Barrientos nego que estuviera transportando droga, no soy un narcotraficante

El ex legislador y ahora también ex secretario de Gobierno municipal, Eduardo Barrientos en dialogo con los medios sostuvo que la bolsa con cristales contenía “sal del Himalaya” y no la droga conocida como “sal de baño”, “polvo de mono” o “droga zombie”.

En diálogo con Radio Provincia aseguró: “Mi hija menor se fue de Ushuaia hace cinco años y tomamos la decisión de volver a Tierra del Fuego, tratamos de buscar algún transporte para traer las cosas desde Florianópolis a la Argentina y no conseguimos, entonces, tomamos la decisión de que yo iba a buscarle sus cosas”.

“Ella está volviendo en noviembre. Bueno, el auto estaba realmente bastante cargado con todas sus cosas”, se justificó y prosiguió, “llego al control de Trelew, me detiene en el control, me hacen para un costado se presenta la persona que me detiene, me dice somos de la Policía Narcóticos. Estamos haciendo un operativo de rutina. Vamos a revisar el vehículo con perros, a lo que yo le digo que sí, que no tengo ningún problema, obviamente y le aclaro, mi hija es consumidora de cannabis. Seguramente el perro puede llegar a detectar algo, pero se lo anticipo para que no se genere ninguna sorpresa”, explicó.

“No estaba transportando ninguna sustancia”: “Efectivamente, vienen con el perro el perro, dando cuenta de la rueda del auto y marca, que sentía dolor la forma de marcarlo es sentarse del perro. Cuando sucede esto, retiran al perro, buscan dos testigos, vuelven a hacer el operativo del perro, el perro vuelve a marcar el lugar que era en la puerta trasera del auto y ahí constatan los testigos que efectivamente hace esto el perro”.

“Entonces se abrió la puerta de atrás y empiezan a revisar en la parte de atrás del asiento del acompañante, que había una caja que tenía elementos personales de mi hija, entre ellos unas pipas, un recipiente, cuestiones que ella utiliza para su consumo, pero yo estaba absolutamente seguro que no había marihuana, no estaba transportando ninguna sustancia, solo cuestiones personales de mi hija, que no está prohibido que sean transportados. Siguen revisando en la parte de atrás del conductor, había una conservadora, esa que usamos para viajar para poner otros alimentos, eso y dentro de la conservadora a la vista de todo el mundo había una bolsa con porotos y una bolsa con sal del Himalaya”, esgrimió.

“Lo ven y dice bueno, esto es sospechoso. Tenemos que revisarlo, se deja a un costado siguen revisando atrás” y volvió a decir, “mi hija es artesana, entre otras cosas hace velas, jabones, qué sé, en una caja con cosas para hacer jabones había una balanza, que también la incautan, también la ponen a un costado, toda la vista, o sea, no había nada oculto, estaba todo en cajas embaladas que tenían y además estaban abiertas no estaban cerradas porque sabíamos que podía ser revisadas y aparte como las llevaba yo no era necesario cerrarla, así estaban rotuladas: decía acá hay polvo para hacer jabón, acá hay elementos de cocina. Bueno, rotuladas todas rotuladas”, explicó.

“Dentro de todas las cosas también encuentran un frasco que tenía un aceite, entonces ahí, en una conversación entre el comisario y el personal más especializado en el laboratorio no sé, no sabría cómo denominarlo tiene una conversación y dice miren esto puede sospechoso, puede haber consumos de opiáceos y este aceite puede ser heroína líquida y yo ya ahí me preocupe mucho”, indicó Barrientos.

“Para mí eso era sal de sal del Himalaya como me lo había dado mi hija”: En este marco, Barrientos intentó explicar “yo estoy seguro que eso no es lo que ustedes están diciendo y si no, pero esto es simple. Ahora vamos a la oficina y vamos a hacer los análisis con los reactivos”.

