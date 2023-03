Me desafilie al Peronismo, apoyo a Forja, pero voy como candidata el Frente Popular

La actual Concejal de Rio Grande, Miriam Mora, anuncio que se desafilió del PJ, apoya a FORJA, pero va como candidata a primera legisladora del Frente Popular. La edil dijo que “Mi límite es el bertonismo”, refiriéndose a la legisladora Miriam Martinez que integraría la lista luego del acuerdo entre el PJ y FORJA.

La actual concejal de Río Grande confirmó su desafiliación al peronismo por no estar de acuerdo con la alianza entre el Partido Justicialista y FORJA. En diálogo con Radio Provincia, expresó que “yo me desafilié del peronismo, pero me llevo las ideologías, las convicciones y la militancia del partido. No tengo los mismos pensamientos de quienes hoy conducen el espacio (Walter Vuoto). Lamentablemente es un partido que cada vez que tiene elecciones y hay cambio de autoridades, se adueñan del partido, lo cierran y así no hay posibilidades. Viene desde hace muchísimos años esta situación. El que llega agarra las llaves, lo cierra, y lo vuelve a sacar a jugar para su interés personal cada cuatro años. Y de eso no se trata el peronismo. Hay que ver cuántas autoridades partidarias están por afuera del partido. Es un partido amplio, pero en el discurso, provoca esto, la estampida hacia afuera para hacer alianzas con otros partidos”.

Remarcó que durante “la gestión de Vuoto se realizó esta urgencia de cerrar el partido, hacer una elección muy rara convocando a quienes solamente están de acuerdo; el peronismo tiene debate y discusión, algo que no quisieron que se dé”.

La actual concejal de FORJA sostuvo que, si bien tiene muchos años de afiliación, “parece que no cuentan porque el partido está conformado por compañeros y compañeras que yo no voy a desconocer su militancia por afuera, ni voy a cuestionar su ingreso, pero son recientes afiliados y han estado dentro de otros partidos que no tienen nada que ver con el peronismo. No supieron conducir el espacio y no creo que sea la única que tomó la decisión y por eso hay mucho acompañamiento en la gestión de Gustavo Melella por parte del sector peronista. Seguiré siendo peronista por convicción y no por una simple afiliación”.

En este sentido, ratificó que “no estuve de acuerdo con la alianza que decidió el Gobernador y por eso me desafilié para afiliarme al Frente Popular que desde hace bastante tiempo me venían convocando. Entendí que este era el momento de poder este gran paso. Hablé con Gustavo y le dije que no coincidía en estas alianzas que se han dado pero el que conduce el espacio se llama Gustavo Melella y él va a decidir quiénes van a estar acompañándolo desde los distintos lugares del ejecutivo y legislativos. No he aceptado esa decisión, pero no quiere decir que no siga acompañándolo porque estuve ocho años al lado de él”.

Consultada sobre la foto que se difundió de la propia Mora junto a los concejales Raúl Von der Thusen y Javier Calisaya, indicó que “espero que no salgan a decir cosas que no corresponden. He visto la foto y decían que estaba con Raúl, Martín Pérez y que estábamos armando algo como si fuéramos una secta y no entiendo el motivo de tanto miedo por esa foto que yo misma subí. Mis diferencias son con un armado de la lista legislativa y no con el proyecto que lleva adelante Gustavo Melella. Mi límite es el bertonismo. No es necesario hablar o dar ciertos nombras. Sus historias políticas de vida hablan por sí solo y ya tienen muchas manchas. Coherentemente pensé y sostengo que no debería estar en este lugar. Me corrí y cedo mi espacio para que Melella pueda seguir construyendo”.

Primera en la lista de legisladores del Frente Popular La edil de Río Grande confirmó que “los compañeros y compañeras del Frente Popular decidieron presentar una lista para el 30 de marzo la cual estaré encabezando para el caso de la legislatura”. Finalmente, comentó que el “Frente Popular firmó la adhesión a esta unidad de los ejecutivos y repito que, si bien yo me fui del PJ, no quiere decir que no voy acompañar a Gustavo en la gobernación porque sería ilógico después de tantos años de trabajo. Es algo que apoyé y seguiré acompañando. Estoy seguro que Gustavo Melella será reelecto como Gobernador. Yo no voy a romper el bloque FORJA porque soy respetuosa de la militancia”, concluyó.