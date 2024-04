ENACOM se enteraron por WhatsApp que los habían despedido en Ushuaia

El Gobierno Nacional dispuso el cierre operativo de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) desde el 1º de Abril de 2024 con más de 500 despidos en todo el País y Tierra del Fuego no fue la excepción, los trabajadores se encontraron con la oficina custodiada por oficiales de la Policía Federal.

En la sede de ENACOM Tierra del Fuego, ubicada en Gobernador Paz 1121, son cuatro empleados de Ushuaia "El día miércoles, después de retirarnos de nuestros puestos de trabajos, por WhatsApp, nos enteramos de una resolución que habían firmado los interventores del organismo en la cual disponían el cierre operativo de todas las delegaciones del país, que son 26", explicó la trabajadora Constanza Piazza.

Continuó indicando que los empleados tienen más de 10 años de antigüedad y que figuran como contrato a plazo indeterminado, "En realidad, es una planta permanente, sin la figura de planta permanente y nuestro contrato no es renovable, ya está casi determinado. Significa que no renovamos anualmente el contrato, por lo cual no nos pueden dejar sin efecto un contrato, ya que no tiene renovación".

“Había personal policial de la Policía Federal apostados en las delegaciones y hablando con los efectivos no nos dijeron quién dio la orden de no dejar entrar a nadie a las oficinas, de custodiar los edificios del ENACOM, autorizando solo a dos personas por oficinas, con el fin de hacer un inventario de los bienes que había. No sabemos que criterios fueron elegidos para hacer ese inventario, aunque imaginamos que el objetivo es vaciar, calcular un monto de bienes y cerrarla. Indicó Piazza.

Finalizó Constanza diciendo que "Aunque no nos dejaron ingresar. Hicimos un acta de que no nos permitieron el ingreso porque nuestra voluntad siempre fue seguir trabajando, o sea que no tenemos notificaciones oficiales de despidos, no hay telegramas por el momento, tampoco hay jefaturas que nos hayan dado ninguna novedad, que no se ha comunicado con nosotros para decirnos cómo va a continuar esto".