Usuarios y empleados denuncian irregularidades en Citybus por falta de controles municipales

Mientras funcionarios municipales de Rio Grande, ya están pensando en la candidatura de Martin Perez para gobernador en 2027. El presidente del Concejo Deliberante Raul Von Der Thusen cito a la empresa de transporte de pasajeros Citybus por las múltiples irregularidades que denuncian no solo los usuarios sino incluso los empleados de la firma.

El gremio que nuclea a los trabajadores de Citybus volvió a exponer las irregularidades de la empresa y esta semana habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Los salarios comenzaron a pagarse con los aportes correspondientes después de más de tres años, pero no están encuadrados en la escala. Además afirman que, si hay reclamos de parte de los chóferes, terminan despedidos.

Cuestionan la falta de intervención del municipio de Río Grande, por el estado de las unidades, que no tienen cubiertas adecuadas ni calefacción, lo que significa un riesgo para los transportados y para los que circulan por la vía pública. Recientemente hubo un despiste de un colectivo por fallas en un neumático, y en general las unidades en su conjunto estarían con problemas similares.

“Estamos en una época invernal y dependiendo de la situación de las calles estamos teniendo muchos problemas con el tema de los neumáticos. Para el rodado que tienen las unidades no vienen neumáticos siliconados ni con clavos”, denunciaron desde el gremio.

El secretario gremial de UTA, expuso a través de Radio Universidad las irregularidades de la empresa, y expresó la preocupación por el estado de las unidades, que significan un riesgo para terceros transportados, para el propio chofer y para el resto de las personas que circulan por la vía pública.

El agravante que tenemos es que los neumáticos tampoco están en condiciones, porque están absolutamente lisos. La empresa nos dijo que había adquirido una cantidad determinada de neumáticos pero compraron 20 neumáticos cuando tenemos 20 colectivos en la calle. Cada coche lleva 6 neumáticos, así que alcanza para tres. En realidad se distribuyó un par en cada uno y la mayoría quedaron absolutamente sin neumáticos. Los chóferes me mandan fotos de cómo están y dan pena”, afirmó José María Zampedri.

Sin inspecciones: Consultado acerca del rol de los inspectores, que deberían controlar esta situación, dijo que “estamos pidiendo inspecciones pero desde hace 15 días a la fecha no han respondido. Los coches siguen saliendo con ese problema. El fin de semana pasado hubo hielo lavado y en el Austral quedaron varios coches tirados. El chofer se encuentra en una situación en la que la empresa le da una unidad y con eso tiene que salir. Si no lo hace hay sanciones, lo mismo al que se queja porque no le pagan las horas, o porque no les dan un franco. Hemos tenido un muchacho despedido por hacer este tipo de reclamos. Se lo despidió sin causa. El chofer no tiene derecho a hacer una queja, porque desde ese momento es perseguido, lo suspenden y hasta llegan al despido”, cuestionó.

Menos unidades: Comparado con el año pasado, hay menos unidades en circulación, lo que genera malestar de los usuarios. “En este momento en la calle hay 18 colectivos. El fin de semana anduvieron menos porque un chofer presentó un certificado médico, otro día hubo dos certificados médicos y son dos coches que se sacan. Estamos en una situación muy precaria y tenemos quejas de los chóferes y de los pasajeros porque no hay unidades y demoran mucho. Hoy estamos abajo al menos en cuatro o cinco coches respecto del año pasado”, estimó.

Con aportes pero sin escala: Respecto de las remuneraciones, Zampedri dijo que “venimos reclamando la equiparación de la escala, y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo en las distintas modalidades. Hay seis francos al mes pero los chóferes nunca saben cuándo va a ser el día. Llega el viernes a la tarde y no saben si tienen franco o no el fin de semana. La empresa a partir de este mes empezó a liquidar el sueldo como corresponde, con los aportes del 100%, pero no se está liquidando por la escala que corresponde. Hay una diferencia en distintos ítems. Hoy el empleado está con un básico de 362 mil pesos. Lo que no se pagó de aquí para atrás son los aportes y contribuciones. Sabemos que esto se ve licuado en la jubilación del trabajador y, si se jubila con estos tres años en que no se ha aportado, hoy está cobrando el 50% de lo que le corresponde”, planteó. Habría una docena de trabajadores del volante en condiciones de jubilarse, pero no lo hacen por esta diferencia de aportes, que se está dirimiendo en la justicia.