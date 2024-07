Gobierno Anuncia Nuevo Bono de $70.000 para Jubilados y Pensionados en Agosto

El Gobierno oficializó un nuevo bono de $70.000 para jubilados que perciban el haber mínimo a partir de agosto. Este bono, publicado en el Decreto 667/2024, busca mitigar los efectos de la inflación en los haberes jubilatorios.

Buenos Aires, 25 de julio de 2024 — El Gobierno ha oficializado la entrega de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, conforme al Decreto 667/2024 publicado en el Boletín Oficial. Esta medida, que entrará en vigor en agosto, incrementará el monto total de las jubilaciones mínimas a $295.454,42.