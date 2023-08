Si gana Bullrich o Milei para TDF y la Argentina seria catastrófico

“Si ganara la derecha o la ultra derecha sería catastrófico para Tierra del Fuego y para la Argentina toda”, indico el legislador de FORJA Federico Greve quien fue consultado por Radio Universidad sobre la reunión mantenida con militantes de FORJA. Hoy se hará lo propio en Ushuaia y el viernes en Tolhuin.

Greve “Se hizo un análisis de esta elección, que sorprendió a propios y ajenos. Uno tiene que pensar qué hizo y qué tiene que hacer en el futuro, y sobre todo analizar qué hizo que la mayoría de la gente votara a Milei como candidato a presidente. No deja de asombrarnos esto, porque sabemos que para Tierra del Fuego no va a ser beneficioso para nada. No es correcto enojarse con quien emite el voto, que entiende que esa persona le puede dar lo que no le están dando los partidos tradicionales y busca una alternativa. Hasta ahora Javier Milei no ha gobernado nada y lleva esa ventaja con respecto al resto”, dijo.

“Uno se lamenta de que Milei gane en Tierra del Fuego pero a nivel nacional se impuso en 16 provincias, incluso en Córdoba que tenía a Schiaretti de candidato a presidente. No es que fuimos una provincia aislada, sino que fue una explosión nacional y uno tiene que ver qué fue lo que motivó a la gente a votar de este modo, y empezar a hablar de los proyectos que se tienen para la provincia”, señaló.

Consideró que “esto no es solamente un voto bronca. Nosotros entendemos que es un voto más emocional que racional. La gente está enojada con la clase política, porque si estuviera enojada sólo con el gobierno, hubiera ganado Bullrich. Milei dijo claramente que si querían solucionar los problemas, había que eliminar a la casta política, pero él es diputado nacional, así que es parte de la casta y se postula para presidente de la nación. Es tan malo ser político pero él se presenta para las elecciones y esto tiene un grado de inconsistencia importante”, sostuvo Greve.

“La gente se fijó en el bolsillo, en una inflación del 120%. La bronca de la militancia es porque uno tiene todas las expectativas puestas en un gobierno del campo nacional y popular, que puede llegar a transformar la realidad. Esta no es la última jugada y hay un trabajo que tenemos que hacer de inmediato. Como espacio político nuestro gran objetivo es entrar al balottage, ganarle a Milei y sobre todo ganarle a Bullrich. Con esta división en tercios es difícil que alguno gane en primera vuelta. Ese objetivo no se logra enojándose con el electorado, sino diciéndole lo que va a pasar en Tierra del Fuego si votan a Milei”, manifestó.

“Milei es muy hábil y engaña a gran parte del electorado, al que hay que explicarle cada una de las posiciones que tiene. Uno entiende a los que tienen 20 años, viven con sus padres, no pueden tener laburo, no pueden estudiar, no llegan a fin de mes, y aparece este señor que dice que tiene la solución. Milei le habló a la gente y dijo cuál era la solución a sus problemas; el gobierno de Cambiemos le habla al establishment y a los empresarios; el gobierno de Unión por la Patria debería hablarle a la gente y estar cerca de las necesidades de la gente. Es difícil con la situación económica, yo puedo hacer mucho en Tierra del Fuego, vamos a suponer que nosotros ganemos pero solamente con Tierra del Fuego no vamos a ganar una elección. Hay que trabajar en otros distritos con mayor cantidad de habitantes, y ahí es importante que los dirigentes nacionales tomen estas decisiones. En el caso nuestro no pueden hablar de falta de unión o de no querer incorporar a parte de la oposición y parte de los partidos que comulgan con nosotros. Tenemos que empezar a explicarle a la gente cuál es la situación. Es un trabajo de menor a mayor, tenemos que ir casa por casa, después a los colegios, a las fábricas y multiplicarlo en nación. Esto lo tienen que hacer todos los distritos”, sentenció.

Informó que “el jueves vamos a participar como partido político desde FORJA nacional en el búnker de la calle Bartolomé Mitre de una reunión en la que va a estar Malena Galmarini, van a ir representantes nacionales nuestros que están en Capital Federal para trabajar en la organización de lo que se viene y ver lo que tenemos que hacer en estos escasos dos meses para jugar un partido largo, como dijo el candidato a presidente. Hay que desandar el camino para hacer que los votantes que están en duda vayan a votar. Hay mucha gente que no fue a votar y hay que ir a buscarla para hacer que vote a nuestra fuerza política. Yo tengo la firme convicción de que es lo mejor que le puede pasar al país”, aseguró.

Agregó que “en la reunión va a participar el Frente Grande, el Frente Renovador, el Partido Socialista y todos los que integramos Unión por la Patria. Hay que dejar de lado más que nunca las mezquindades personales para poder hacer un trabajo en conjunto. Si ganara la derecha que es Patricia Bullrich o la ultra derecha que sería Milei, sería catastrófico para Tierra del Fuego y para la Argentina toda. Esto hay que transmitírselo a la gente, más allá de lo que está sucediendo hoy con el gobierno nacional”, expresó.

Textiles sin respuesta: Por otra parte se le consultó sobre la situación de las textiles, que siguen sin respuesta. “Tengo entendido que había quedado pendiente una reunión con el Secretario de Industria y todos estamos insistiendo en que las textiles tienen que estar dentro de los beneficios del régimen. Eso lo estamos transmitiendo una y otra vez al gobierno nacional. Estamos esperando la resolución para que las textiles no queden fuera de los beneficios. Son muchas familias de Tierra del Fuego y son vecinos de nuestra sociedad que quedarían sin sustento y no lo podemos permitir”, concluyó.