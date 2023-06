ATSA este viernes define en asamblea medidas de fuerza por aumento salarial

La secretaria Gremial de ATSA, Silvia Pereyra, aseguró que hay “disconformidad” por la propuesta que llevó el gobierno a la última mesa salarial. Reiteró que solicitan un aumento inmediato y señaló que no pueden quedar los meses de mayo y junio sin recomposición. Mencionó que “sabemos de la inflación que tenemos todos los meses y no es nada atractivo dejar dos meses colgados, cuando tu bolsillo no te está rindiendo”.

Hoy realizarán una asamblea, donde resolverán los pasos a seguir si no aparece alguna convocatoria desde el Ejecutivo. Por el momento no hemos tenido una llamada formal del gobierno a paritarias. No nos han convocado de nuevo para rever el último ofrecimiento que nos dieron, que fue un 5, 5% en lo que es junio y un 6, 5 en lo que es agosto, o sea que lo estaríamos cobrando en septiembre. Lo que nosotros estamos diciendo que es muy poco ese porcentaje, cuando además nos están quedando 2 meses colgados que serían mayo y junio”, señaló la secretaria Gremial de ATSA, Silvia Pereyra, refiriéndose a la marcha de la discusión salarial con el Gobierno.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por Radio Provincia, señaló además que “no es muy atractivo ese porcentaje y estamos todos en disconformidad con lo ofrecido. Por eso estamos pidiendo que se revea la situación, y que puedan ver si nos pueden ofrecer un poco más y tener los otros meses también en cuenta, dentro de lo que son las paritarias”, indicó la dirigente sindical.

Después repasó lo tratado en la mesa técnica el día 20 de abril, “donde había quedado plasmado que además de lo salarial había otros temas que queríamos hablar y bueno se convocó para el día 20, donde se vieron algunas cosas, pero tampoco nos fuimos conformes todos los sindicatos. Allí se pidió una suma a cuenta de futuros aumentos de 50 mil pesos, para que después cuando nos volviéramos a sentar en paritarias, viéramos dónde colocamos esos 50.000 pesos, pero siempre en el básico”, aclaró.

Silvia Pereyra advirtió que “lo que pedíamos, junto con todos los gremios, eran 50 mil pesos a cuenta de futuros aumentos para lo que era el mes de mayo. Eso no se concretó y cuando se nos vuelve a convocar a mesa paritaria es como que comienza todo de nuevo. O sea, no se tuvo presente lo de la mesa técnica anterior. Entonces eso también estamos diciendo, que se tenga en cuenta lo que se habló anteriormente y partimos de ahí después, para lo que es la paritaria”, insistió.

La secretaria Gremial mencionó que “Los compañeros no están conformes y bueno, pelean por su salario. Sabemos de la inflación que tenemos todos los meses y no es nada atractivo dejar dos meses colgados, cuando tu bolsillo no te está rindiendo”, remarcó la referente de ATSA. Recordó que “cada vez tenemos más inflación, cada vez es más alto el porcentaje cuando se termina el mes de lo que es la inflación. Nosotros tenemos compañeros que están por debajo de la canasta básica, a nivel nacional y a nivel patagónico. Entonces, también tenemos que ver por esos compañeros que alquilan, que tienen chicos en edad escolar, entonces se complica venir y dejar dos meses colgados”, reiteró Pereyra.

Finalmente, respecto de los pasos a seguir, comentó que “nosotros el viernes seguimos con asamblea. El viernes seguimos con asamblea y ahí veremos porque si no nos dicen el día y el horario para tener la reunión, ahí definiremos en la asamblea si hacemos alguna movilización. Lo último sería un paro, porque la verdad es que no queremos que tampoco pase eso, somos un servicio esencial y tenemos que garantizar las guardias mínimas y a veces el mismo gobierno nos pone trabas en eso por ser esenciales. Estamos condicionados y tampoco queremos que tengan problemas los compañeros. Igualmente, si el gobierno no cumple, nosotros tampoco estamos obligados a cumplir y haremos frente a lo que los compañeros nos digan”, aseguró la secretaria Gremial de ATSA.