Requejado: Macri me representa y quiero Rubinos como candidato a intendente

El propietario de Tante Sara y ex convencional constituyente, Ramiro Requejado, dijo que su representante en la política es Mauricio Macri y pidió que el candidato por Juntos Por el Cambio sea otro empresario, Oscar Rubinos que vive del estado provincial (posee tres concesiones de hoteles provinciales) y el cual ocupo varios cargos, como concejal, legislador y Jefe de Gabinete del municipio de la gestión Sciurano.

Requejado manifestó en dialogo con Radio Provincia que la actitud de Macri de bajarse de la candidatura a presidente lo representa, porque puso por delante el bien comun, tambien dijo que acompañaría en la lista si se presenta Oscar Rubinos y lo haría como candidato a primer concejal. Fundamentó su decisión por tratarse de “un proyecto de ciudad a 20 años”. Lamentó la disputa interna en Juntos por el Cambio.

Manifestó que dentro de Juntos por el Cambio, pretenden ofrecer “el proyecto que nosotros tenemos con Oscar de Intendente, que lo venimos trabajando. Oscar es un tipo que viene trabajando muchísimo en este tema. Es una de las personas que en la dinámica pública propone, cuestiona, es una de las pocas voces que dicen, hay temas, alquileres, relleno sanitario, movilidad, turismo,’ miren, yo quiero sumarme a la discusión, repensemos qué estamos haciendo’. A mí en lo personal me parece válido que aparezcan voces así disonantes y que muevan el avispero”.

Consultado sobre la posibilidad de que acompañe la pretensión de Rubinos encabezando la lista al Concejo Deliberante, Requejado contestó: “Sí, sí, totalmente. Pero porque es un proyecto, una realidad no la modificás en dos años”. Como argumento para tal decisión, esgrimió una respuesta “de hombre del deporte que me considero: Cuando el proyecto está bueno, a mí no me interesa jugar de cualquier cosa”.

Afirmó tener claro por qué quiere participar, “y es para un proyecto de ciudad a 20 años, entendiendo que en el proyecto todos los que formamos parte tenemos que ser servidores públicos, que creo que tiene que primar y no la política, creo que la política es la herramienta para ser buenos servidores públicos”.

Señaló como una cuenta pendiente que aún falta entender en la democracia, “que es al revés, todos los que queremos participar, en nuestro caso en un proyecto de ciudad, tenemos que ser servidores públicos y la política es una herramienta. Para estar o para quedar bien con tal o cual, realmente, por lo menos a mí lo personal, no me motiva lo más mínimo”.

“La política para mí es algo lindo, la uso para bien, la utilizo como una herramienta para bien en mi vida comercial, en mi empresa, en asociaciones intermedias” se definió Requejado, aludiendo del mismo modo a su primera experiencia eleccionaria, en la convención constituyente.

A nivel local, confesó que “me duele lo que está pasando con Juntos por el Cambio, porque creo que es esto es más de lo mismo, y no está bueno. Hoy estamos esperando a ver cómo se resuelve todo y si podemos trabajar para ese proyecto que tanto queremos”.

Dentro de los sectores y referentes en disputa, reconoció su neutralidad por tener personal e individualmente relación con todos: “respeto a todos por igual, no me quiero meter en cuestiones que creo que inclusive se dan en otro estamento. No me gusta lo que pasó con Fede (Sciurano), no me gusta lo que pasó con Tito (Stefani), porque me gustaría que estén todos, pero por la relación que tengo con todos, con Fede Sciurano tengo 30 años, es un tipo al que más allá que respeto, quiero, entonces no me gusta todo esto que pasó”.

“No puedo creer que estemos discutiendo quién va a ser y que no se discuta lo que está pasando, que es tremendo, las cosas que están pasand son tremendas” añadió Ramiro Requejado. A modo de ejemplo cercano, refirió la grave problemática habitacional que hoy envuelve a Ushuaia, donde “se está yendo la gente porque no tiene dónde vivir y ya se naturalizó, y se ha naturalizado y se van, no tienen dónde vivir, con todo lo que eso implica, porque eso afecta a los empleos. Porque piden para alquilar, para entrar a una casa 700, 800 mil pesos para entrar y 200 mil pesos de alquiler” cuestionó

Finalmente, pretendiendo “ser parte de esa solución”, Requejado dejó una reflexión sobre su performance en la arena política local, donde “yo no me siento político, me siento un ciudadano común que está interviniendo en el servicio público. Nunca voy a decir ‘soy político’, yo voy a ser un servidor público y me voy a aplicar para el servicio público, y voy a usar la política como herramienta” concluyó.