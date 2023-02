Rubinos acuso al intendente de contaminar con el relleno sanitario en Ushuaia

La empresa Agrotécnica Fueguina, que lleva cinco prórrogas del contrato, habría continuado con el vertido de basura por encima de celdas ya cerradas, sin ninguna contención de membrana, y se observa una montaña que supera unos 30 metros el cerco perimetral, dijo. Acuso a a Vuoto de entregar a dos empresas la la parcela que estaba prevista para colocar nuevas celdas.

El actual presidente de la Asociacion de Hoteles, expuso por Radio Universidad la situación del relleno sanitario de Ushuaia, que se ha convertido desde hace tiempo en un “basural a cielo abierto”. Mencionó que el intendente Walter Vuoto ha realizado el llamado a licitación para el 15 de febrero para adjudicar el servicio pero, tras la reforma de la carta orgánica, no tendrá intervención el Concejo Deliberante.

“Llama la atención que el contrato de la recolección de residuos y del basural de Ushuaia, porque ya no es más un relleno sanitario. Esto fue tratado en el Concejo en 2013 y 2014, y el actual intendente Walter Vuoto pudo participar de las discusiones porque era concejal. Los secretarios dieron las explicaciones y los concejales que acompañaron el proyecto pidieron algunas modificaciones que fueron tenidas en cuenta. Es el servicio más costoso y el más importante de todos los que tiene la ciudad, pero ahora se agarran de un nuevo artículo de la carta orgánica sobre la concesión de servicios. El intendente delegó en un secretario el pliego técnico, que es el secretario de Ambiente Molina, que está hace seis meses. Cada una de las veces que se licitó este servicio, el secretario tenía que ir a dar explicaciones al Concejo y quien definía era el Concejo y el intendente. Esto que pasa ahora es inédito y hay errores groseros en el pliego”, afirmó.

“Veníamos de una exigencia para que toda la maquinaria que se utilice tuviera motores con cuidado del ambiente, con menos emisión de gases de efecto invernadero, y mágicamente la actual licitación no tiene esa exigencia. Son camiones que van a transitar horas y horas por la ciudad, y por 15 años no van a tener ningún elemento de protección del medioambiente. Por otro lado, no es obligatorio que sean vehículos cero kilómetro. Cuando el actual intendente asumió en 2015 recibió una flota completa cero kilómetro de camiones y de maquinarias que se usa en el relleno. En el pliego permiten a la empresa iniciar sin ningún vehículo nuevo por tres meses. El único que tiene la facultad para otorgar prórrogas indefinidas para los vehículos es un director, ni siquiera es el intendente el que pone la firma, y es algo que ningún Concejo Deliberante autorizaría”, sostuvo.

“El argumento ahora es que están apurados y necesitan que gane alguien y traiga el camión que pueda, pero tuvieron cinco prórrogas del contrato. Hace cuatro años están pensando en esto y ahora este apuro va a perjudicar a la ciudad, porque son camiones viejos y con menos capacidad de carga de tonelaje, ya que pasan de 11 a 8 toneladas”, manifestó.

“La empresa puede empezar con vehículos con 10 ó 20 años de antigüedad, porque no está especificado y el municipio no puso límite. No hay ningún artículo que genere una penalización o rescisión de contrato si la empresa nunca más pone camiones nuevos. Cuando Vuoto fue concejal, esto se trató en comisión, en debate ciudadano, en audiencias públicas y esa posibilidad de opinar hoy se la niega a los concejales electos de la ciudad. Todos queremos camiones que no emitan gases con efecto invernadero y no corresponde que esto no sea participativo”, cuestionó.

“El Concejo Deliberante dio cuatro prórrogas extra, con el argumento de que estaban trabajando con Nación para hacer un relleno sanitario en Tolhuin, y en su momento dije que esto era un disparate, porque significaría transitar por la ruta a diario con 160 mil toneladas de basura. Por suerte entraron en razón y fue parte de la improvisación”, agregó.

Desechos fabriles sin tratar: Al margen del mecanismo sui generis que se implementará en la licitación, Rubinos se mostró preocupado por la contaminación que se está generando.

