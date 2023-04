Se viene una reforma a la Constitución provincial, impulsada por Melella y el oficialismo

El gobernador y candidato a la reeleccion Gustavo Melella se refirió nuevamente a un llamado para reformar la Constitución provincial y manifestó que “a no tenerle miedo a los cambios, lo dije desde el primer día que asumí la gobernación, donde hay cargos vitalicios como el Fiscal de Estado o los vocales del Tribunal de Cuentas Provincial que han quedado a destiempo”. También debemos dejar plasmados en la “Constitución la paridad de género o la cuestión Malvinas, la soberanía y Antártida”.

En dialogo con FM Master’s señaló que “tanto a mi como a Mónica Urquiza nos motiva que cuando asumimos en el primer gobierno uno asumió con muchos desafíos, muchos proyectos, muchos sueños, parte se vieron demorados, truncados porque tuvimos que vivir tiempos de pandemia, no solamente al gobierno sino también el mismo sector privado tuvo que frenar todo para poder atender la cuestión sanitaria, después de vuelta en marcha con la gestión se fueron logrando muchas cosas en la provincia como desde la extensión del subrégimen industrial, la generación de ese fondo por parte de las empresas para nuevos proyectos, el puerto de Río Grande, la ampliación del puerto de Ushuaia, construcción del hospital de Ushuaia, construcción del centro de rehabilitación, así como tantas otras obras que tienen que ver con llevar redes de agua y cloacas a los distintos barrios, redes de gas, obras de saneamiento en Ushuaia que son tan necesarias y hay que seguir empujando, obras en Tolhuin esperadas como la pavimentación de la ruta 1, pero también terminar de conectar junto al intendente Harrington todos los barrios para que tengan agua y cloacas que no lo tenían, además de la electricidad y el gas, tantas otras cuestiones, entonces uno llegó con toda la fuerza y las ganas, pero hubo un párate por el tema de la pandemia y queremos seguir con todo lo que nos falta”.

En este sentido sostuvo que “nos falta seguir trabajando en generar más empleo, por más que Tierra del Fuego sea la provincia que más empleo privado registró en el país, pero nos falta más acceso a la tierra y a la vivienda, en los próximos días vamos a estar llamando a la licitación para la construcción de viviendas, pero hoy el acceso a la tierra y a la vivienda es uno de los temas más complicado que tenemos en la provincia, incluyendo el tema de alquileres dentro de esta mirada, con lo cual nos falta, siendo que uno quiere seguir para poder terminar aquellos proyectos que ha comenzado e iniciar los nuevos también”.

Reforma de la Constitución de la provincia: Consultado sobre este punto, Melella sustentó que “desde el primer día como Gobernador dije que hay que ir por una reforma de la Constitución de la provincia, nuestra Constitución es joven y bastante moderna, pero los tiempos han cambiado, nosotros vivimos hoy una revolución tecnológica que lo vive el mundo entero, seguimos teniendo procedimientos administrativos anclados en la Constitución que no van con estos nuevos tiempos y eso tiene que estar plasmado”, expuso.

Del mismo modo planteó que “después seguimos teniendo cargos vitalicios que hoy la verdad ya no se entienden, no le hace bien a la democracia, están en la Constitución, hoy en nuestra Constitución no tenemos expresada la paridad de genero, la cuestión de Malvinas, soberanía y Antartida, el control preventivo y posterior ya no se utiliza más, entonces hay que modificarlo, Tierra del Fuego tiene que dar la discusión y tenemos que modificar la Constitución de la provincia porque los tiempos han cambiado, lo dije desde el primer día, no hay que tener miedo al cambio, cuando apenas asumimos en el gobierno empezamos con el expediente electrónico, menos mal, sino en la pandemia no hubiéramos podido hacer nada, siendo que hay sectores de la administración en la provincia que todavía se rige con el papel, entonces hay que modificarlo y nos tenemos que dar la discusión este año”, concluyó.

Por último sostuvo que “siempre se habla que nadie puede cobrar más que el Gobernador, pero hoy todos cobran más que el gobernador, no está definido en la Constitución, debemos tener equidad salarial entre todos los poderes, no se entiende que todavía existan cargos vitalicios como el Fiscal de Estado o los vocales del Tribunal de Cuentas Provincial, la igualdad y paridad de genero en la política pero también en la justicia, en los sindicatos, entonces no hay que tenerle miedo a la reforma de la Constitución de la provincia”.