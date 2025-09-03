(Vídeo) Accidente en la Ruta Nacional N° 3: despiste sin heridos

03 septiembre 2025

Despiste en el km 3049 de la Ruta 3: no hubo heridos, pero la Policía pidió extremar precaución al circular.

Un vehículo despistó en el kilómetro 3049 de la Ruta Nacional N° 3, cerca del control policial. La Policía confirmó que no hubo lesionados y pidió extremar precauciones al circular.

Un accidente se registró en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 3049, a pocos kilómetros del control policial. El hecho consistió en el despiste de un vehículo, que terminó fuera de la calzada. Según informó la Policía, no se registraron personas lesionadas.

No obstante, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, ya que las condiciones climáticas y el estado de la ruta podrían haber influido en el siniestro.

  1. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Vengan turistas del mundo vengan a ver como dos locos dejan sin educacion a toda una provincia vengan a ver!!

  2. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Los autos de alquiles se los entregan con cubiertas con los clavos mochos..... nadie controla

