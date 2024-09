Para el Servicio Penitenciario, el preso "no se fugó", solo no regresó a tiempo

Rodrigo Flores Talquenca, preso que no regresó tras un permiso, fue capturado en Río Grande. Según Ciares, no fue una fuga, se retraso en regresar.

El director del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, Ariel Ciares, acusado por irregularidades en su gestión en el día de ayer (ver informe), brindó detalles sobre la captura de Rodrigo Flores Talquenca, quien no regresó tras un permiso de salida. Según el funcionario, no se trató de una fuga, sino de una "parranda". Para el Director del servicio penitenciario, que un homicida no regrese a cumplir con su condena de acuerdo a lo que dice la ley, no es un delito, enfatizo que al no ejercer violencia no es una fuga, como se había detallado desde Crónicas Fueguinas y, por ende, no es ningún delito.

El director del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, Ariel Ciares, dio detalles sobre el caso de Rodrigo Flores Talquenca, un recluso que no regresó tras un permiso de salida y fue capturado días después en Río Grande. Ciares aclaró que Flores "no se escapó, ya que no usó violencia ni rompió ningún barrote. Tenía un permiso autorizado y simplemente no regresó. No es una fuga ni evasión, por lo tanto, no configuró ningún delito".



Flores Talquenca está cumpliendo una condena por homicidio culposo agravado desde 2020, unificándose con una pena anterior por estupefacientes, con fecha de vencimiento en 2027. Según Ciares, Flores debía regresar el 10 de septiembre a las 22 horas. Al no hacerlo, se notificó al juez, quien ordenó su captura.



El recluso fue encontrado en un kiosco en la zona Austral de Río Grande el pasado sábado, tras lo cual fue trasladado a la Unidad N° 1. "Por ahora, tiene suspendidas todo tipo de salidas y deberá presentarse ante el Juez de Ejecución para hacer su descargo", concluyó Ciares.