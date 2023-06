Legislador Löffler, quiero ser intendente de Rio Grande en 2027

“Tengo aspiraciones de ser intendente de Río Grande en 2027”, aseguró el legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino, Damián ‘Loly’ Löffler, habló sobre sus aspiraciones electorales y anticipó que ya se encuentra trabajando para poder disputar la intendencia en los comicios del 2027.

En declaraciones al programa televisivo Código TDF, Löffler consideró que “uno tiene que sentirse cómodo y hacer un plan de laburo serio e importante. Conocemos la realidad de los barrios. En este proceso electoral armamos un buen equipo de laburo, que hay que consolidar y fortalecer”.

En esta línea, ponderó sus años en la función pública y manifestó: “Yo a la capucha la uso cuando tengo frío. No me la pongo cuando camino por la ciudad. No es el pueblo en el que me crié, pero es donde vivo. Gran parte de perdurar en la función política tiene que ver con poner la cara, con ser honestos; con ayudar cuando podemos y decir cuando no podemos ayudar”.

“Han pasado 7 períodos de la Legislatura. Pasé por gobernadores, ciclos de alta y bajas del país. Hoy siento que me gustaría continuar en la actividad, porque siento que la entiendo, que me gusta y que soy útil para esto”. Asimismo, habló sobre su permanencia en el MPF y aseguró: “Siempre estoy en el mismo lugar. Tengo la tranquilidad de seguir laburando en este espacio que me dio la oportunidad. Mi viejo formó parte de la agrupación vecinal fundacional del Movimiento Popular Fueguino”.

Respecto a la situación provincial, el siete veces electo legislador consideró remarcó que “a pesar de la situación actual cada vez tenemos más barcos, más recaladas, más gente. Eso es parte de los logros y las bases que sentó nuestro partido. Hoy pedimos que toda la dirigencia nos ayude a consolidar Río Grande. Tenemos un beneficio natural increíble”.

“No hay ninguna base china ni en Tierra del Fuego, ni en ningún lado. Así como Río Grande ayudó a consolidar Ushuaia, pedimos que la dirigencia ayude a consolidar el norte. Hay cuestiones estratégicas que necesitan una mirada integral sobre la provincia”, afirmó. También analizó el panorama político y criticó que “en Río Grande hay dirigentes que dicen ‘si voy a la interna con tal, pierdo. Entonces voy a otro espacio que me dé un lugar en una lista’. Hay dirigentes que migran de sus partidos porque tienen la posibilidad de encabezar una lista”.

Consultado por la convivencia en la próxima Legislatura, Löffler dijo que aspira “a trabajar con armonía. Siempre ponemos por delante los intereses de la provincia y de la gente. Pasaron muchas cosas en estos 4 años. Hicimos un frente en el 2019 porque veníamos con un antecedente de 4 años de castigo contra el empleado público. A nivel nacional hay partidos políticos con una posición determinada sobre Tierra del Fuego. Algunos dicen ‘La 19.640 es una estafa’ y la gente los recibe como si fuesen rockstar”.

“Creo que hay dirigentes que son muy serios, pero veo muy pocos en la calle: en el supermercado, en los barrios, en un partido de fútbol. Algunos son más del show mediático, de la cámara, de la radio. Yo tengo otro perfil y fue el que me funcionó”.

El legislador cargó contra quienes han tenido discursos electorales más incendiarios y advirtió que “más allá de las cuestiones del folclore y de los procesos electorales, tenemos que entender que en medio está la gente. No soy cartero de malas noticias, pero sin importar quien gane la elección nacional, luego de las elecciones tendremos meses complicados. Tengo muchas expectativas de que Argentina a mediados del 2024 va a entrar en un proceso de crecimiento económico”.

Por otro lado, Löffler consideró que no estamos “en el momento de reformar la Constitución Provincial. Acabamos de salir de un proceso electoral, falta otro y la situación no es la mejor. Si está en la agenda de otro legislador o del Gobernador, se trabajará”.

Finalmente, fue consultado por la posición política de su partido en las elecciones nacionales y expresó: “Yo no voy a hablar por el MPF, porque sería faltarle el respeto a los afiliados y a la Convención. De manera personal soy amigo de Sergio Massa, soy amigo hace mucho tiempo y, conociéndolo como persona, me gustaría que sea el próximo presidente. Todo puede pasar en la política, él hace lo posible”.

“Es un dirigente que tiene la posibilidad de juntarse con el empresariado, el sindicato, la dirigencia de otros partidos, el campo, los banqueros y lo demás. Para el momento que vivimos, es lo mejor que le puede pasar a Argentina”, cerró.