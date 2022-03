Elección a Constituyentes en Ushuaia, Chapperon dijo estar dispuesta a participar

La actual ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón se refirió a su posible participación como candidata a Convencional Constituyente para la reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia. Aunque la funcionaria aclaro que no sabe si sigue siendo afiliada radical .

La ex concejal, en dialogo con Radio Provincia refirió a la elección de convencionales constituyentes y dijo que no participó de las reuniones de FORJA que, en función de los acuerdos, definirá los candidatos. De ser invitada a participar está dispuesta a hacerlo, y de lo contrario igualmente prevé prestar colaboración a partir de su experiencia como concejal y funcionaria municipal.

“Yo no he sido convocada y entiendo que se mencione mi nombre porque he sido ocho años concejal de la ciudad, estuve dos años en la municipalidad y estoy acompañando la gestión. Es lógico que empiecen a surgir nombres y sobre todo de personas que hemos tenido responsabilidad en algún momento. Hay muchos dirigentes que pueden hacer este trabajo y hasta el momento no tuve ninguna comunicación. Siempre estamos dispuestos a trabajar, más allá de ser o no candidata, y aportaré mi conocimiento del sistema municipal para llegar a la modificación, porque son muchos artículos. Algunos serán de forma, pero otros hay que discutirlos profundamente. No sé cuál será la decisión de forma, pero todos estamos dispuestos no solamente a conformar las listas sino a acompañar a aquellos que las integren”, afirmó.

“No es una tarea fácil la de los convencionales. En mi caso tengo la responsabilidad del ministerio y no la puedo descuidar, en un momento muy difícil para el país y la provincia. La responsabilidad que me han dado no es menor, pero si el gobernador decide que tengo que ser candidata por supuesto estaré acompañando. Yo no estoy afiliada a FORJA, creo que sigo afiliada al partido radical, porque en algún momento el partido pidió una sanción para varios que participamos en otra lista. Nunca me comunicaron la suspensión así que creo que sigo siendo afiliada radical por eso tampoco creo que tenga que ser convocada a las reuniones de FORJA”, concluyó.