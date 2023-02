Implementacion del 911 para Emergencias, Chapperon culpo a los Bomberos

Desde los cuarteles de Bomberos informaron que intempestivamente desde el gobierno provincial cambiaron el histórico abonado 100 al 911. El mismo se dio sin previo aviso por parte de las autoridades. Después del reclamo de Bomberos, fue la ministro de Gobierno y Justicia de Tierra del Fuego Adriana Chapperón quien manifestó desconocer que haya dejado de funcionar el abonado de Emergencias 100 de los Bomberos Voluntarios, y precisó que lo que se intenta hacer con la implementación del 911 "es que todas las Emegencias en la provincia estén registradas a través de un número telefónico".

Chapperón aclaró sobre la implementación del 911 para todas las Emergencias en TDF y aclaró que al llamar al 911 por una Emergencia "va a sonar en el 100 de Bomberos, 101 de la Policía" .

"Si esto fuera así me parece que es un grave error de Canseco el no haberse comunicado con el Ministerio, no lo recibí de ninguna Asociación de Bomberos, de hecho siguen saliendo a las Emergencias", afirmó la funcionaria.

Tras las declaraciones efectuadas al respecto ayer por el presidente de la Federación de Bomberos Ushuaia por Radio Nacional, la funcionaria por la misma emisora aclaró que la ley lo que plantea "es que la Secretaría de Protección Civil es la encargada de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de la Emergencia, la cual converge Bomberos, Policía, Salud, cada uno sigue teniendo su función".

"Yo no tengo ninguna novedad de ningún cuartel que ellos no estén recibiendo los llamados al abonado 100. Si esto fuera así, me parece que es un grave error de Canseco el no haberse comunicado con el Ministerio, no lo recibí de ninguna Asociación de Bomberos, de hecho siguen saliendo a las Emergencias", aseguró Chapperón.

La ministra insistió con que "hoy si vos llamás al 911 está sonando fundamentalmente en el 101 de la Policía", pero subrayó que al llamar al 911 por una Emergencia "va a sonar en el 100 de Bomberos, 101 de la Policía".

"La gente por ahí llama a los Bomberos y va a seguir llamando, esto no quiere decir que ellos no van a tener línea para que se comuniquen. Intentamos que haya un solo sistema de Emergencias donde todos puedan estar juntos, una oficina que recibe la parte de policía, otra la parte de Salud, a partir de ahí disparo la Emergencia que corresponda. Pero no es que se le saca facultades a nadie", insistió. Además, Chapperon dijo que en el futuro "estamos tratando de tener un sistema de emergencias que tenga un software que todos manejemos, como maneja Ciudad o provincia de Buenos Aires, la idea no es sacarle funciones a nadie sino poder trabajar coodinadamente".

"Esto no es una cosa que de un día para otro yo te saco tu número y vos no recibís una llamada y ahora las recibo yo, y te doy una orden a vos: esto se trata de coordinar las acciones entre todos. En el 911 están todos, sigue saliendo la Comisión de Auxilio con todo lo que tiene, Defensa Civil provincial y municipal, la Policía, la gente del Club, Bomberos", aseveró.