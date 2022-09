Cansado de promesas: Los políticos deben salir a defender la 19640 y dejar de pensar en las elecciones del 2023

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luis Iglesias fue muy crítico de la clase política de nuestra provincia al considerar que “en lugar de estar manifestándose en defensa de la 19640 y de los intereses de nuestros ciudadanos ante la posibilidad de que comiencen a pagar ganancias y bienes personales, están pensando en las elecciones del próximo año”.

En este sentido puntualizó que “a algunos de los que le dimos el mandato de representar a la provincia no asumen la responsabilidad de las declaraciones, quizás por miedo a enojar a alguien, es como si fuera un tema que se maneja entre pocos y no debería ser así”.

Tras la reunión de la presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y vicepresidente de CAME, Claudia Fernández con el Ministro de Economía Sergio Massa, donde hizo una defensa de la 19640 ante las dudas generadas por la presentación del proyecto de presupuesto 2023,siendo que la modificación en estudio está vinculada no con la eliminación de la ley sino con el aumento de aportes contributivos de las grandes empresas, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luis Iglesias en diálogo con FM del Pueblo fue crítico ante los representantes políticos de la provincia señalando que “sinceramente nuestras preocupaciones no baja con ese tipo de declaraciones, me gustaría ver manifestaciones de nuestros representantes respecto de la ley 19640, los que somos fueguinos delegamos mandatos en nuestros representantes, específicamente nos preocupa el tema de ganancias y bienes personales, que es lo que se afectaría, pero si a vos te contestan de industria o de petróleo y no estamos hablando de los fueguinos, entonces no se entendió bien lo que se pregunta o las respuestas no fueron muy claras, razón por la cual la preocupación es grande ante la incertidumbre de las respuestas”, dijo.

En este sentido explicó que “deberían manifestarse los Concejo Deliberante, la Legislatura, nuestros representantes ante el parlamento nacional en el Congreso, tanto senadores como diputados, tiene que haber una manifestación categórica, mientras que nosotros en la parte privada estamos preocupados porque sabemos directamente el freno de mano que está teniendo una situación de recesión generada por la incertidumbre que se está viviendo”.

Razón por la cual Iglesias sostuvo que “lo incierto es peor que lo malo y acá lo que se maneja es un manto de incertidumbre, tendría que haber declaraciones concretas, solicitar precisiones a otro nivel como puede ser a nivel del Presidente, al que hemos recibido, al que acompañamos en Buenos Aires cuando anunció el sostenimiento de nuestra ley, la importancia geopolítica en la defensa de nuestra soberanía y en este sentido no veo voces precisas del arco político de nuestros representantes al respecto de manifestar que no van a renunciar a defender nuestra ley para lograr sostener una provincia probable y cierta”.

Puntualizó que “a algunos de los que le dimos el mandato de representar a la provincia no asumen la responsabilidad de las declaraciones, quizás por miedo a enojar a alguien, es como si fuera un tema que se maneja entre pocos y no debería ser así, tenemos que ser precisos ante la sociedad, tenemos una responsabilidad como fueguinos, la Ley 19.640 se consiguió con muchísimo esfuerzo de toda la población, creíamos y creemos en Tierra del Fuego, entonces no se puede someter a una ciudadanía a la incertidumbre de no saber si tienen que envolver todo, agarrar el vehículo y volver de vuelta a su provincia, no sabes qué va a pasar”, exteriorizó Iglesias.

Con respecto a las manifestaciones del gobernador Melella en este sentido, reflexionó que “solamente él habló de industria, yo estoy hablando de habitantes, estoy hablando de ciudadanos comunes, de gente que está empeñada en un crédito para poder pagar una construcción o una vivienda y saber que de repente le pueden cercenar un porcentaje muy alto de sus ingresos, entonces todos los fueguinos y los que apostamos a Tierra del Fuego queremos tener certeza de que nuestros representantes realmente van a defender la ley más allá del signo político que representen”.

Por otro lado manifestó que “nosotros ya estamos cansados de los cuentos del puerto o del puerto seco que vienen prometiendo desde el 2008, siempre es el mañana, pero el mañana no llega nunca, parece que no hubiera autoridad propia para hacer las cosas, entonces estoy disgustado por toda la incertidumbre que le estamos generando a toda la población”, reprochó.

En la misma línea, comentó que “esto es responsabilidad de todos los funcionarios públicos que tienen un mandato, los cuerpos colegiados tienen que expresarse sobre estos temas, realizar expresiones firmes de que estamos todos consustanciados en defender lo nuestro como defender las Malvinas, la 19640 y Tierra del Fuego que todo es una sola cosa”.

Remarcó que “desde el 15 de septiembre (fecha en que ingreso el presupuesto) estoy con este tema, pero todavía no escuche un parlamento, un Concejo Deliberante, parece que toda la clase política está mirando las elecciones del 2023 y no están mirando la realidad de los habitantes de Tierra del Fuego que quieren saber que va a suceder con sus cosas, con sus ingresos, con sus deudas, me parece que no lo merecemos, hay que estar a la altura de la circunstancia y esta era una circunstancia”.

Por tal motivo expresó que “nosotros estamos para el dialogo, cuando nos llamen vamos a estar, esperé hasta el día de hoy para ver si encontraba alguna manifestación en este sentido, lamentablemente no la hemos encontrado, entonces a partir de ahora tenemos que cerrar el grupo, quien quiere jugar para Tierra del Fuego o quien quiere jugar para su proyecto personal en la política, está fallando la parte política, no hay una actuación conjunta, por lo cual deberían estar más preocupados en defender lo que tenemos en lugar de andar especulando por tal o cual cargo y acá es donde uno se siente defraudado”, criticó Iglesias.

Por último pidió a “toda la clase política de Tierra del Fuego que hagan un llamado para defender la 19640, hay un silencio que asusta, por eso deberían juntarse todos y hacer una declaración conjunta en defensa de nuestros derechos, de la 19640 y que llegue a Buenos Aires su compromiso para con la provincia”, concluyó.