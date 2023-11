Siguen las movilizaciones de estatales reclamando aumento al básico como tuvieron los funcionarios

Este viernes al mediodía siguen los reclamos y las movilizaciones de los gremios estatales a Casa de Gobierno, por reclamo de aumentos salariales al básico. La capital fueguina se encuentra sitiada por reclamos en diferentes puntos de la ciudad por estatales que reclaman un aumento. “Por capricho del ministro de Economía estamos así”, indicaron desde ATE.

Recordemos que frente a Casa de Gobierno sigue instalada una carpa de protesta y el secretario de Organización de ATE aseguró que “siempre tuvimos la intención del diálogo, siempre tuvimos la actitud de poder discutir todo lo que teníamos que discutir, y la verdad que por un capricho del ministro de Economía hoy estamos así”. Remarcó que no están “en contra de la sociedad, no queremos molestar, queremos que realmente se sienten a discutir algo serio”.

El secretario de Organización de ATE, Jonatan Chocobar, se refirió a la continuidad de la carpa instalada frente a la Casa de Gobierno, en Ushuaia, señalando que “cuando nosotros arrancamos y tomamos la decisión de estar en la carpa, hace ya 15 días, la pelea siempre ha sido por un aumento salarial básico. Lo que han hecho los compañeros del puerto en este caso, como ellos saben que lo que saca el central también repercute en su salario, es que nos han decidido acompañar y empezamos estratégicamente a hacer un plan de lucha con los compañeros”, explicó el dirigente estatal, en declaraciones a Radio Provincia.

Después explicó que, ayer por la mañana, tuvieron “una reunión con el vicepresidente del IPV y tuvimos también la negativa de algún aumento salarial básico. Entonces, lo que decidió el sindicato es replicar lo que hacíamos en el puerto de cortar la avenida Maipú. Ahora lo vamos a intensificar al corte con los compañeros del puerto, ya lo hicimos en Gobernador Paz, en la sede del IPV y se junta la OSEF también, en el mismo lugar, así que vamos a ir desarrollando más profundamente lo que tiene que ver con el plan de lucha por un salario básico digno”, adelantó.

Sobre la negativa recibida, indicó que “el presidente del IPV aduce que él no tiene plata, entonces dice que depende de la administración central, que toda decisión del central va a repercutir en lo que tienen que ver los salarios de los entes. Entonces, los compañeros se están dando cuenta que la lucha siempre tiene que ser una sola, que es la carpa en Casa de Gobierno, porque saben que después eso se va a desarrollar a medida que va pasando el tiempo en su salario”.

“Entonces, al no tener ninguna reunión formal con el presidente de ningún ente, porque los únicos que la tuvieron fueron los compañeros del puerto y porque sabemos que les molesta, porque están llamando al presidente porque les molesta que cortemos. Pero lo hacemos por un simple hecho no de molestar a la sociedad, sino por el reclamo. No quisimos llevarlo hasta ese punto, siempre tuvimos la intención del diálogo, siempre tuvimos la actitud de poder discutir todo lo que teníamos que discutir, y la verdad que por un capricho del ministro de Economía hoy estamos así”, aseguró el secretario de Organización.

Chocobar indicó que la posibilidad de un aumento “Siempre pasa por el Gobierno, no son autárquicos los entes, dejaron de ser autárquicos ya. Porque antes se manejaban con la decisión de cada presidente, y hoy algunos no pueden pagar salario. Entonces, seguimos viendo el mal estado de cada uno de los lugares en donde nosotros tenemos representación. Y esto agrava la situación porque hoy un compañero que recién ingresa está cobrando 180.000 pesos. Están muy lejos de la canasta, están muy lejos de la inflación, la verdad que el gobernador dice una cosa, pero después un ministro hace otra. Entonces, yo entiendo que muchas veces molestamos, pero también hemos decidido hacer panfletos, repartírselos a la gente que está pasando por San Martín, así mañana también lo vamos a hacer en el IPV, y hoy lo vamos a hacer en el puerto. Para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la sociedad, no queremos molestar, queremos que realmente se sienten a discutir algo serio con los trabajadores”, remarcó.

Finalmente, indicó el representante de ATE que “Nosotros no queremos devastar la provincia, no queremos que la provincia se funda, porque los salarios de los trabajadores no hacen que la provincia se funda. Si ellos tienen un mal gasto, si tienen una mal organización o tienen problemas, nosotros no tenemos que ser los responsables. Los trabajadores no son los responsables de la situación de la provincia. Los trabajadores de la justicia consiguieron un 15% al básico de aumento. El Tribunal de Cuentas, que le pasa automáticamente a los funcionarios y a los legisladores, se dio un 20%, un 10% en octubre y un 10% en noviembre; que también va al básico”.

“Si el gobierno de la provincia está apoyando al ministro de Economía de la Nación, para ser presidente de todos los argentinos, y se tomó la decisión en septiembre para que a los empleados públicos de la Nación se les dé un 11% al básico y en octubre un 11% al básico; mínimo tenés que mantener la misma actitud para los trabajadores de la provincia”, concluyó el representante de ATE.