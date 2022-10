Reclamos de beneficiarios de creditos UVA en Ushuaia y Rio Grande piden refinanciamiento al BTF

Tanto en Ushuaia, como en Rio Grande beneficiarios de créditos UVA se manifestaron en toda la provincia, piden al Banco Tierra del Fuego refinanciamiento de la deuda por los créditos que se torno impagable. Hay gente que pidió un millón de pesos y por los intereses ahora debe 13 millones, con cuotas superiores a los 150 mil pesos mensuales.

La Justicia tomo distintas posturas en Ushuaia y Rio Grande, mientras en la capital fueguina, el Juez Osado Viruel rápidamente convoco al Banco para una audiencia de conciliación en Rio Grande, el Juez Horacio Boccardo lo postergo recién para Marzo 2023, cuando ya hay no solo intimaciones de pago para los beneficiarios que no pueden pagar las actuales cuotas, sino incluso fecha de remates para noviembre de este año.

Los damnificados iniciaron dos demandas judiciales que se llevan tanto en Río Grande como en Ushuaia con 56 y 22 demandantes respectivamente e incluso se manifestaron este sábado en los carteles representativos de cada una de las ciudades respecto de la situación de los créditos UVA. Asimismo son cerca de 250 las personas que esperan sumarse a estas demandas iniciales con la misma problemática, manifestando una de las presentes en Río Grande; “nosotros pedimos un créditos de 2 millones 640 mil pesos y hoy debemos más de 8 meses con la cuota a 80 mil pesos y de dos a tres mil pesos de aumento todos los meses”, reseñó una de las manifestantes en una realidad similar en cada caso.

A mi me aumento 1 millón cien mil pesos el saldo del capital en un mes, mi casa no la voy a vender, no se que espera el juez en Río Grande – el Dr. Horacio Boccardo- que lleva una audiencia conciliatorio para el mes de marzo, ¿que está esperando? no se entiende el estado de necesidad en que estamos muchas familias”, graficó una de las manifestantes en relación al estado de desesperación que viven algunos casos.

Concluida la manifestación los beneficiarios discutieron la continuidad de estas propuestas analizándose la posibilidad de implementarla en el mismo lugar, o bien entidades bancarias o hasta el propio juzgado.

En Rio Grande, criticas al Juez: El más apuntado de la marcha por los damnificados del sistema UVA en Río Grande fue el propio juez civil que lleva la causa en Río Grande, el Dr. Horacio David Boccardo. “No entendemos como lleva tanto tiempo para definir recién una reunión en Río Grande para marzo, cuando en 20 días en Ushuaia ya les van a estar llevando una propuesta”, dijo una beneficiaria luego de lo que fue el resultado de la primera audiencia en la capital provincial.

La respuesta es simple; el juez civil de Ushuaia Sebastián Osado Viruel dio trámite sumarísimo al reclamo entendiendo la acuciante situación que viven los damnificados del crédito. En Río Grande el temperamento de Boccardo fue carente de toda sensibilidad social, a días del remate de la primer vivienda de un crédito UVA, pasó esa primera audiencia conciliatoria recién para marzo, con los damnificados debiendo soportar el pago de cuotas que crecen exponencialmente hasta el próximo año.

No pasó inadvertido que a esta “cargada agenda” del juez, este viernes Boccardo estuvo abocado al concurso ante el Consejo de la Magistratura para acceder a un cargo en la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones. Entretanto la “empatía” por la que bregan públicamente algunos integrantes del Superior Tribunal de Justicia en sus discursos públicos, sigue haciéndose esperar hacia los ajusticiados respecto de las urgencias personales de los magistrados.

Intimación a remate: La intimación le llegó en las últimas horas a Viviana, una vecina de Río Grande que no pudo mantener el pago de las cuotas ante su crecimiento exponencial, la cual no está dentro de la demanda judicial actual. Mas allá de esto la medida sorprende en horas posteriores a lo que fue la audiencia conciliatoria de ayer para encontrar una alternativa para los demandantes, entendiéndose implícitamente la situación acuciante de estas familias.

El caso de esta mujer con una niña de 12 años y 3 jóvenes estudiando en el norte del país es dramático; “yo empecé pagando 11 mil pesos y hoy está arriba de 150 mil pesos con un salario de empleada municipal. Ya tengo como 2 años con la imposibilidad de pagar”.

“Me mandaron una notificación de embargo y la única posibilidad que me dieron fue vender mi casa. Para este crédito pedí 1 millón y medio de pesos y hoy adeudo casi 13 millones sacándolo hace 3 años, pude pagar solo un año”, lamentó. La damnificada señaló que tenía fecha de subasta para el 4 de noviembre y ahora la pasaron al 2 de diciembre. “De la subasta no me notificaron me enteré por trascendidos”, comentó.

En Ushuaia el juez dio una rápida respuesta: La primera audiencia conciliadora en el marco del Juzgado Civil y Comercial 1 de Ushuaia en la primera demanda de 20 damnificados por el crecimiento exponencial de esta línea de créditos. Por parte del Banco Tierra del Fuego asistieron los abogados que pidieron un plazo de 20 días para la presentación de una alternativa financiera que atienda a la demanda del reclamo.

Los abogados de los demandantes, propusieron una línea financiera de consolidación de la deuda para que los damnificados puedan pagar sus créditos en términos más razonables. Los abogados del banco pidieron plazo para analizar la propuesta y consultar al Banco Central ante lo cual se pidió una respuesta dada la autonomía de la banca provincial para el próximo encuentro.

El juez civil Osado Viruel dictó cuarto intermedio para dentro de 20 días en un avance inmediato de las negociaciones que increiblemente en la Justicia de Río Grande, el juez civil Horacio Bocccardo tiene planteada audiencia recién para marzo de 2023 sin entender la urgencia económica en juego de cientos de familias.