(Vídeo) Accidente en la Ruta Nacional N° 3: despiste sin heridos

Despiste en el km 3049 de la Ruta 3: no hubo heridos, pero la Policía pidió extremar precaución al circular.
Un accidente se registró en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 3049, a pocos kilómetros del control policial. El hecho consistió en el despiste de un vehículo, que terminó fuera de la calzada. Según informó la Policía, no se registraron personas lesionadas.
No obstante, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, ya que las condiciones climáticas y el estado de la ruta podrían haber influido en el siniestro.
