Por la crisis la gente compra comida en cuotas

La vicepresidente de CAME y titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández , dio a conocer una alarmante baja en el consumo de bienes esenciales, como medicamentos y alimentos, en Febrero se registró una baja de ventas del 25% respecto del mismo mes del año anterior y todavía no se cuenta con los datos de Marzo.

“No se toman mediciones parciales sino que se hacen en forma mensual. De todos modos las perspectivas no son de un repunte respecto de Marzo de 2023. Llevamos 16 meses consecutivos de caída en ventas. En el primer bimestre del 2024 llevamos un 27.7% acumulado, por lo que no tenemos muchas expectativas para Marzo”, dijo.

“En Marzo finaliza la temporada en Ushuaia, está la vuelta de las vacaciones, el consumo por el inicio de clases, y en general es un mes bastante difícil, pero no perdemos la esperanza de lograr revertir esta situación que estamos teniendo. Tenemos un combo perfecto, Febrero es un mes para el olvido porque tenemos paritarias abiertas con un aumento en Enero y otro en Febrero y todavía no se ha cerrado la paritaria nacional para saber qué va a pasar con Marzo. El sueldo de comercio de año a año ha aumentado casi un 400% y eso es lo que más preocupa hoy, porque el aumento de Enero y de Febrero lo estamos pagando en forma no remunerativa, pero en Abril pasa al básico y ahí se complica más todo por las cargas sociales”, señaló.

Planteó que la mayor parte de los alquileres “están renovando en dólares”, y esto lleva al cierre de muchos comercios. “Tenemos comerciantes amigos de muchos años en la ciudad que hoy están liquidando y van a cerrar por no poder renovar su alquiler. Hay una tendencia de cierre de negocios.”, indicó.

“Esas dos cosas son las que están afectando más en este momento, y a eso se suma la falta de ventas y la falta de entrega de muchos productos. Las fábricas están trabajando a un 77%, no hay stock y se demora la entrega.”, agregó.

Por otra parte relativizó el impacto del turismo en el consumo de la ciudad, porque “nosotros tenemos un turismo raro. El turismo argentino alcanza a llegar pero no consume, y el turismo extranjero se dedica a gastar su dinero en excursiones, porque viene para eso. Por ahí compra algún recuerdo o chocolates, y esos negocios son los que se mueven más. Todo lo que sea indumentaria o marroquinería no vende”, explicó.

“Esperamos prontamente tener una estabilidad, porque nosotros no somos formadores de precios pero tenemos que trasladar a precios los aumentos que tenemos por lista todos los días. El pequeño comerciante no fabrica, sino que compra, y cuando va a comprar el precio cada vez está más alto. A la gente no les alcanza el sueldo y ante el traslado de los aumentos a precios no tiene posibilidad de consumo”, señaló del circuito del que no se puede salir.

“Algo alarmante es que el consumo que más bajó de Febrero a Febrero son las farmacias, con más de un 39%, y el rubro comidas y bebidas bajó en un 33.3%. Se está vendiendo el 60% en alimentos en los supermercados con tarjeta de crédito, y de ese total más del 60% lo paga en cuotas. Estamos comprando la comida en cuotas y es muy preocupante la situación”, remarcó.