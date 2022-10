Faltazo de Chapperon y el Jefe de Policia a la Legislatura, deben reconocer que en TDF hay crimen organizado

El legislador del MPF Pablo Villegas, presidente de la comisión de seguridad de la Legislatura, cuestionó por Radio Universidad la ausencia de la ministra Adriana Chapperón, el jefe de policía y el secretario de enlace José Díaz, que habían sido invitados ayer a abordar en conjunto una política criminal, ante la presencia de crimen organizado en la provincia. “Hay que reconocer que en Tierra del Fuego hay crimen organizado”.

Villegas cargó contra la “tozudez” de la ministra de Gobierno Adriana Chapperón, que por tercera vez se excusó de concurrir a la comisión de seguridad. Esta vez fue invitada para responder sobre la política criminal y las necesidades de la cartera, tras el doble crimen de Río Grande, pero argumentó que la causa es “secreta para terceros”.

El legislador dijo que tenía previsto consultar sobre el mapa del delito, porque lo desconoce, pero tampoco se hizo presente el Jefe de Policía. Consideró que los funcionarios deben reconocer que hay crimen organizado en la provincia y a partir de ahí actuar en consecuencia, y afirmó que de parte de la Legislatura está la disposición para otorgar las herramientas necesarias.

Recordó que Chapperón tampoco concurrió para dar respuesta sobre la saturación del sistema penitenciario. “Teníamos prevista la reunión de comisión a las 14 horas, había sido invitada la Ministra de Gobierno, el Jefe de Policía, el secretario de Enlace José Díaz, quien me había notificado formalmente que no se encontraba en la jurisdicción provincial por razones personales. Dos horas antes de iniciar la reunión recibimos una nota donde la ministra manifiesta que no iba a participar, porque entendía que, según el código procesal penal de la provincia, toda causa penal en trámite es secreta para terceros y en consecuencia no podía explayarse al respecto”, dijo.

“Uno de los temas que queríamos hablar con la ministra era sobre las políticas públicas en materia de seguridad y las acciones institucionales que estaba tomando el Poder Ejecutivo a través de la policía de la provincia, relacionadas con el doble homicidio de Río Grande. A mi modo de ver responde a una matriz delictiva relacionada con el crimen organizado. Lamentablemente con esta excusa, que es una verdad de Perogrullo, no pudimos contar con la presencia de la ministra”, lamentó. Aclaró que no es el único hecho que ha tomado trascendencia recientemente, porque se detectó el ingreso de 5 kilos de cocaína en el paso San Sebastián, además de la detención de una mujer que llevaba su estómago lleno de preservativos con droga.

“Los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas y, como presidente de la comisión de seguridad, es la tercera vez que cito a la ministra y por distintos motivos no se presenta a la Legislatura, con todo lo que eso representa, que es no querer rendir cuentas ante otro poder del Estado”, fustigó.

“Yo tengo predisposición a trabajar en políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en la provincia, y para eso es necesario que podamos dialogar los representantes de los distintos poderes del Estado, porque el delito y la violencia son fenómenos sociales multicausales y su abordaje tiene que ser interinstitucional e interdisciplinario; requiere de un trabajo complementado, en este caso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La política criminal no le corresponde solamente a la policía de la provincia solamente, sino que debe ser el resultado de la actuación de los distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo que puede sancionar leyes para mejorar la investigación penal y debatir las necesidades logísticas, de recursos humanos de la fuerza policial, para mejorar la tarea. Nos encontramos con esta posición tozuda (sic)a la que no le encuentro asidero ni sentido, porque no se quiere trabajar de manera conjunta particularmente con los que integramos la comisión de seguridad”, criticó.

“Yo le transmití a un legislador del bloque FORJA que la reunión podría haber sido reservada, como ha pasado con el caso Sofía, con el homicidio del taxista Toledo, entre otros en gestiones de otros gobiernos”, agregó Villegas, sin lograr que aun en esas condiciones asistiera la funcionaria.

Escáneres sin funcionar: Otro de los temas de consulta era la situación de los escáneres tanto del paso fronterizo San Sebastián, como del aeropuerto de Ushuaia, que no están funcionando, y fundamentalmente la evidencia de crimen organizado en Tierra del Fuego: “Hemos visto modalidades delictivas como el tráfico de mulas, que presupone que hay una organización que suministra la droga a las personas que hacen de mulas y otra organización en el territorio que se dedica a comercializar la droga que ingresa de ese modo. Esto habla a las claras de la existencia de crimen organizado, donde hay un trabajo conjunto en forma permanente de tres o más personas para cometer ilícitos. Ese crimen organizado tiene vinculaciones no solamente con el narcotráfico sino con la trata de personas con fines de explotación sexual, con el lavado de dinero, con el contrabando, con los piratas del asfalto, con el robo de automotores y venta de autopartes en el norte del país. Ese es el concepto de crimen organizado y hay que reconocer que existe en Tierra del Fuego, abordarlo y tratar de mitigar su marco de actuación de la manera más eficaz posible. Eso requiere de un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado”, insistió.

“Lo mismo pasa con las falencias del Sistema Penitenciario Provincial, porque tenemos la única cárcel de la provincia totalmente desbordada y las alcaidías de Ushuaia mucho más. Hay una saturación del sistema hoy en día, en función de la cantidad de procedimientos y la mayor cantidad de hechos delictivos de la provincia. Ese es otro de los temas por los que hemos requerido la presencia de la ministra en la comisión de seguridad y también nos encontramos con la ausencia como respuesta”, recordó.

“Tenemos que reconocer lo que pasa y solucionarlo, porque en medio está en juego el ejercicio de los derechos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros”, advirtió.

Sin mapa del delito: Se le preguntó por dónde pasan los principales delitos, las zonas más conflictivas, pero el legislador aclaró que, si hay un mapa del delito, no lo conoce: “Yo no puedo dar la respuesta con certeza porque eso se debe expresar en un mapa del delito, que debería ser público y estar a disposición de los ciudadanos, como parte de un plan integral de seguridad ciudadana. Una de las consultas al Jefe de Policía -que tampoco asistió- era cómo estaba constituido el mapa del delito, cuáles son nuestras flaquezas y fortalezas, para encarar un trabajo institucional acorde. Lamentablemente no he tenido acceso al mapa del delito”, dijo.

“El delito siempre existió y va a seguir existiendo, pero los fueguinos no podemos naturalizar modalidades delictivas como el doble crimen de Río Grande y que sean parte del diario vivir, como pasa en otras jurisdicciones del país. Tenemos todas las condiciones para tener un sistema de seguridad que garantice eficacia”, subrayó.