Disputa política por la sucesión de Tito Stefani: Dalila Nora se proclama la legítima heredera de su banca en Diputados

Tras el fallecimiento del diputado Héctor 'Tito' Stefani, la abogada Dalila Nora se ha autoproclamado como la "sucesora natural" para ocupar la banca vacante, defendiendo su lugar no solo por haber sido la segunda en la lista de candidatos de 2021, sino también por su cercanía y compromiso con los proyectos del fallecido legislador. Nora ha lanzado fuertes críticas a Ricardo Garramuño, miembro de Somos Fueguinos, quien también busca asumir la banca a pesar de haber abandonado Juntos por el Cambio (JxC).



"El pueblo fueguino eligió una fórmula en 2021, y como segunda en esa lista, tengo la responsabilidad de asumir el cargo vacante", argumentó Nora en declaraciones a FM del Pueblo. "Mi trabajo junto a Tito Stefani y el electorado que confió en nosotros me convierten en la sucesora más adecuada, no solo por el mandato legal, sino por el compromiso que he tenido en llevar adelante sus iniciativas", añadió, haciendo referencia a su rol como colaboradora de Stefani en el Congreso.



Legitimidad electoral y continuidad política



El principal argumento de Dalila Nora se basa en la legitimidad electoral, recordando que fue elegida por el mismo electorado que llevó a Stefani al Congreso. “Es un mandato que proviene del pueblo, y en respeto a esa voluntad, debe ser el segundo en la lista quien ocupe la banca vacante. Es lo que corresponde por ley y es lo justo para los votantes de JxC”, afirmó.