Bertone culpo a Melella de no tener la mirada puesta en las prioridades de la gente.

La actual diputada nacional Rosana Bertone se refirió a la actualidad en la provincia, las medidas que se han adoptado desde el Gobierno provincial, donde indico que “En la mirada del Gobierno provincial las prioridades no son las de la gente”, también se refirió a resultado de las elecciones a estatuyentes realizadas en Ushuaia.

“Necesitamos revisar las prioridades y construir un plan de desarrollo económico que nos permita aprovechar mejor nuestras fortalezas”, fue uno de sus conceptos, dijo Bertone.

¿Qué análisis hace de la situación actual de la provincia? Rosana Bertone: La situación económica está mejor de la que nos tocó a nosotros. El país está creciendo y la recaudación por coparticipación mejora, y la desocupación en todo el país ha bajado. Por supuesto que hay un enorme problema que es la inflación, que se necesita resolver con urgencia.

La prórroga del subrégimen industrial que otorgó el Gobierno nacional nos dio un horizonte de previsibilidad y generó una reactivación de la industria, y el turismo ha marcado un récord importante que tiene impacto positivo en Ushuaia, a partir de las políticas del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación.

La provincia está mejor en la macroeconomía, pero las prioridades de gestión están totalmente invertidas. Mientras la provincia recibe más fondos, la Obra Social del Estado está colapsada y no brinda prestaciones; los edificios escolares no tienen mantenimiento y la gente más pobre no tiene ninguna respuesta del Estado provincial.

Cuando una gestión arranca dando un súper aumento a los funcionarios políticos, uno advierte que no es un buen comienzo, y que en la mirada del Gobierno provincial las prioridades no son las de la gente. Ocurre que toda esa gente que la está pasando muy mal no se siente muy representada, al menos en los últimos tiempos no han habido demasiadas voces con representación institucional que se hagan eco de esas demandas.

¿Cree que esto puede generar una crisis en el sistema político? Rosana Bertone: Nunca apuesto a las crisis, pienso que las instituciones tienen que cumplir sus funciones y dar respuestas. Me preocupa que en Tierra del Fuego la dirigencia no sintonice con la agenda de la gente. En particular si uno mira lo que ocurre a nivel nacional, con la emergencia de discursos de ultra derecha que cuestionan al sistema político. Creo que la dirigencia fueguina debería mirarse menos el ombligo y escuchar más a la gente. Un sistema democrático no funciona sin oposición. Hoy no veo oposición en el sistema político provincial, y eso no es bueno. No es buena la oposición salvaje a nivel nacional ni tampoco es buena la oposición muda a nivel provincial. Se la ha visto visitar mucha gente en sus domicilios.

¿cómo la reciben? Rosana Bertone: Muy bien. No concibo otra forma de hacer política que no sea el cara a cara. Me permite saber cuáles son las necesidades de la gente y en ocasiones arrimar alguna solución, aunque los recursos que una tiene como diputada no son los mismos que puede tener un Gobierno provincial. Afortunadamente los tres Intendentes siempre están abiertos a tratar de resolver lo que está a su alcance cuando los llamo. La gente me recibe muy bien. Por más que hayan querido demonizarme, la gente me conoce de hace muchos años y nunca cambié.

¿Quién considera que quiere demonizarla? Rosana Bertone: Han buscado instalar que yo soy macrista, cuando lo único que hice fue defender la provincia, evitar la derogación de la 19.640 y la transferencia de la Caja de Previsión, y lograr que todos los meses estuvieran los recursos para pagar sueldos y jubilaciones. Ojalá me hubiera tocado un gobierno nacional peronista, pero no tuve esa suerte.

Se la ha criticado mucho por la deuda en dólares que tomó Rosana Bertone: Me critican pero inauguran obras realizadas con esos recursos. También entregaron subsidios durante la pandemia con esos recursos. Así que tan mal se ve que no estuvimos. Pero, lamentablemente, hay mucho doble discurso.

¿Qué le plantea la gente en los barrios? Rosana Bertone: La gente ve que hay recursos para algunas cosas y no para otras. Por ejemplo, ve que hay muchos cargos políticos muy bien pagos pero suspenden el programa “Llegó el gas” y no se pueden conectar a la red. O ven que hay mucha ostentación en algunas personas allegadas al poder y mientras tanto la obra social del Estado no cubre las prestaciones básicas. También me he encontrado con docentes que están muy disconformes. Me dicen que no hay mantenimiento en las escuelas y que hay manejos totalmente arbitrarios en la asignación de cargos y horas cátedra, pasando por arriba de toda la normativa. Los empleados públicos sienten que a pesar de los aumentos el poder de compra no mejora producto de la inflación, pero también están decepcionados por el desorden administrativo y cierto maltrato de la planta política.

¿Cuál es su análisis de las elecciones a convencionales constituyentes realizadas en Ushuaia? Rosana Bertone: Fue una elección con buena participación y en paz. Eso siempre es bueno. Uno ve que la gente ya no se ata a estructuras políticas sino que en cada elección vota con mayor libertad. Hubo una dispersión importante de votos entre distintas alternativas, y creo que un gran número de personas acompañaron la propuesta que fue más clara y constructiva, la de la lista de Más Ushuaia. Más allá de que siempre hay críticas y planteos, los mensajes que apuntan a construir proyectos tienen mejor resultado que aquellos que sólo se oponen o critican.

¿Cómo ve el futuro de Tierra del Fuego? Rosana Bertone: A pesar de todo lo veo bien. Nuestra provincia tiene un gran potencial de recursos y de talento humano. Estoy convencida que en algún momento la situación se encausará. Necesitamos revisar las prioridades y construir un plan de desarrollo económico que nos permita aprovechar mejor nuestras fortalezas. También necesitamos profesionalizar más las gestiones. No alcanza con ganar una elección y tener buenas propuestas. Hay que tener gente capacitada que conozca cada uno de los temas que hacen a la gestión.