actividad, hoy considera y entiende que resultaría mucho más favorable y beneficioso disponerse a laborar en cualquier otro ámbito o rubro de actividad laboral, prioritariamente por entender que la situación sería mucho más redituable en cuanto a adquirir una mejoría salarial, hallarse excluido de responsabilidades de la propia función y gozando de una libertad plena, sin estar sometido a una servidumbre especulativa que recae sobre un grupo minoritario (políticos corruptos), que solo ambicionan llenarse corruptamente sus propios bolsillos.

Por último, no se olviden que los que avisan no traicionan y sepan que nuestra lealtad como significado de valor preponderante ha quedado relegada desde que, tanto el ex jefe de policía (Nelson Oscar MOREIRA) y el actual comandante (Jacinto ROLÓN) nos han desprotegido y han entregado nuestros derechos como simple mujeres de burdel para la esclavitud sexual de un prostibulo ilegal y corrupto. Atte.