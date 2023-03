Queno confirmo que sera candidato a intendente de Tolhuin

El ex intendente de Tolhuin, Claudio Queno confirmó que irá por la intendencia que condujo ese municipio durante doce años, quien vuelve al escenario político de cara a las próximas elecciones del 14 de mayo y luego de más de tres años sin brindar declaraciones.

Queno habló en exclusiva con FM Universidad donde confirmó que irá por la intendencia de Tolhuin en representación de un partido nacional que todavía no reveló. Además, informó que en las próximas horas terminarán de definir la lista de concejales para la ciudad de Tolhuin y de legisladores para la provincia. Remarcó que la relación con Daniel Harrington no tiene retorno y que a pesar de no conversar con la ex gobernadora Rosana Bertone desde hace tres años, “las puertas para charlar siempre están abiertas”.

“Estamos terminando de armar la lista de concejales para la ciudad y también la lista de legisladores. Las presentaremos en los próximos días”. En diálogo con “Buscando el equilibrio”, precisó que todavía “falta determinar dos candidatos en la lista de concejales y ya estaríamos. Entre hoy (por ayer) y mañana definimos todo. Vamos con lista de concejales en Tolhuin y legisladores con partido propio sin ningún frente”.

Consultado sobre la posibilidad de acompañar algún partido provincial para el Ejecutivo Provincial y los Municipios de Río Grande y Tolhuin, indicó que “aún lo estamos definiendo, pero todavía faltan algunos días para el cierre de listas. No nos hemos juntado con nadie todavía, pero será algo a resolver en conjunto”.

Sobre las motivaciones que determinaron su candidatura, expresó que “la gente me pide que volviera y en eso estamos trabajando. Cada día veo que la respuesta a nuestra propuesta es muy positiva por parte de la gente y por supuesto que vamos a tratar de llegar al triunfo. Acá son todos ganadores, los votos se cuentan de a uno y se ganan en las urnas”.

Afirmó que “en este momento que estoy charlando con ustedes me encuentro con la concejala Jeannette Alderete, el concejal Marcelo Muñoz, y ahora viene otro candidato más. Estamos esperando a dos personas más que podrían integrar la lista”. Consultado sobre al vínculo con el concejal Matías Rodríguez, sentenció: “no existe para mí”.

Sin diálogo con Bertone: El ex mandatario también se refirió a la relación con la exgobernadora Rosana Bertone con quien supo trabajar de manera conjunta. “La verdad es que no hemos hablado en todos estos años, no he tenido contacto, pero no sería ningún problema tener que conversar porque no estamos discutiendo nada en este momento. Las puertas siempre están abiertas. Yo soy una persona que siempre escucha y siempre estoy dispuesto a hablar, pero vamos por separados”, aclaró.

El ex intendente de Tolhuin también fue consultado sobre la cantidad de personal que tiene el Municipio de Tolhuin y comentó que “aquel 31 de diciembre no se renovaron algunos contratos y se han quedado afuera porque todavía no les daba para planta permanente. Despidieron a mucha gente. Ahora creo que hay alrededor de 420 empleados municipales. No sé si es el dato exacto, pero sería ese el número aproximado. Cuando yo me fui había 297 trabajadores municipales”.

“Creo que todas las personas cambian. Este chico (Harrington) cambió no sé si para bien o para mal, pero la gente habla y no encuentra respuestas. Ha sacado lotes y sacado tierras y tiene un gran problema con eso. Yo no tuve la suerte de que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial inviertan y destinen fondos como hoy lo hacen en Tolhuin. No tuve diálogo con el intendente Harrington. Me lo crucé en un kiosco y me saludó. Es una relación rota y no tiene retorno”.

Salidas pocas claras en la gestión Harrington: Consultado al respecto de las salidas de algunos funcionarios del gabinete de Tolhuin que conduce Harrington, expresó que tomó conocimiento “de la salida del Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Carlos Bargetto, porque tuvo una discusión con un proveedor y con el intendente, y se retiró. Con la secretaria de Hacienda, Luciana Rivero, hubo una discusión y también se sabe que hay una causa en contra suyo. Y eso sigue su curso. Aduciendo motivos personales, también se fue Nancy Jodurcha, quien dejó la secretaría de Gobierno en el municipio de Tolhuin, porque no quería saber nada con las decisiones de esta gestión”.

Frente a las versiones que indicaban que Claudio Queno se habría ido de la provincia, aclaró que “siempre estuve residiendo en la provincia. No me fui ningún momento. Pasé toda la pandemia en Tolhuin y todos los días me iba a mi granja. La gente te puede decir que estoy acá. Yo no soy empleado público. Soy privado y nunca fui empleado público del Municipio, salvo cuando fui intendente y secretario de Gobierno. No tengo ninguna planta del Municipio. No tengo ningún contrato. Soy autónomo”, concluyó.