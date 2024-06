Se juega la copa de futsal AFA entre Ushuaia Y Río Grande en 5 categorías

Llegó el día de poner en juego una nueva Copa en el Futsal AFA entre las dos ciudades más importantes de Tierra del Fuego; de la mano de la Secretaría de Deportes y las Ligas de Río Grande y Ushuaia, jugarán por el Torneo Provincial de Selecciones con la participación de cinco categorías: Sub 15, Sub 17, Sub 20, Primera femenino y Primera caballeros.

La cita arrancará a las 13:00 en el flamante gimnasio del Colegio María Auxiliadora de Río Grande, lugar que más allá que ya está en funcionamiento, este evento marcará la apertura oficial del mismo, y por primera vez se espera que esas instalaciones estén completas de espectadores.



La programación



Viernes 21 de junio – Polideportivo María Auxiliadora