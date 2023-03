Queno, tildo de mufa a Arcando por el hundimiento del Ara San Juan

El ex intendente de Tolhuin, Claudio Queno anunció que se presentara como candidato a intendente y lo hizo con una desafortunada chicana política, al tildar al ex gobernador Juan Carlos Arcando como mufa por el hundimiento del submarino ARA San Juan. En medio de una entrevista donde Queno anunciaba su retorno a la vida política con una candidatura para volver a ser el intendente de Tolhuin y enfrentar al actual mandatario Daniel Harrington, cercano a Juan Carlos Arcando.

Mientras expresaba “Mi propuesta es la de trabajar, no derogar tierras porque no le gusta la cara del vecino. Sabemos que hay varias denuncias por esta situación, no quiero hablar de él, pero hay cosas que se hicieron mal". Por otro lado, hay persecución laboral dentro del Municipio y no creemos que esas políticas sean las correctas". "Es muy arrogante meterse con personas que se encuentran en una situación delicada", comentó.

También sobre la gestión Harrington dijo "yo no tenía la Ley 1300 que nosotros discutimos y salió en 2019, yo siempre me manejé con una coparticipación pura los doce años que estuve". Asimismo agregó "en la gestión logramos conseguir en Nación las 300 viviendas, sum, obras de gas y me tocó hacer muchos barrios con pocos fondos".

"Hubo mucha planificación y entrega de tierras para aquellos que apostaban a Tolhuin. No me tocó el fondo de obra, pero si viví el crecimiento del pueblo. Este chico por el actual intendente que está ahora vivió otro tipo de crecimiento", aseguró Queno.

"Mucha gente me pide que vuelva, veo tantas injusticias y me duele lo que están viviendo. Acá se debe trabajar de otra forma, es importante que los vecinos me pidan la vuelta", sostuvo Queno, quien denunció persecución laboral por parte del actual intendente a los trabajadores, "es muy arrogante meterse con personas que se encuentran en una situación delicada", indico el candidato a la intendencia.

Pero al ser consultado al respecto de un posible apoyo a la candidatura de “Tito” Stefani como gobernador, lo que negó rotundamente, para luego manifestar; “eso lo dijo el mufa de Arcando”, dijo en referencia al ex gobernador vinculado políticamente con Harrington.

“Yo le digo mufa por como fue el último funcionario que se subió al ARA San Juan lamentablemente” y se hundió.

Arcando acto seguido salió a repudiar sus dichos, “que me ataque a mi, pero que no meta en medio un triste episodio que nos enlutó a todos los argentinos”, reprendió en una polémica de bajísimo nivel para una elección donde ya resulta ausente el debate de ideas y proyectos, y se recurre a este tipo de golpes bajos.