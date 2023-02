Republicanos presentara candidatos a todos los estamentos en TDF, pero no habrá internas

Republicamos presentara candidatos a todos los estamentos en TDF, pero no habra internar. El ex convencional Coto seria candidato a legislador.

El ex convencional de Ushuaia, Agustin Coto, adelantó que Republicanos presentará candidatos a todos los estamentos, el referente de los denominados “libertarios”, dialogó con FM La Isla sobre la reglamentación pendiente de la carta orgánica, el aumento de concejales y el proceso electoral que tendría un inicio anticipado, por el adelantamiento de las elecciones.

El ex convencional municipal Agustín Coto aseguró que el espacio Republicanos presentará candidatos a todos los estamentos y, en lo personal, aspira a una banca en la Legislatura. Se reconoció como parte de un partido de centro derecha y dijo que están manteniendo diálogo con referentes afines a la ideología “liberal y conservadora”. No habría internas partidarias por el tiempo acotado, de adelantarse las elecciones al 14 de mayo, una decisión que no consideró “ilegal”, al tomar como base de cálculo las elecciones primarias nacionales.

Respecto de la ampliación de concejales de 7 a 11, teniendo en cuenta la población que arrojó el censo, indicó que “la convención ya concluyó y es tarea de los concejales la reglamentación. Tienen que adecuar la normativa vigente a la carta orgánica y están dentro de los plazos que tienen. También van a tener que definir la cuestión de género. Como convencionales votamos en contra del artículo, por cómo quedó, con la democracia paritaria; pero van a tener que instrumentarla por medio de una ordenanza. Previo a la convocatoria se tendrían que establecer esos requisitos, porque de lo contrario va a regir el criterio previo y el artículo ya no dice lo que decía. La cuestión de género la tienen que resolver por ordenanza, pero la cantidad de concejales no, porque es una manda de la carta orgánica, y eso tendría que estar en el decreto de convocatoria que tiene que firmar el intendente”, expresó.

Candidaturas a todos los estamentos: Entrando en el proceso electoral en sí, expresó que “la voluntad de Republicanos, que tiene a Javier Milei como referente nacional, es poner candidatos a todos los estamentos, intendente, gobernador, concejales, legisladores, porque es la forma en que las propuestas del espacio van a llegar a la gente. El partido tiene sus autoridades, su asamblea, las listas las autoriza la asamblea como autoridad máxima, y tenemos la vocación de que se incorpore gente que venga de asociaciones civiles o de otro espacio. No tenemos previsto elecciones internas por cuestiones operativas, porque se está hablando de adelantar las elecciones al 14 de mayo y esto complica cualquier elección interna de los partidos políticos”, señaló.

A diferencia de otros referentes de la oposición, no consideró que el gobernador Melella esté violando las normas al adelantar las elecciones a esa fecha. “Cuando se dictó la Constitución y la ley electoral no existían las PASO, y se pensaba en las elecciones de octubre, no en las de agosto al calcular los plazos. Entendemos que, al hablar de elecciones nacionales, se refiere a las PASO, y quedó superpuesto un criterio con otro, porque el sistema que tenemos en la Constitución y la ley electoral son anteriores a las primarias”, argumentó.

Sin frentes: El partido competiría solo, al margen de sumar simpatizantes. “Estamos teniendo conversaciones con gente que acerca en las tres ciudades, hay gente que viene trabajando desde que fundamos el partido y no queremos inventar candidatos raros. Probablemente en las listas van a ver a quienes están trabajando desde siempre en Republicanos. Se sumará gente al espacio, pero no tenemos la intención de armar algún frente extraño o algo que sea estrictamente electoral, sino que queremos que siga creciendo el espacio. Tenemos una proyección de mediano y largo plazo, no solamente pensamos en el corto plazo, por eso van a ver a los referentes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin participando de las listas. Nos parece lo más lógico porque no queremos cambiar las reglas de juego en el cierre de listas, entre gallos y medianoche, por alguna gente que se acerca”, anticipó.

Coto encabezaría la lista de legisladores: “Es una posibilidad que sea candidato a legislador, pero no tenemos las listas definidas. Como jugamos en equipo, los que tenemos una imagen más pública, como el presidente del partido, el vicepresidente, el apoderado, tenemos una obligación institucional. En lo personal es posible que sea candidato a legislador, pero haré lo que el espacio considere lo mejor”, dijo.

“Nosotros participamos en elecciones en 2021 y 2022 y no hicimos ninguna alianza ni frente. Esta es una elección mucho más grande y claramente hablamos con gente que se acerca y coincidimos en los puntos básicos. Somos un espacio de centro derecha, con elementos liberales y conservadores. Nuestro partido es de corte liberal y tenemos que buscar el alivio fiscal, la menor cantidad de burocracia, racionalizar el gasto público, y lo hemos dicho hasta el hartazgo. Dentro de ese espíritu, tenemos las puertas abiertas al que se quiera sumar. Hay partidos en formación que se quieren sumar y está bien que así sea”, concluyó.