Aumento salarial, gremios estatales rechazaron propuesta de Gobierno

Gremios estatales rechazaron propuesta de aumento salarial del Gobierno, solo para quienes no ganen mas de 600 mil pesos.

Gremios estatales de ATE, UPCN y ATSA rechazaron la propuesta de aumento salarial del Gobierno, de otorgar sumas fijas no remunerativas y no bonificables; solamente para aquellos trabajadores cuyos salarios no superen los 600 mil pesos mensuales netos. El 3 de octubre habrá un nuevo encuentro. La propuesta es la misma a la ofrecida al gremio docente en cuanto a los importes en cuotas.

Se concretó la reunión paritaria entre los gremios estatales y el Ejecutivo Provincial, donde se conoció la propuesta salarial que hizo este último, ante el pedido de los trabajadores de acordar un nuevo aumento para hacer frente a la caída del poder adquisitivo de los sueldos, por efecto de la inflación y la última devaluación aplicada por el gobierno nacional.

El gobierno ofreció sumas fijas, no remunerativas y no bonificables para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre; que beneficiará a trabajadores cuyos sueldos no superen los 600 mil pesos neto. Esta propuesta fue rechazada en forma terminante por los gremios.

Las cifras ofrecidas, fueron las siguientes:

-Otorgar una suma fija no remunerativa y no bonificable de 24.000 pesos a percibir en el mes de octubre para el personal que no perciba una suma mayor a 600.000 pesos de salario neto.

-Otorgar una suma fija no remunerativa y no bonificable de 32.000 pesos a percibir en noviembre para el personal que no perciba una suma mayor a 600.000 pesos de salario neto.

-Otorgar una suma fija no remunerativa y no bonificable de 40.000 pesos a percibir en el mes de diciembre para el personal que no perciba una suma mayor a 600.000 pesos de salario neto.

-Otorgar una suma fija no remunerativa y no bonificable de 48.000 pesos a percibir en el mes de enero 2024 para el personal que no perciba una suma mayor a 600.000 pesos de salario neto.

Los representantes de ATE y UPCN rechazaron lo propuesto por insuficiente y contradictoria de la política salarial que se viene trabajando e implementando hasta la fecha, solicitando que toda propuesta sea al básico retroactivo al primero de septiembre de 2023, sin tope salarial, extensivo al universo de trabajadores de la administración central, entes descentralizados y autárquicos, y sector pasivo. ATSA, manifestó también el rechazo de la propuesta presentada.

De esta manera, todas las entidades gremiales participaron solicitaron un cuarto intermedio, lo cual fue aceptado por la representación del gobierno que convocó a una nueva reunión para el 3 de octubre.

Participantes del encuentro: En la reunión paritaria para los trabajadores públicos de los Escalafones Seco y Húmedo, participaron los siguientes paritarios y representes sindicales: El Ejecutivo Provincial estuvo representado por el secretario de Coordinación Política, Walter Garay; la subsecretaria de Haberes, Daniela Rogolini y el Director Provincial de Asuntos Gremiales, Marcelo Antonio Casanova.

Estuvieron presentes por ATE Carlos Cordoba, Carlos Margalot, Daniela Soto y Jonathan Escobar, como paritarios, con el asesoramiento de Felipe Concha. Por UPCN estuvieron presentes Gustavo Suárez, y los paritarios Gustavo Rojo y Marcos Velasquez, con el asesoramiento de Paola Pérez Boidi. Por ATSA estuvieron presentes Gisela Scipioni en calidad de paritaria y Agustina Pucheta en condición de asesora.