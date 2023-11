Melella enojado con Veteranos de Malvinas por reclamo en acto por instalación del radar ingles en TDF

El gobernador Gustavo Melella molesto por el reclamo de Veteranos de Malvinas por el radar ingles instalado en Tierra del Fuego, el mandatario responsabilizó al Ministerio de Defensa por la permanencia del radar en cercanías de Tolhuin.

Afirmo que si es un problema de seguridad nacional y de soberanía por qué desde Nacion no se ordenó el desmantelamiento. Aseguró que la provincia ya hizo lo que tenía que hacer: Cortar el suministro eléctrico y la conectividad.

Se quejó por el discurso del vicepresidente del Centro de Veterano de Malvinas sobre este tema durante el acto por el dia de la Soberania Nacional que se llevo adelante en la ciudad de Rio Grande.

Ante la consulta periodística Melella se refirió al radar de Leolabs situado en la Estancia El Relincho en cercanías de Tolhuin. “Yo no tengo que ocultar nada. Si es tan serio el problema de defensa que provoca el radar, ¿por qué no actuó el Ministerio de Defensa como tenía que haber actuado? Si es un problema de soberanía y defensa nacional”, se preguntó.

Observó que “ni la Provincia ni el Municipio (de Tolhuin) tienen responsabilidades, ahí hay incumbencias. El Jefe de Estado Mayor Conjunto (Teniente General Juan Martín Paleo) sacó una publicación, y lo he dicho mil veces, en un medio nacional como es Infobae. ¿Qué más hicieron? Si esa autoridad, me puede decir que ellos no son autoridad de aplicación y es una cuestión de defensa, ¿es un problema de defensa o no lo es? ¿o es otra cuestión? ” se volvió a preguntar Melella y subrayó: “si es un problema de defensa, tiene que actuar con toda la fuerza el Ministerio de Defensa y llevarse es radar de una vez por todas”.

La provincia ya cumplió su parte: El gobernador aseguró que “la provincia ya hizo lo que tenía que hacer. Cortó la luz, no tienen conectividad, registró que se haya sacado la parte electrónica para que no funcione. Eso no está funcionando. Eso es lo que la provincia tiene que hacer y lo hizo”. En el mismo sentido reparó que “si la provincia va y lo saca, y después hay un juicio de la provincia, ¿quién se va a hacer responsable? Y va a tener que ser Melella por actuar fuera de la ley como no corresponde”.

Ante la repregunta si dicho radar no está funcionando, Melella confirmó que “eso está confirmado y está registrado” y fue por acción “en parte de la provincia y parte por indicación cuando vino el Ministerio de Defensa. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. A ver, si es tan serio el problema de defensa nacional, ¿no se actúa de otra manera? Piensen en otros países cuando tienen un problema de defensa nacional. ¿No actúan de otra manera? ¿O se quedan sentaditos en un escritorio en Buenos Aires? ¿O escribiendo en Infobae? ¿Cuál ha sido la respuesta?”, cuestionó.

El mandatario objetó que si “la respuesta fue justamente que era un problema de defensa nacional y que había que cortarle la luz, sacar la conectividad. Si esa es la respuesta, es poco serio. Y yo lo vengo diciendo desde el inicio. Yo no me saco el lazo de encima, hago lo que me corresponde. Pero acá llegó esa empresa (Leolabs) celebrada por el embajador argentino en Washington -Arguello-, quien celebró que viniera esa empresa que llegó a Tierra del Fuego con una aprobación de la Secretaría de Telecomunicaciones de la Nación”, recordó finalmente.

Cabe señalar que al culminar el acto por el Día de la Soberanía, Melella se mostró molesto con el discurso del vicepresidente del Centro de Veteranos, Alberto Ante, quien reclamó a las autoridades para que desarmen el radar.

Discurso en reclamo de la instalación del radar ingles en TDF: El Vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande fue el orador en el acto por el Día de la Soberanía. Resaltó la importancia de recordar la jornada. Y además efectuó una fuerte crítica “a la irresponsable acción de funcionarios de algunas instituciones públicas” que permitieron la instalación del radar británico en Tolhuin.

“En el día de la fecha nos encontramos conmemorando, como en el resto del país, el Día de la Soberanía. Conmemoración que todos los años nos genera una pregunta existencial a todos los argentinos y es ¿qué hago yo en defensa de nuestra soberanía, en defensa de nuestro país, en defensa de lo que no es ni más ni menos que el hogar de mis hijos, el que soñaron nuestros antecesores, nuestros héroes, que la defendieron hasta la muerte, el que es mi propio hogar? En estos tiempos que vivimos, la vorágine de la vida nos lleva a olvidar un poco el significado de soberanía. Nos lleva a olvidar la importancia del hecho de ser un país soberano. Estado legal y emocional que nos lleva a ser personas libres, independientes. Estado que nos permite defendernos de los intentos permanentes de diferentes intereses extranjeros de usurpación de nuestros territorios. Estado que nos permite tomar decisiones y asumir responsabilidades sobre nuestro futuro, como por ejemplo reclamar y actuar ante un acto de atropello o de traición a la patria, como el hecho de permitir actividades de potencias extranjeras que no sólo ponen en peligro tanto nuestra seguridad nacional como también la posibilidad de usurpación de nuestro territorio”, manifestó Ante.

A renglón seguido sostuvo que “los fueguinos tenemos un ejemplo muy, pero muy cercano, que lo tenemos en el patio de nuestras casas, en el patio de nuestra querida provincia. Este ejemplo tiene nombre y apellido y se llama radar inglés. Radar que gracias al gran poder económico de los que hasta el día de hoy son nuestros enemigos, por ser la única nación extranjera que mantiene usurpado parte de nuestro territorio y la irresponsable acción de funcionarios de algunas instituciones públicas, han instalado un elemento con tecnología de punta que les permite controlar hasta el último movimiento que se hace dentro de nuestro territorio”, agregando que “elemento que deja a la Argentina en un estado de total indefensión y de total desventaja ante cualquier ataque extranjero”.

“Desventaja que sufrimos en la Guerra de Malvinas -agregó- cuando el país aliado de nuestros enemigos y a través de un radar les informaba de todos los movimientos que realizaban nuestras Fuerzas Armadas. Situación que aquí en Río Grande se vivió con gran angustia, ya que los riograndenses contaban los aviones que salían y los que regresaban, contratando en varias oportunidades que alguno no lo lograba”.

Por último, el Veterano de Guerra manifestó: “Somos la ciudad de la soberanía, somos la capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. Y como tales debemos actuar en consecuencia, debemos defender nuestra soberanía como lo hicieron nuestros héroes en el pasado, expulsando a los invasores, logrando así nuestra independencia como el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del Paraná, la Confederación Argentina se enfrentó a la Marina Anglo-Francesa, dando lugar a la batalla de la Vuelta de Obligado. Como lo volvieron a hacer en Malvinas, luchando hasta el último cartucho, hasta el último hombre. De esa manera, con esa vehemencia, con ese patriotismo, con ese amor por lo que nos pertenece, por el recuerdo de nuestros compatriotas caídos en el campo de batalla, en nuestros cielos o en nuestras frías aguas, así debemos defenderla los que nos consideramos argentinos de verdad”, finalizo en su discurso critico ante las autoridades provinciales y municipales.