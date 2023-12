Ushuaia comerciantes piden previsibilidad para saber a cuanto aumentar los precios

En Ushuaia los precios aumentaron hasta un 35% La titular de la Cámara de Comercio de Ushuaia puntualizó que "la situación es desesperante, hubo casi un 35% de aumento y con una diferencia de 9 días en productos como limpieza".

“Necesitamos previsibilidad que no tuvimos en todo el año”, aseguró la vicepresidente de CAME. Advirtió sobre el inminente impacto en los precios que va a haber en todo el país, producto del cambio de gestión y las nuevas medidas económicas, por lo tanto exigió “certeza y previsibilidad que no las tuvimos en todo el año”.

“La cosa viene muy complicada, pero tuvimos un año complicado. Las explicaciones estaban dadas, más allá del discurso de Javier Milei que fue real y auténtico, con una realidad que todos sabemos cual es. Tenemos que definir lo que le pedimos en todas las reuniones que tuvimos con el equipo del presidente a nivel nacional, sobre todo con CAME, que es certeza. Necesitamos previsibilidad que no tuvimos en todo el año”, aseguró la también vicepresidente de CAME por Radio Nacional Ushuaia.

Fernández además detalló, con respecto a los cambios de precios a nivel provincial, que “en Tierra del Fuego lamentablemente no tenemos formadores de precios”, debido a que “trasladamos los aumentos que nos llegan de las listas de nuestros proveedores, que han sido reales en las últimas semanas”.

“No sabíamos a qué precio empezábamos a vender, ni si podíamos vender porque tampoco sabíamos si íbamos a volver a comprar mercadería para tener stock. Aproximadamente hubo un incremento de entre un 20% y un 35% en las últimas dos semanas. En algunos productos, sobre todo los que tienen insumos importados de fabricación, hubo casi un 35% de aumento y con una diferencia de 9 días como limpieza”, expuso. Por último, ratificó que la situación económica es “desesperante”, por eso "desde la CAME queremos normas claras.

“Plantee el tema de la 19640, que fue sumamente destacado y con el que más nos demoramos en la reunión, y hay una persona específicamente trabajando sobre el análisis de la ley pero no tenía una decisión tomada. No planteamos igualdad, porque no vamos a poder ser iguales, pero si necesitamos equidad”, adelantó.