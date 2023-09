ATE anuncio que pedirá un 32% de aumento salarial al básico

El secretario General de ATE, Carlos Cordoba dijo que para compensar el desfasaje producido por la inflación se necesita un aumento salarial de “un 32%, por lo menos, al básico”. De manera urgente, reclamó que “pongan en el bolsillo ya, rápido, urgente, un 24, 25%”. Advirtió que “la realidad nos marca que la inflación nos superó totalmente los salarios en toda la provincia, a todos los trabajadores estatales, y necesitamos una recomposición de forma inmediata”.

“La verdad es que el anuncio que hace el gobernador no es nada raro, ni tampoco alentador a que uno tenga la posibilidad de poder llegar a cumplir esto de lo que hablaba en campaña: que ningún trabajador esté bajo la inflación. Me parece que se olvidaron de esa palabrita, son anuncios que son tomados a la ligera; es como decir: bueno, total le seguimos cuenteando y la gente compra”, señaló el secretario General de ATE, Carlos Córdoba, refiriéndose a la cuestión salarial en la provincia.

En declaraciones a Radio Provincia, mencionó que “la verdad, es que muchas veces hemos comprado algunas cuestiones porque decís: bueno, la provincia en estos momentos está mal, cuando tuvo la plata la entregó, la dio, pero también nosotros vivimos de realidades. Y la realidad nos marca que la inflación nos superó totalmente los salarios en toda la provincia, a todos los trabajadores estatales, y necesitamos una recomposición de forma inmediata”, reclamó el dirigente estatal.

Después indicó que “por lo que hemos hablado con el ministro de Economía (Federico Zapata), se nos decía que estaba complicada la mano, que estaba mal, que no iba a haber la oportunidad de dar aumentos salariales por lo bajo del presupuesto provincial, que iba a bajar porque no mandaba plata a Nación. Ante lo cual, porque nosotros gracias a Dios con ATE a nivel nacional tenemos todos los contactos, y hemos preguntado hasta a los que están en Economía y nos dicen que lo único que bajó para Tierra del Fuego fue un 1,5% de la coparticipación por los pedidos que hacen por fuera de los presupuestos los gobiernos y que corresponde a los ATN y que son plata que les están mandando y que a veces no son fondos retornables”, advirtió.

Córdoba remarcó no se necesitan “dichos sino hechos, porque la gente come con plata”. Además, señaló que “hay poco interés por poder controlar los precios, como realmente corresponde. Nosotros les hemos dicho: acá está la ley, juntémonos, junta todas las patas porque es lo que te corresponde a vos, no nos corresponde a nosotros. Si bien nosotros tenemos que cuidar el bolsillo de los trabajadores, a vos te corresponde que convoques a todas las bases de los sindicatos, a los comercios, a quienes correspondan para poder realmente, entre todos, paliar una salida positiva para toda la provincia”, indicó, al expresar un supuesto diálogo con el Gobierno de la provincia.

Pero dijo que “hasta ahora no ha pasado nada, hasta ahora no nos han dicho nada, que únicamente íbamos a tener las reuniones y a nosotros, la verdad, que nos vienen apretando los compañeros continuamente. Uno por ahí trata de hacerle ver alguna cuestión a los compañeros, pero digo, ¿hasta dónde vamos a tener a los compañeros con que mañana nos sentamos, que pasado no sentamos, que ya está, que ya viene el ministro, que ya viene el gobernador de su descanso y que necesitamos poder reestablecer esta situación?”, se preguntó el titular de ATE provincial.

Además, señaló que “no hay un interés, de ningún gobierno que ha pasado por la provincia, nunca hubo un interés de poder hacer un control de los precios como realmente corresponde”. “No hay interés del gobierno, no hay interés de los políticos, no hay interés de nadie. Es un sálvese quien pueda, y ese sálvese quien pueda ya sabemos cómo termina, porque uno ya lo ha pasado, ha pasado mucho tiempo en la República Argentina en la época vieja y en los ´70, entonces uno ya sabe cómo es esto”, alertó el sindicalista estatal.

Para concluir, refiriéndose a la situación de las trabajadoras y trabajadores del sector, indicó que “Está claro que ya no nos queda esta posibilidad de respiro. Nosotros tenemos gente que está ganando 180, 190, 150 (mil pesos) y están pagando alquileres, se están manteniendo a los ponchazos, uno como sindicato los sostiene, lo trata de financiar todo lo que más pueda sin cobrar ningún peso de interés a ningún compañero, para que puedan llegar. Es increíble decir, che, ¿hasta cuándo vamos a bancar esto? Porque, necesitamos terminar nuestra sede, necesitamos terminar abrir la escuelita nuestra que queremos abrir hace tiempo y que no encontramos el financiamiento. Se nos complica muchísimo”, advirtió.

Indicando, por último, que para cubrir el desfasaje “Hoy, para arrancar tiene que haber un 32% por lo menos al básico. Tengo los números acá, que lo estuvimos haciendo todos estos días, venimos sumando, venimos restando. Esto es lo que nos están quedando en deuda, en deuda. Para poder paliar la situación de la inflación, hoy nos tienen que poner en el bolsillo ya, rápido, urgente, un 24, 25%”, aseguró Carlos Córdoba.