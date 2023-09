Taxistas salen a golpear a choferes de UBER en Ushuaia, ya hay 6 denuncias

Taxistas de Ushuaia, salieron a golpear a choferes de UBER en Ushuaia, en los ultimos dias se registraron al menos seis denuncias por agresiones por parte de conductores del servicio publico de taxis contra personas que se encuentran realizando viajes con la aplicacion UBER la cual por Ordenanza se encuentra prohibida, aunque judicialmente no hay ningun reclamo por su funcionamiento en la ciudad de Ushuaia.

Segun relato en dialogo con Radio Provincia uno de los conductores agredidos en el aeropuerto de Ushuaia, quien incluso manifesto "Nos están cazando".

El testimonio se conoció a través de un crudo relato que hizo el damnificado donde contó como días atrás fue abordado por un taxista cuando éste acudió a buscar pasajeros. Precisó que luego de sacarle fotos a su automovil éste le propinó un violento puñetazo la cara, dejándolo malherido. 'Con toda la cara sangrando cuando habia ido a buscar una pareja de pasajeras de Ecuador, las cuales se subieron al auto y le dijeron que no responda a la agresion, ante lo cual las dejo en su hotel'.

La guerra entre los taxistas y las aplicaciones de transporte de pasajeros no es nueva y solo en Ushuaia en menos de dos meses desde que la aplicacion comenzo a prestar servicio, fueron al menos unas seis denuncias por agresiones que se denunciaron en sede judicial.

Segun relato el conductor de UBER todo comenzo cuando fue a recoger a dos pasajeras al Aeropuerto Malvinas Argentinas. "Eran dos mujeres que venían de visita de Ecuador acá a Ushuaia. Vieron que tenían recepción de la App, me llega el viaje. Voy hasta el aeropuerto y resulta que tenían muchas valijas, entonces me pongo a cargar todo como con cualquier pasajero y cuando estoy cargando las valijas veo que un hombre mayor, bastante mayor comienza a sacarme fotos", contó Owen en dialogo con Radio Provincia.

El joven conductor prosiguió con su narración: "Cuando se va al lado del acompañante del vehículo para seguir sacando fotos, yo me acerco para preguntarle qué es lo que estaba haciendo: me dice 'que te importa'. Y me metió una trompada así nomás, o sea, no me dio ni dos segundos. Terminé de cargar las valijjas, ya con toda la cara sangrando las pasajeras se subieron al auto y nada, continué viaje, las dejé en su hotel".

Luego Owen contó que volvió al aeropuerto Malvinas con un familiar acompañado a hacer la denuncia y se la tomaron en la PSA, y dijo respecto del auto que manejaba el agresor (de unos 64 años) que era un Renault Logan blanco, patente 255. Aportó que este individuo mientras se iba retirando "nos gritaba a mí ya las pasajeras de que lo que estamos haciendo era ilegal, de que le estábamos robando plata a él".

Mientras tanto recordó que el suceso fue el pasado 6 de septiembre alrededor de las 10 de la mañana, y reveló que comenzó a trabajar para esta App gracias a que su abuela tuvo la gentileza de prestarle su propio auto para que pudiera ganarse algo de dinero, en estos tiempos difíciles que corren en la Argentina en términos económicos.

"La verdad que esta es la primera vez que algo así me pasa, está bastante complicado. Es una muy buena opción de laburo y no es tan exigente, a nosotros la aplicación no te exige que sí o sí tengas tu licencia de conducir profesional, pero si te pide que tengas seguro, que el auto esté en regla", agregó Owen.

"NOS ESTÁN CAZANDO" El agredido añadió mayor gravedad al asunto al advertir que "corremos muchos riesgos y los beneficios son relativamente pocos, o sea, es como que corremos el riesgo de que nos pongan multa, nos saquen la licencia y nos saquen el vehículo cuando estamos trabajando", Pero señaló que ya son seis denuncias con la suya de ataques y/o agresiones a choferes de UBER que se radicaron.

"La verdad que además de turismo llevo mucha gente de acá de Ushuaia, es un 50/50. El turista ya viene con la aplicación en el celular entonces no entienden, no saben en qué contexto está acá la aplicación. No saben que acá tiene problemas, por ejemplo la mayoría de los turistas no se suben adelante. Esas son cosas que nosotros tenemos que andar haciendo cuando tenemos viajes en la ciudad porque nos están cazando, así como dicen que hacemos eso de controles para agarrarnos a nosotros", alertó.

En tanto se conocio que desde diferentes barrios de la ciudad se estan juntando firmas para presentar al Concejo Deliberante para que se autorice a UBER porque son los unicos vehiculos que van a esos barrios alejados, porque ni taxis y ni remiseros quieren tomar esos viajes en especial a los barrios altos.