El Municipio apuesta a dilatar el conflicto por un predio nacional y arriesga millones de pesos de los vecinos

0 0 16 julio 2026 2026-07-16T05:33:00-03:00 Editar esta nota

La Municipalidad de Ushuaia podría perder un predio nacional utilizado para almacenar sal y afrontar un reclamo económico si prospera la demanda

La Municipalidad de Ushuaia insiste en desconocer el reclamo de Nación sobre un predio donde almacena sal para el Operativo Invierno. Sin embargo, la propiedad continuaría siendo nacional y el Municipio solo contaría con un permiso de uso otorgado por la Armada Argentina. El litigio podría terminar con la pérdida del inmueble y un importante costo económico para la ciudad.
La Municipalidad de Ushuaia insiste en desconocer el reclamo de Nación sobre un predio donde almacena sal para el Operativo Invierno. Sin embargo, la propiedad continuaría siendo nacional y el Municipio solo contaría con un permiso de uso otorgado por la Armada Argentina. El litigio podría terminar con la pérdida del inmueble y un importante costo económico para la ciudad.

La decisión de la Municipalidad de Ushuaia de rechazar el reclamo presentado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) abrió un conflicto que podría tener consecuencias mucho más costosas para los vecinos que la simple discusión sobre la utilización de un terreno.

El predio donde actualmente se almacena la sal utilizada durante el Operativo Invierno continúa siendo, según la documentación que sustenta el reclamo nacional, un inmueble perteneciente al Estado Nacional. En ese marco, distintas fuentes vinculadas al expediente señalan que la Municipalidad nunca recibió la transferencia del dominio, sino únicamente un permiso de uso oportunamente otorgado por la Armada Argentina.

Ese aspecto resulta central para comprender la controversia. La Armada Argentina administra y custodia numerosos inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, pero ello no implica que sea propietaria de esas tierras. El dominio continúa correspondiendo a la Nación, mientras que el permiso otorgado al Municipio constituye una autorización administrativa de carácter precario y revocable, sin efectos sobre la titularidad del inmueble.

En ese contexto, la estrategia impulsada por el Ejecutivo municipal de centrar la discusión en la provincialización de Tierra del Fuego aparece, al menos por el momento, con escasas posibilidades de modificar el eje principal del litigio si el terreno nunca fue incorporado al patrimonio provincial ni posteriormente transferido al Municipio. La cuestión jurídica relevante pasa por determinar si existió o no una cesión definitiva del inmueble, y no solamente por el alcance general de la Ley Nacional 23.775.

Si la Agencia de Administración de Bienes del Estado acredita mediante antecedentes dominiales que el predio permaneció bajo dominio nacional, la Justicia Federal podría ordenar su restitución. En ese escenario, además de perder un terreno estratégico para el almacenamiento de sal, la Municipalidad podría afrontar el pago de las costas judiciales e incluso un eventual canon o indemnización por la ocupación del inmueble, cuestión que dependerá de lo que finalmente resuelva el tribunal.

El conflicto también deja expuesta otra pregunta que comienza a instalarse en distintos sectores de la ciudad: ¿por qué la Municipalidad continúa dependiendo de un terreno cuya situación jurídica aparece discutida para almacenar un insumo esencial como la sal del Operativo Invierno? Si el Municipio conocía la precariedad del permiso de uso, también debía prever alternativas que garantizaran la continuidad del servicio sin exponer recursos públicos a un litigio de estas características.

La ausencia de una planificación alternativa podría derivar ahora en una doble consecuencia: perder el predio y, simultáneamente, afrontar gastos judiciales que terminarían siendo financiados por los propios contribuyentes.

Más allá del resultado que finalmente adopte la Justicia, el conflicto vuelve a poner en debate la administración del patrimonio público y la utilización de los recursos municipales. Cuando una gestión decide sostener un litigio sobre un inmueble cuya titularidad aparece cuestionada y cuya utilización depende de un permiso administrativo, también asume el riesgo de generar costos económicos que podrían evitarse mediante una planificación adecuada. 

La discusión ya no pasa solamente por quién tiene razón desde el punto de vista político, sino por si resulta conveniente destinar tiempo y dinero de los vecinos a una estrategia judicial cuya viabilidad dependerá de la documentación dominial existente y de la interpretación que finalmente realicen los tribunales.

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Cronicas Fueguinas: El Municipio apuesta a dilatar el conflicto por un predio nacional y arriesga millones de pesos de los vecinos
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