“Durante 2012 y 2013 se trabajó mucho con la industria para que dejaran de llevar residuos al relleno. En ese momento la mitad de los residuos eran domiciliarios y la otra mitad eran industriales. Logramos aprobar una ordenanza para que terminen de ingresar esos residuos al relleno, pero en 2016 el intendente hizo una excepción a la norma y empezaron a ingresar residuos industriales nuevamente. En muchos casos están destapados y hay un informe de ingenieros de la Secretaría de Ambiente de la provincia que demuestra que es un basural. En 2017 dejaron constancia en el informe del ingreso descontrolado de los residuos industriales, de la existencia de plaquetas y residuos sin tapar que nunca pasaron por un proceso de reciclado. Esto hizo colapsar una parte del basural y se ven bolsas celestes, grises y blancas, que son propias de ese sector, en la ladera que da al río Olivia. Según un informe científico, esos residuos llegan al Canal Beagle”, alertó.

Parcela para privados: Además dio a conocer que se había previsto la posibilidad de ampliar el relleno. “El relleno tenía aprobada otra parcela de dos hectáreas y media, previendo el crecimiento, esto lo aprobó el Concejo Deliberante y se firmó el contrato con Agrotécnica Fueguina para que a partir de 2015 siguiera allí el relleno. Nadie sabe por qué el intendente, habiendo aprobado eso como concejal, en marzo de 2016 firmó la entrega de esta parcela a cambio de obras a dos empresas que no tenían nada que ver con el relleno sanitario. Una tenía que hacer un depósito y poner maquinarias, pero eso nunca pasó. En noviembre de 2017 la autoridad de aplicación advirtió sobre impactos negativos de alto nivel con lo que estaban haciendo. La Secretaría de Ambiente intimó a detener de inmediato el incremento en altura de los módulos que ya estaban cerrados con membrana. Esos residuos por encima no están envueltos por membrana y las lluvias hacen que vayan al río. También intimó a utilizar la parcela prevista para la disposición final en 2011. Esa es la parcela 223, que nunca la usaron y el intendente la entregó a otras empresas; y siguen acumulando residuos en altura”, aseveró.

“Yo he hecho un seguimiento fotográfico y es impresionante cómo cambia la altura. El cerco perimetral está por lo menos 30 metros por debajo de la montaña de basura que hicieron. Agrotécnica ha hecho el mejor negocio de los últimos años, porque ha puesto basura en altura sin ningún tipo de membrana ni de pozo. Es impresionante cómo se ve en los alrededores cómo llega la basura y los líquidos al río Olivia y al Canal Beagle, cuando se deberían poner en celdas con membrana, triturarse la basura, algo que tampoco se hace porque la trituradora se les quemó por falta de mantenimiento. Están pasando una oruga por encima que da vergüenza, porque debe tener 55 años. Por pliego eso no se hace con una oruga sino con una pata de cabra, que va triturando y tiene un gran peso. Sin embargo, a Agrotécnica le vienen dando prórrogas sin necesidad de inversión ni mantenimiento de maquinarias”, manifestó.

“Seguramente en su campaña de re-reelección Walter Vuoto va a anunciar que abrirá una nueva parcela dos días antes, pero hay que analizar la basura que fueron acumulando y cuánto está contaminando el río Olivia y los arroyos alrededor del relleno”, reclamó.

“Han perdido cinco años tirando basura arriba de celdas terminadas. Con la parcela 223 firmaron un convenio, a una empresa no le quedó nada y a la otra, que ha acumulado chatarra, le quedaron 2.500 metros. Toda esta improvisación y falta de visión de futuro ha generado un problema gravísimo a la ciudad, cuando lo podrían haber resuelto con el 10% de la tierra que entregaron a estas empresas. El relleno actualmente está fuera del ejido urbano y lo querían llevar afuera del ejido de Tolhuin, pero es mentira que no pueden resolver el problema y que necesitan ampliar el ejido. Hablando con la provincia o con un privado se puede definir el lugar y resolver el problema”, planteó.

Finalmente aclaró que la licitación que se lanza es para la recolección de residuos, porque para el relleno el Concejo Deliberante le dio un año de prórroga, por lo cual “el intendente no va a hacer nada”.

“Hay un informe de una científica de Ushuaia que dice que en el Canal Beagle todos los nidos tienen nylon. No hay una persona que se acerque al basural y no salga espantada por lo que ve. La municipalidad ignora las intimaciones de la autoridad de aplicación, que marcó ocho puntos para resolver. Yo pedí un informe sobre el basural y el relleno, y nunca contestaron. Están generando contaminación con líquidos que no están contenidos y residuos que están volando, y esto lo han dicho especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente”, concluyó.