“Bueno, listo, efectivamente fuimos a la oficina, no había marihuana. El líquido que ven era aceite, le hacen la reacción y el aceite nada más y al momento de la de las sales, muy correctamente el hombre me explica que estaban muy atentos a este tipo de elementos, porque había estaba bajando o había información de que había una sustancia psicoactiva, una droga psicoactiva que estaba llegando a la Argentina o algo, así que era que estaba la habían encontrado en Estados Unidos y demás, pero que la política era que estaba como le llamaron en productos de venta libre, por ejemplo, sales de baño, por ejemplo, fertilizantes y que en función de esto la ANMAT lo había incorporado en un decreto, el 509 del 2016, el 506 del 2019 como una nueva nuevas drogas psicoactivas, entonces por eso estaban atentos a esta situación”, continuó detallando.

“Para mí eso era sal de sal del Himalaya como me lo había dado mi hija, nada más y que obviamente que hicieron el test y cuando lo hacen el papel sobre el que rocía, toma un leve tinte parduzco. Entonces el oficial me muestra el cromatógrafo del spray y me dice las reacciones alguna de estas drogas como que hay muchas drogas que eran posibles de ser en función de color que se toma la muestra para su tranquilidad vamos a hacer una nueva muestra vuelve a hacerlo y sucede lo mismo entonces, ellos consideran que podría, esta droga que ellos estaban buscando”, refirió.

“La verdad que yo a esta altura ya estaba bastante preocupado. Hacen dos actas, las dos actas yo las firmo porque la verdad que lo que generan en el acta es el procedimiento tal cual había se había hecho, o sea, no había nada que objetar en ese sentido. Luego se retira el comisario va a hablar con la fiscal vuelven y ahí me dijo la fiscal que hay que incautar los elementos, pero usted sigue viaje sin problemas”, le aclararon.

“Esto eso es solo eso, un control, y yo me quedo tranquilo, usted ya declaró domicilio para que lo notifiquen por cualquier cosa, esto ya va a la justicia, usted espere que no pasa nada, pasa no más bueno yo tomé las cosas en ese sentido y me fui en ningún problema, en ningún momento tuve problema con los oficiales, vuelvo a repetir, la verdad que el procedimiento fue absolutamente correcto. Me mostraron el decreto que determinaba, dice test orientativo y habla de la posibilidad de que las sales tengan partículas moleculares, no que la sal es eso. O sea, son dos cosas que me parece que son fundamentales aclarar primero, que no es un test definitivo y segundo que tampoco es droga en todo caso pueden ser partículas”, reiteró.

“Ya el daño esta hecho”: Según Eduardo Barrientos, lo que hizo en un raid mediático fue “intentar aclarar lo más que se pueda, yo sé que ya el daño está hecho, yo sé que, seguramente para mucha gente ya soy culpable de todo, pero bueno, tengo la necesidad de aclararlo,”, expresó.

“Me voy a ir a Trelew de nuevo, a poner una disposición de la justicia a buscar que de alguna manera esto se pueda dilucidar donde corresponde que es la justicia lo más rápido posible, que es lo único que puedo hacer”

“Es correcto que me hayan separado del cargo”: Acerca de su apartamiento del cargo en el Municipio de la ciudad de Ushuaia, Barrientos dijo: “El día viernes, de forma preventiva me dijeron, me parece que la situación que es absolutamente correcta no tengo nada que reprocharle a nadie, me parece que es correcto que me hayan separado, no hay que permitir que cosas como estas genere más suspicacias todavía o se genere más daño a la intendencia o al señor Intendente que la verdad, pido públicamente disculpas a todos mis compañeros y les pido disculpas, y les pido, perdón a la gente que de alguna manera he defraudada con esta situación que me es ajena sinceramente esto es lo que este esta es la realidad mes ajena”.

“Yo no soy narcotraficante”: En otro párrafo, Barrientos aclaró: “Yo no soy narcotraficante, no estuve detenido, no tengo ni infracciones de tránsito en 58 años viviendo en Tierra del Fuego” y continuó, “sinceramente es una situación muy dolorosa muy difícil muy difícil para mí, pero por sobre todo muy difícil para la gente que confío en mí y que obviamente de alguna manera se deben de sentir defraudadas a las cuales le pido disculpas y les pido perdón”.